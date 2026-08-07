Это снизит риски для здоровья будущих мам и убережет их от стрессовых ситуаций на работе

07 августа 2026, 19:21, ИА Амител

Беременная женщина / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Депутаты Госдумы от партии "Новые люди", среди которых Владимир Плякин, Георгий Арапов и вице-спикер Владислав Даванков, планируют внести в парламент законопроект, который позволит беременным женщинам работать удаленно по медицинским показаниям, если их обязанности можно выполнять вне офиса, сообщает РИА Новости.

«Проектом федерального закона <…> предлагается предоставить беременной женщине право временно работать дистанционно по медицинской рекомендации, если ее профессиональные обязанности могут выполняться вне стационарного рабочего места», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

Подчеркивается, что в период беременности женщина сохраняет трудоспособность и способна выполнять свои обязанности в полной мере, однако ежедневные поездки, продолжительное пребывание на рабочем месте или частые личные встречи могут негативно сказаться на ее здоровье.

По мнению авторов инициативы, женщина сможет продолжать работать, получать заработную плату и следовать рекомендациям врачей, а работодатель — поддерживать сотрудничество, если профессиональные обязанности могут быть выполнены дистанционно.

«Принятие законопроекта позволит беременным продолжать работать в тех случаях, когда состояние здоровья требует ограничения поездок и присутствия на стационарном рабочем месте, но не препятствует выполнению профессиональных обязанностей», — указано в сопроводительных документах.

Ранее amic.ru писал, что в Госдуме предлагают давать декрет уже в первом триместре.