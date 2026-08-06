В барнаульской галерее открывается выставка картин художника Василия Рублева

Открытие пройдет 12 августа

06 августа 2026, 22:25, ИА Амител

Галерея "Турина гора" в Барнауле / Фото: соцсети галереи

В барнаульской галерее "Турина гора" 12 августа откроется выставка портретов художника Василия Рублева, сообщает мэрия города.

Посетители смогут увидеть более 50 графических и живописных работ.

«Основная концепция выставки посвящена мастерству портретного жанра, которым виртуозно владел художник. Куратор выставки, искусствовед Александр Рыжов, собрал для экспозиции произведения преимущественно камерного формата, не превышающие размер альбомного листа. Каждая работа демонстрирует уникальный характер портретируемых лиц», — пишет пресс-служба администрации.

График работы выставки

Открытие — 12 августа в 16:00.

Период работы — с 12 августа по 1 сентября.

Вход свободный.

Василий Рублев (1937–1994) — разноплановый мастер, работавший также со скульптурой. С 1962 года его жизнь была связана с Барнаулом. Студия Рублева стала знаковым местом, собравшим вокруг себя целое поколение алтайских талантов.

Среди последователей художника такие известные мастера, как Т. Ашкинази, С. Боженко, С. Дыков, В. Квасов, Л. Кульгачева и Л. Пастушкова.