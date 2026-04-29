В Барнауле в парке "Юбилейный" пес напал на другую собаку и покусал женщину
Пострадавшая обратилась в травмпункт и написала заявление в полицию
29 апреля 2026, 20:06, ИА Амител
Жительница Барнаула сообщила в социальных сетях о нападении собаки на нее и ее питомца во время прогулки в парке "Юбилейный". По словам женщины, инцидент произошел утром, когда она гуляла с собакой на поводке, однако к ним неожиданно подбежало другое животное, находившееся без контроля, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
Горожанка рассказала, что владелица пса уверяла, будто он не кусается, но вскоре ситуация вышла из-под контроля. Свободно гулявшая собака набросилась на ее питомца и вцепилась ему в шею. Пытаясь разнять животных, женщина сама пострадала — агрессивный пес укусил ее за большой палец.
По ее словам, хозяйка напавшего животного никак не попыталась вмешаться и, наоборот, начала уходить, бросив фразу, что "это же собаки". При этом в публикации отмечается, что к владелице этого пса уже ранее возникали претензии со стороны других жителей.
После произошедшего пострадавшая обратилась в травмпункт и написала заявление в полицию. Сейчас она ищет свидетелей случившегося и людей, которые могли ранее сталкиваться с агрессивным поведением этой собаки.
Ранее сообщалось, что в новосибирском Академгородке полиция начала проверку после сообщения о нападении собаки на десятилетнюю девочку и ее мать. По словам пострадавшей, инцидент произошел во время прогулки в лесу, а владелица животного не только не смогла удержать пса, но и применила перцовый баллончик.
21:04:38 29-04-2026
А все решается просто. Запретить собак в общественных местах.
21:33:52 29-04-2026
Гость (21:04:38 29-04-2026) А все решается просто. Запретить собак в общественных местах... А деревню вернуть в их историческое проживание- хвосты коровам крутить! И - да, я- девочка из центра, у Драм театра мы гуляли с собаками чуть ли не со времени его постройки. Колли у нас были от главы ГАИ и профессора экономики Политеха, так же директора вечерней школы при ж.д.. С пикинесом гуляла Доцент меда. Не чета вам! И меня кусал эрдель моей подруги. Но дело в псе- я их не боюсь.
21:46:20 29-04-2026
гость (21:33:52 29-04-2026) Колли у нас были от главы ГАИ и профессора экономики Политеха, так же директора вечерней школы при ж.д..
Странная ситуация. У вас колли были от людей, а не от собак.. Что вы сегодня за ужином кушали? Какие новые таблетки вам врач выписал?
22:22:48 29-04-2026
Гость (21:46:20 29-04-2026) Странная ситуация. У вас колли были от людей, а не от со... Пекинеса от главы экономики гаи, отличные таблетки))) ЦентОр он такой))
10:34:08 02-05-2026
Гость (21:04:38 29-04-2026) А все решается просто. Запретить собак в общественных местах... Прогулки с собаками в парках запрещены, разрешается только пройти через парк с собакой на коротком поводке. а не гулять с собакой.
21:23:30 29-04-2026
Купите электрошокер. Только сначала свою собаку к звуку электрошокера приучите. Что бы потом не бегать не искать. Обычно один звук от него собак приводит в ужас и запах. И даже если долбанете ему в тело вам не перейдет. А пёсик в отключке немного побудет и отойдет. При необходимости можно добавить.
22:42:15 29-04-2026
Развели псарню повсюду,достали уже
22:47:10 29-04-2026
Встречаются и "свободные" люди, не ощущающие "поводок".
06:25:52 30-04-2026
В Юбилейном давно пора зоошизе ласты завернуть. Увы. Ни у парка ни у города хозяина нет
09:17:05 30-04-2026
Когда уже на всех шавок намордники наденут?
09:35:25 30-04-2026
Как хорошо, что нормальные люди не пострадали, только животные и животные.
11:04:52 30-04-2026
Собака бывает кусачей только от жизни собачьей
18:36:15 11-05-2026
Интересно, зачем искать пострадавшему свидетелей. Полиция не должна сама найти владелицу собаки, ведь есть укушенный палец. Уколы от бешенства поставлены или нет?