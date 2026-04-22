"Пыталась укусить за горло". Собака напала на девятилетнюю девочку в Алейске
Родители пострадавшей обратились в прокуратуру и подали иск в суд
22 апреля 2026, 08:46, ИА Амител
В Алейске девятилетняя девочка, на которую в марте напала бездомная собака, до сих пор находится на лечении в стационаре. Инцидент произошел по дороге из школы, сообщили в региональном отделении "Народного фронта".
По данным общественников, нападение случилось на улице Пионерской. Школьница возвращалась из лицея, когда на нее набросилась собака. По словам представителей ОНФ, животное "в прыжке пыталось укусить за горло", однако девочка смогла увернуться. Тем не менее избежать травм не удалось — собака вцепилась ей в ногу.
После происшествия ребенка госпитализировали, и лечение продолжается до сих пор. Родители пострадавшей обратились в прокуратуру и подали иск в суд.
В ОНФ отмечают, что проблема безнадзорных животных в регионе остается острой. Только в 2025 году на прямую линию президента поступило около 190 обращений, связанных с этой темой. По мнению активистов, ключевыми причинами ситуации остаются безответственное отношение владельцев животных и недостаточный контроль за их численностью, несмотря на наличие соответствующего законодательства. В организации также сообщили, что совместно с управлением ветеринарии участвуют в рейдах по проверке регистрации собак и мест содержания животных, а также намерены контролировать работу пунктов временного размещения.
Проблема бродячих собак в Алейске поднималась и ранее на федеральном уровне. Как сообщали в Следственном комитете России, жители города жаловались на стаи животных, которые длительное время находятся рядом с жилыми домами, школами и детскими садами и проявляют агрессию, в том числе по отношению к детям. По факту этих обращений было возбуждено уголовное дело, а председатель СК России Александр Бастрыкин поручал представить доклад о ходе расследования.
Несмотря на это, по словам общественников, ситуация остается напряженной, а проблема бездомных собак по-прежнему вызывает обеспокоенность у жителей города.
Ранее сообщалось, что в новосибирском Академгородке полиция начала проверку после сообщения о нападении собаки на десятилетнюю девочку и ее мать. По словам пострадавшей, инцидент произошел во время прогулки в лесу, а владелица животного не только не смогла удержать пса, но и применила перцовый баллончик.
09:48:16 22-04-2026
Администрацию привлечь к ответственности.
09:48:29 22-04-2026
Только качественно пролеченные от туберкулёза бродячие собаки не будут представлять опасность для окружающих. Алейск - территория людей, а не собак!
13:52:24 22-04-2026
Гость (09:48:29 22-04-2026) Только качественно пролеченные от туберкулёза бродячие собак... только качественно усыпленные бродячие собаки, не будут предстовлять опасность! Толку лечить зверя, зверь в стае остается зверем.
14:28:16 22-04-2026
Гость (13:52:24 22-04-2026) только качественно усыпленные бродячие собаки, не будут пред... От противотуберкулезных таблеток блоховозы переселяются на небо.
21:29:04 22-04-2026
10:17:57 22-04-2026
Да, многие собаки пытаются вцепиться в горло, а бойцовские типо стаффорда или питбуля - в пах человеку, особенно мужчине.
Бродячих собак на улице быть не должно, соответствующая служба должна псину выловить, в течение недели хозяина не нашлось - усыпить. Хозяин нашелся, штраф в кассу - несколько сотен тысяч рублей, чтобы прочувствовал что выпускать собаку может быть очень дорого. Нет денег, неделю на сбор средств, не выплатил и не забрал псину - псина усыпляется. Все просто. Сразу наведется порядок на улицах везде.
11:57:03 22-04-2026
Гость (10:17:57 22-04-2026) Да, многие собаки пытаются вцепиться в горло, а бойцовские т... Всё верно говорите, но с нашей безалаберностью такая система не будет надёжной. Отстрелы вернее.
13:54:28 22-04-2026
Гость (10:17:57 22-04-2026) Да, многие собаки пытаются вцепиться в горло, а бойцовские т... вы это скажите нашей "ласке" которая отлавливает собак, стерилизует, вешает бирку на ухо и отпускает". За это им еще и денег выделют, типа опльщуу приносят. А потом собак этих выбрасывают в частны й сектор, где они разрывают мусорные пакеты, и ищут что пожрать, сбиваются в стаи и представляют опасность, и то, что они кастриорванные, от этого их добрее не становятся, а может даже наоборот