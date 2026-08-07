Минздрав утвердил новый порядок оказания помощи беременным женщинам

Обновленные правила затрагивают сразу несколько этапов оказания медицинской помощи

07 августа 2026, 10:45, ИА Амител

Беременная женщина / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Российские врачи начали работать по обновленным правилам оказания акушерско-гинекологической помощи. Новый порядок охватывает ведение женщины от подготовки к беременности до наблюдения после родов. Об этом РИА Новости рассказала заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова.

«Мы полностью перезагрузили подход к оказанию акушерской помощи и выпустили наш новый порядок оказания медицинской помощи по профилю "Акушерство и гинекология"», — рассказала Котова.

Обновленные правила затрагивают сразу несколько этапов. В частности, документ регулирует подготовку к беременности и ее ведение, а также определяет действия врачей и медицинских организаций при выявлении различных патологий.

Кроме того, новый порядок предусматривает маршрутизацию беременных между медицинскими учреждениями и сопровождение женщин после рождения ребенка.

Как уточнила заместитель главы Минздрава, обновленные правила уже вступили в силу и применяются медицинскими специалистами.