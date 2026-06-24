В Бийске прокуратура начала проверку после пожара на полигоне ТБО

В настоящее время огонь полностью потушен

24 июня 2026, 09:36, ИА Амител

Свалка / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Прокуратура Алтайского края организовала проверку после пожара, произошедшего 22 июня на мусорном полигоне в Бийске. Возгорание полностью ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, пожар на полигоне твердых бытовых отходов произошел ранним утром 22 июня. По предварительным данным, очаг возгорания находился на дальней карте северной части полигона, где в течение длительного времени не размещались отходы.

Огонь распространился на площади около 150 кв. м. К ликвидации возгорания были привлечены силы регионального оператора и подразделения МЧС. В настоящее время пожар полностью потушен.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа Бийская прокуратура начала проверку по факту происшествия. Сотрудники надзорного органа устанавливают причины возникновения пожара и оценивают соблюдение требований законодательства при эксплуатации объекта.

В прокуратуре отметили, что по итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.