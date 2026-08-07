НОВОСТИОбщество

В ГД хотят гарантировать беременным возможность работать удаленно

Это снизит риски для здоровья будущих мам и убережет их от стрессовых ситуаций на работе

07 августа 2026, 19:21, ИА Амител

Беременная женщина / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Беременная женщина / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Депутаты Госдумы от партии "Новые люди", среди которых Владимир Плякин, Георгий Арапов и вице-спикер Владислав Даванков, планируют внести в парламент законопроект, который позволит беременным женщинам работать удаленно по медицинским показаниям, если их обязанности можно выполнять вне офиса, сообщает РИА Новости.

«Проектом федерального закона <…> предлагается предоставить беременной женщине право временно работать дистанционно по медицинской рекомендации, если ее профессиональные обязанности могут выполняться вне стационарного рабочего места», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

Подчеркивается, что в период беременности женщина сохраняет трудоспособность и способна выполнять свои обязанности в полной мере, однако ежедневные поездки, продолжительное пребывание на рабочем месте или частые личные встречи могут негативно сказаться на ее здоровье.

По мнению авторов инициативы, женщина сможет продолжать работать, получать заработную плату и следовать рекомендациям врачей, а работодатель — поддерживать сотрудничество, если профессиональные обязанности могут быть выполнены дистанционно.

«Принятие законопроекта позволит беременным продолжать работать в тех случаях, когда состояние здоровья требует ограничения поездок и присутствия на стационарном рабочем месте, но не препятствует выполнению профессиональных обязанностей», — указано в сопроводительных документах.

Ранее amic.ru писал, что в Госдуме предлагают давать декрет уже в первом триместре. 

Беременная женщина / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

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Комментарии 6

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Шинник

22:07:16 07-08-2026

как сборщик покрышек может работать удалённо ?
У нас их переводят на лёгкий труд в "Отдел кадров" (скажем так)

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Гость

11:15:55 08-08-2026

Шинник (22:07:16 07-08-2026) как сборщик покрышек может работать удалённо ?У нас их п... По тексту русским по белому: "если их обязанности можно выполнять вне офиса". Что опять не так?

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Гость

15:08:51 08-08-2026

Гость (11:15:55 08-08-2026) По тексту русским по белому: "если их обязанности можно выпо...
И рожают тоже пусть удаленно!

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Гость

17:22:06 08-08-2026

Гость (15:08:51 08-08-2026) И рожают тоже пусть удаленно! ... В поле где-нибудь. Чтя традиционные ценности!

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Гость

00:34:15 08-08-2026

Хорошая идея.
Воспитатель детского сада, учитель, врач, продавец продуктового магазина, парикмахер, пекарь, доярка - пусть работают удаленно из дома

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Гость

20:56:00 08-08-2026

Гость (00:34:15 08-08-2026) Хорошая идея.Воспитатель детского сада, учитель, врач, п... Все бы хорошо, но получается дискриминация людей со сложными социальными профессиями, которые вы указали.

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