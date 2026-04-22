"Пыталась укусить за горло". Собака напала на девятилетнюю девочку в Алейске

22 апреля 2026, 08:46, ИА Амител

Бродячие собаки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алейске девятилетняя девочка, на которую в марте напала бездомная собака, до сих пор находится на лечении в стационаре. Инцидент произошел по дороге из школы, сообщили в региональном отделении "Народного фронта".

По данным общественников, нападение случилось на улице Пионерской. Школьница возвращалась из лицея, когда на нее набросилась собака. По словам представителей ОНФ, животное "в прыжке пыталось укусить за горло", однако девочка смогла увернуться. Тем не менее избежать травм не удалось — собака вцепилась ей в ногу.

После происшествия ребенка госпитализировали, и лечение продолжается до сих пор. Родители пострадавшей обратились в прокуратуру и подали иск в суд.

В ОНФ отмечают, что проблема безнадзорных животных в регионе остается острой. Только в 2025 году на прямую линию президента поступило около 190 обращений, связанных с этой темой. По мнению активистов, ключевыми причинами ситуации остаются безответственное отношение владельцев животных и недостаточный контроль за их численностью, несмотря на наличие соответствующего законодательства. В организации также сообщили, что совместно с управлением ветеринарии участвуют в рейдах по проверке регистрации собак и мест содержания животных, а также намерены контролировать работу пунктов временного размещения.

Проблема бродячих собак в Алейске поднималась и ранее на федеральном уровне. Как сообщали в Следственном комитете России, жители города жаловались на стаи животных, которые длительное время находятся рядом с жилыми домами, школами и детскими садами и проявляют агрессию, в том числе по отношению к детям. По факту этих обращений было возбуждено уголовное дело, а председатель СК России Александр Бастрыкин поручал представить доклад о ходе расследования.

Несмотря на это, по словам общественников, ситуация остается напряженной, а проблема бездомных собак по-прежнему вызывает обеспокоенность у жителей города.

