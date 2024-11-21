В Барнауле задержали мигранта, который ходил по улицам с ножом
Мужчина оказался под действием наркотиков
21 ноября 2024, 20:59, ИА Амител
Полицейская мигалка / Фото: unsplash.com / Max Fleischmann
В Барнауле росгвардейцы задержали мужчину, ранее замеченного на улице с предметом, похожим на нож. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, проводится проверка.
Информация об опасном мужчине поступила правоохранителям от очевидцев. В ходе проверки информации сотрудники Росгвардии задержали выходца из стран Юго-Восточной Азии. Он был в состоянии наркотического опьянения.
Проводится комплекс оперативных действий. По результатам проверок будут приняты необходимые правоприменительные меры, вплоть до выдворения из России.
22:09:37 21-11-2024
только одного?
06:45:31 22-11-2024
просто ходил с ножом? а если я куплю нож, мне его как домой нести?
07:23:51 22-11-2024
Гость (06:45:31 22-11-2024) просто ходил с ножом? а если я куплю нож, мне его как домой ... В кармане, умник...
07:30:27 22-11-2024
Гость (07:23:51 22-11-2024) В кармане, умник...... Это небезопасно
07:09:00 22-11-2024
не бритый? всех к цирюльнику!!!
09:52:04 22-11-2024
Завезли непонятно кого, непонятно зачем, а теперь непонятно, что с этим делать. А страдают люди, которым эти мастурбеки вот нафиг не нужны
10:58:36 22-11-2024
Гость (09:52:04 22-11-2024) Завезли непонятно кого, непонятно зачем, а теперь непонятно,...
что предлагаешь, страдалец, кроме лозунгов?
11:03:29 22-11-2024
Гость (10:58:36 22-11-2024) что предлагаешь, страдалец, кроме лозунгов?... Конкретно тебе, умник, предлагаю познакомиться на улице с этим ценным иностранным специалистом (пока у него нож не отобрали)...