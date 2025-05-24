В Барнауле стартовал полумарафон "ЗаБег.РФ". Фото

Состязания проходят в центре города

24 мая 2025, 11:56, ИА Амител

Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Барнауле 24 мая на площади Советов стартовал всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ", сообщил корреспондент amic.ru.

Это мероприятие проходит в столице Алтайского края уже во второй раз. В 2024 году в нем поучаствовало более тысячи человек.

На этот раз старты по времени определены в следующем порядке:

11:00 – 1 км;

11:30 – 5 км и 10 км;

13:00 – 21,1 км + эстафета.

А вот по каким маршрутам бегают участники:

Помимо забега, гостей мероприятия также ждет развлекательная программа, розыгрыши и мастер-классы.

Из-за мероприятия с 09:00 до 18:00 в центре города перекрыли движение транспорта на трех участках дорог:

по всей ширине проезжей части улицы Молодежной – от проспекта Социалистического до проспекта Ленина;

по четной стороне проезжей части проспекта Ленина – от проспекта Строителей до улицы Гоголя;

по нечетной стороне проезжей части проспекта Ленина – от проспекта Строителей до улицы Короленко.

В Барнауле 24 мая проходит еще одно крупное мероприятие – ярмарка местных товаропроизводителей "Выбирай свое" на улице Мало-Тобольской.