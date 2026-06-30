В Барнауле временно отключат несколько светофоров

Меры будут действовать 1 июля

30 июня 2026, 16:10, ИА Амител

Светофор в Барнауле / Фото: amic.ru / Саша Соколов

В Барнауле временно не будут работать несколько светофоров, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Отключения проведут 1 июля с 13:30 до 16:00 на двух участках:

на пересечении улиц Георгия Исакова и Островского;

на пересечении улиц Антона Петрова и Островского.

В это время специалисты будут проводить плановый ремонт сетей электроснабжения.