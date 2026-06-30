В Барнауле временно отключат несколько светофоров
Меры будут действовать 1 июля
30 июня 2026, 16:10, ИА Амител
Светофор в Барнауле / Фото: amic.ru / Саша Соколов
В Барнауле временно не будут работать несколько светофоров, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Отключения проведут 1 июля с 13:30 до 16:00 на двух участках:
- на пересечении улиц Георгия Исакова и Островского;
- на пересечении улиц Антона Петрова и Островского.
В это время специалисты будут проводить плановый ремонт сетей электроснабжения.
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