Жители Бийска сообщили о серьезном пожаре на местном мусорном полигоне

Площадь термических очагов в настоящее время составляет около 100 квадратных метров

22 июня 2026, 11:02, ИА Амител

Возгорание на полигоне / Фото: "Бийск 22"

Утром 22 июня в Бийске произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Жители города сообщают о запахе гари и едком дыме, который заметен в различных районах. Информация о возгорании появилась в сообществе "Бийск 22". По словам очевидцев, густой дым от мусорного полигона виден даже с трассы на подъезде к городу. Многие жители Бийска также пожаловались на сильный запах гари и задымление.

Как сообщили в ЦУРе Алтайского края, площадь термических очагов на полигоне в настоящее время составляет около 100 кв. метров. На территории зафиксированы как открытое горение, так и тление отходов с интенсивным дымообразованием.

Для ликвидации очагов сотрудники полигона проводят буртование и отсыпку высокотемпературных участков. В работах задействованы три бульдозера, один экскаватор и десять работников предприятия.

Ситуация находится под контролем сотрудников МЧС и управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Бийска. В случае ухудшения обстановки к ликвидации возгорания планируется привлечь дополнительные силы и средства.

Специалисты отмечают, что развитию очагов тления и горения способствуют установившаяся жаркая погода, а также естественные процессы разложения несортированных отходов.

Информация о времени возникновения пожара и возможных причинах возгорания уточняется.