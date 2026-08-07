Авторы инициативы подчеркивают, что речь идет о базовой фильтрованной воде, а не о премиальных марках

07 августа 2026, 17:14, ИА Амител

Питьевая вода / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Депутат Государственной Думы от ЛДПР Каплан Панеш выступил с инициативой об обязательном обеспечении бесплатного доступа к питьевой воде в торговых центрах, кафе и детских учреждениях, пишет РИА Новости.

«Я предлагаю законодательно закрепить обязанность для торговых центров, кафе, детских центров и других мест массового посещения обеспечивать бесплатный доступ к питьевой воде — через кулеры, питьевые фонтанчики или просто стакан воды из-под крана (где она пригодна для питья) по требованию посетителя», — сказал он.

Парламентарий отметил, что сегодня многие торговые центры, кафе и детские учреждения не предоставляют посетителям бесплатную воду, предлагая ее приобрести через автомат.

«Не обязательно, чтобы вода была бутилированной — достаточно, чтобы она соответствовала санитарным нормам для питьевой воды. Для предприятий общественного питания это может означать обязанность предоставить стакан воды при наличии запроса либо обеспечить доступ к кулеру или фонтанчику в зоне ожидания», — рассказал депутат.

Он отметил, что для торговых центров важно предусмотреть наличие питьевых фонтанчиков или кулеров в удобных местах, особенно в зонах отдыха и вблизи детских площадок.