В Барнауле в парке "Юбилейный" пес напал на другую собаку и покусал женщину

Пострадавшая обратилась в травмпункт и написала заявление в полицию

29 апреля 2026, 20:06, ИА Амител

Злая собака, бешенство/Сгенерировано Midjourney/amic.ru
Жительница Барнаула сообщила в социальных сетях о нападении собаки на нее и ее питомца во время прогулки в парке "Юбилейный". По словам женщины, инцидент произошел утром, когда она гуляла с собакой на поводке, однако к ним неожиданно подбежало другое животное, находившееся без контроля, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

Горожанка рассказала, что владелица пса уверяла, будто он не кусается, но вскоре ситуация вышла из-под контроля. Свободно гулявшая собака набросилась на ее питомца и вцепилась ему в шею. Пытаясь разнять животных, женщина сама пострадала — агрессивный пес укусил ее за большой палец.

По ее словам, хозяйка напавшего животного никак не попыталась вмешаться и, наоборот, начала уходить, бросив фразу, что "это же собаки". При этом в публикации отмечается, что к владелице этого пса уже ранее возникали претензии со стороны других жителей.

После произошедшего пострадавшая обратилась в травмпункт и написала заявление в полицию. Сейчас она ищет свидетелей случившегося и людей, которые могли ранее сталкиваться с агрессивным поведением этой собаки.

Ранее сообщалось, что в новосибирском Академгородке полиция начала проверку после сообщения о нападении собаки на десятилетнюю девочку и ее мать. По словам пострадавшей, инцидент произошел во время прогулки в лесу, а владелица животного не только не смогла удержать пса, но и применила перцовый баллончик.

Гость

21:04:38 29-04-2026

А все решается просто. Запретить собак в общественных местах.

гость

21:33:52 29-04-2026

Гость (21:04:38 29-04-2026) А все решается просто. Запретить собак в общественных местах... А деревню вернуть в их историческое проживание- хвосты коровам крутить! И - да, я- девочка из центра, у Драм театра мы гуляли с собаками чуть ли не со времени его постройки. Колли у нас были от главы ГАИ и профессора экономики Политеха, так же директора вечерней школы при ж.д.. С пикинесом гуляла Доцент меда. Не чета вам! И меня кусал эрдель моей подруги. Но дело в псе- я их не боюсь.

Гость

21:46:20 29-04-2026

гость (21:33:52 29-04-2026) Колли у нас были от главы ГАИ и профессора экономики Политеха, так же директора вечерней школы при ж.д..
Странная ситуация. У вас колли были от людей, а не от собак.. Что вы сегодня за ужином кушали? Какие новые таблетки вам врач выписал?

гость

22:22:48 29-04-2026

Гость (21:46:20 29-04-2026) Странная ситуация. У вас колли были от людей, а не от со... Пекинеса от главы экономики гаи, отличные таблетки))) ЦентОр он такой))

Гость

10:34:08 02-05-2026

Гость (21:04:38 29-04-2026) А все решается просто. Запретить собак в общественных местах... Прогулки с собаками в парках запрещены, разрешается только пройти через парк с собакой на коротком поводке. а не гулять с собакой.

Знаток

21:23:30 29-04-2026

Купите электрошокер. Только сначала свою собаку к звуку электрошокера приучите. Что бы потом не бегать не искать. Обычно один звук от него собак приводит в ужас и запах. И даже если долбанете ему в тело вам не перейдет. А пёсик в отключке немного побудет и отойдет. При необходимости можно добавить.

Гость

22:42:15 29-04-2026

Развели псарню повсюду,достали уже

Гость

22:47:10 29-04-2026

Встречаются и "свободные" люди, не ощущающие "поводок".

Гость

06:25:52 30-04-2026

В Юбилейном давно пора зоошизе ласты завернуть. Увы. Ни у парка ни у города хозяина нет

Гость

09:17:05 30-04-2026

Когда уже на всех шавок намордники наденут?

Гость

09:35:25 30-04-2026

Как хорошо, что нормальные люди не пострадали, только животные и животные.

Гость

11:04:52 30-04-2026

Собака бывает кусачей только от жизни собачьей

Гость

18:36:15 11-05-2026

Интересно, зачем искать пострадавшему свидетелей. Полиция не должна сама найти владелицу собаки, ведь есть укушенный палец. Уколы от бешенства поставлены или нет?

