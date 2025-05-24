В Барнауле стартовал полумарафон "ЗаБег.РФ". Фото
Состязания проходят в центре города
24 мая 2025, 11:56, ИА Амител
В Барнауле 24 мая на площади Советов стартовал всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ", сообщил корреспондент amic.ru.
Это мероприятие проходит в столице Алтайского края уже во второй раз. В 2024 году в нем поучаствовало более тысячи человек.
На этот раз старты по времени определены в следующем порядке:
- 11:00 – 1 км;
- 11:30 – 5 км и 10 км;
- 13:00 – 21,1 км + эстафета.
А вот по каким маршрутам бегают участники:
Помимо забега, гостей мероприятия также ждет развлекательная программа, розыгрыши и мастер-классы.
Из-за мероприятия с 09:00 до 18:00 в центре города перекрыли движение транспорта на трех участках дорог:
- по всей ширине проезжей части улицы Молодежной – от проспекта Социалистического до проспекта Ленина;
- по четной стороне проезжей части проспекта Ленина – от проспекта Строителей до улицы Гоголя;
- по нечетной стороне проезжей части проспекта Ленина – от проспекта Строителей до улицы Короленко.
В Барнауле 24 мая проходит еще одно крупное мероприятие – ярмарка местных товаропроизводителей "Выбирай свое" на улице Мало-Тобольской.
15:34:08 24-05-2025
Весь центр города в пробках стоит из-за этих забегов. Можно было на трассе здоровья провести это мероприятие.
08:43:07 26-05-2025
Власти нужен ПИАР...Забег на трассе здоровья никто не увидит и галочку не поставят...Администрации плевать на горожан...Плевать, что из-за их ЕдРоигрищ весь город в пробках. Пустить по Ленинскому кучку идиотов пронумерованных на пробежку можно, а демонстрацию на 7 ноября - НИЗЯЯЯЯЯ!!!!!
10:09:05 27-05-2025
Дюша (08:43:07 26-05-2025) Власти нужен ПИАР...Забег на трассе здоровья никто не увидит... Фу сколько злости! Столько радости было, общения, ребятишек много! Молодое поколение смотрит не на выпивку и курево, а на красивых подтянутых людей. Семьями люди приходили! Улыбайтесь чаще!