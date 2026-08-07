В ГД хотят гарантировать беременным возможность работать удаленно
Это снизит риски для здоровья будущих мам и убережет их от стрессовых ситуаций на работе
07 августа 2026, 19:21, ИА Амител
Депутаты Госдумы от партии "Новые люди", среди которых Владимир Плякин, Георгий Арапов и вице-спикер Владислав Даванков, планируют внести в парламент законопроект, который позволит беременным женщинам работать удаленно по медицинским показаниям, если их обязанности можно выполнять вне офиса, сообщает РИА Новости.
«Проектом федерального закона <…> предлагается предоставить беременной женщине право временно работать дистанционно по медицинской рекомендации, если ее профессиональные обязанности могут выполняться вне стационарного рабочего места», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
Подчеркивается, что в период беременности женщина сохраняет трудоспособность и способна выполнять свои обязанности в полной мере, однако ежедневные поездки, продолжительное пребывание на рабочем месте или частые личные встречи могут негативно сказаться на ее здоровье.
По мнению авторов инициативы, женщина сможет продолжать работать, получать заработную плату и следовать рекомендациям врачей, а работодатель — поддерживать сотрудничество, если профессиональные обязанности могут быть выполнены дистанционно.
«Принятие законопроекта позволит беременным продолжать работать в тех случаях, когда состояние здоровья требует ограничения поездок и присутствия на стационарном рабочем месте, но не препятствует выполнению профессиональных обязанностей», — указано в сопроводительных документах.
Ранее amic.ru писал, что в Госдуме предлагают давать декрет уже в первом триместре.
22:07:16 07-08-2026
как сборщик покрышек может работать удалённо ?
У нас их переводят на лёгкий труд в "Отдел кадров" (скажем так)
11:15:55 08-08-2026
Шинник (22:07:16 07-08-2026) как сборщик покрышек может работать удалённо ?У нас их п... По тексту русским по белому: "если их обязанности можно выполнять вне офиса". Что опять не так?
15:08:51 08-08-2026
Гость (11:15:55 08-08-2026) По тексту русским по белому: "если их обязанности можно выпо...
И рожают тоже пусть удаленно!
17:22:06 08-08-2026
Гость (15:08:51 08-08-2026) И рожают тоже пусть удаленно! ... В поле где-нибудь. Чтя традиционные ценности!
00:34:15 08-08-2026
Хорошая идея.
Воспитатель детского сада, учитель, врач, продавец продуктового магазина, парикмахер, пекарь, доярка - пусть работают удаленно из дома
20:56:00 08-08-2026
Гость (00:34:15 08-08-2026) Хорошая идея.Воспитатель детского сада, учитель, врач, п... Все бы хорошо, но получается дискриминация людей со сложными социальными профессиями, которые вы указали.