В Барнауле в парке "Юбилейный" пес напал на другую собаку и покусал женщину

Пострадавшая обратилась в травмпункт и написала заявление в полицию

29 апреля 2026, 20:06, ИА Амител

Злая собака, бешенство/Сгенерировано Midjourney/amic.ru

Жительница Барнаула сообщила в социальных сетях о нападении собаки на нее и ее питомца во время прогулки в парке "Юбилейный". По словам женщины, инцидент произошел утром, когда она гуляла с собакой на поводке, однако к ним неожиданно подбежало другое животное, находившееся без контроля, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

Горожанка рассказала, что владелица пса уверяла, будто он не кусается, но вскоре ситуация вышла из-под контроля. Свободно гулявшая собака набросилась на ее питомца и вцепилась ему в шею. Пытаясь разнять животных, женщина сама пострадала — агрессивный пес укусил ее за большой палец.

По ее словам, хозяйка напавшего животного никак не попыталась вмешаться и, наоборот, начала уходить, бросив фразу, что "это же собаки". При этом в публикации отмечается, что к владелице этого пса уже ранее возникали претензии со стороны других жителей.

После произошедшего пострадавшая обратилась в травмпункт и написала заявление в полицию. Сейчас она ищет свидетелей случившегося и людей, которые могли ранее сталкиваться с агрессивным поведением этой собаки.

Ранее сообщалось, что в новосибирском Академгородке полиция начала проверку после сообщения о нападении собаки на десятилетнюю девочку и ее мать. По словам пострадавшей, инцидент произошел во время прогулки в лесу, а владелица животного не только не смогла удержать пса, но и применила перцовый баллончик.