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В Барнауле задержали мигранта, который ходил по улицам с ножом

Мужчина оказался под действием наркотиков

21 ноября 2024, 20:59, ИА Амител

Полицейская мигалка / Фото: unsplash.com / Max Fleischmann
Полицейская мигалка / Фото: unsplash.com / Max Fleischmann

В Барнауле росгвардейцы задержали мужчину, ранее замеченного на улице с предметом, похожим на нож. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, проводится проверка.

Информация об опасном мужчине поступила правоохранителям от очевидцев. В ходе проверки информации сотрудники Росгвардии задержали выходца из стран Юго-Восточной Азии. Он был в состоянии наркотического опьянения.

Проводится комплекс оперативных действий. По результатам проверок будут приняты необходимые правоприменительные меры, вплоть до выдворения из России.

Барнаул Происшествия

Комментарии 8

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Гость

22:09:37 21-11-2024

только одного?

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Гость

06:45:31 22-11-2024

просто ходил с ножом? а если я куплю нож, мне его как домой нести?

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Гость

07:23:51 22-11-2024

Гость (06:45:31 22-11-2024) просто ходил с ножом? а если я куплю нож, мне его как домой ... В кармане, умник...

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Гость

07:30:27 22-11-2024

Гость (07:23:51 22-11-2024) В кармане, умник...... Это небезопасно

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Гость

07:09:00 22-11-2024

не бритый? всех к цирюльнику!!!

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Гость

09:52:04 22-11-2024

Завезли непонятно кого, непонятно зачем, а теперь непонятно, что с этим делать. А страдают люди, которым эти мастурбеки вот нафиг не нужны

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Гость

10:58:36 22-11-2024

Гость (09:52:04 22-11-2024) Завезли непонятно кого, непонятно зачем, а теперь непонятно,...
что предлагаешь, страдалец, кроме лозунгов?

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Гость

11:03:29 22-11-2024

Гость (10:58:36 22-11-2024) что предлагаешь, страдалец, кроме лозунгов?... Конкретно тебе, умник, предлагаю познакомиться на улице с этим ценным иностранным специалистом (пока у него нож не отобрали)...

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