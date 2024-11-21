В Барнауле задержали мигранта, который ходил по улицам с ножом

Мужчина оказался под действием наркотиков

21 ноября 2024, 20:59, ИА Амител

Полицейская мигалка / Фото: unsplash.com / Max Fleischmann

В Барнауле росгвардейцы задержали мужчину, ранее замеченного на улице с предметом, похожим на нож. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, проводится проверка.

Информация об опасном мужчине поступила правоохранителям от очевидцев. В ходе проверки информации сотрудники Росгвардии задержали выходца из стран Юго-Восточной Азии. Он был в состоянии наркотического опьянения.

Проводится комплекс оперативных действий. По результатам проверок будут приняты необходимые правоприменительные меры, вплоть до выдворения из России.