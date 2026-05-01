НОВОСТИПроисшествия

В Туапсе после атаки БПЛА произошел пожар на территории морского терминала

На месте происшествия работают специальные и экстренные службы

01 мая 2026, 08:31, ИА Амител

Пожар / Фото: 6-й пожарно-спасательный отряд (г. Туапсе)
Пожар / Фото: 6-й пожарно-спасательный отряд (г. Туапсе)

В Туапсе после атаки беспилотника загорелся морской терминал. Как сообщил оперштаб Краснодарского края, пострадавших нет. На месте происшествия работают специальные и экстренные службы, а к ликвидации возгорания привлечены 128 человек и 41 единица техники.

Известно, что средства противовоздушной обороны уничтожают беспилотные летательные аппараты. По предварительным данным, уже сбито не менее десяти беспилотников. 

28 апреля из‑за падения обломков БПЛА начался пожар на НПЗ в Туапсе, ликвидированный утром 30 апреля. По данным оперштаба, пострадавших нет, жители близлежащих районов эвакуированы. Ущерб заводу и сроки восстановления еще предстоит оценить, заявил вице‑премьер Александр Новак. 

Нефтяное пятно на снимке, сделанном со спутника, в полутора милях от порта Туапсе / Фото: РИСКСАТ

После атаки БПЛА на Туапсе в море появилось огромное нефтяное пятно

Ликвидацией разлива занимаются шесть катеров и нефтемусоросборщиков
НОВОСТИПроисшествия


 

Пожары Происшествия украина
       

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

09:12:57 01-05-2026

Может раньше перемирие стоит начать

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:38:02 01-05-2026

Сколько можно врать про обломки?

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров