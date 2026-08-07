В Госдуме предложили сделать бесплатной питьевую воду в кафе и ТЦ
Авторы инициативы подчеркивают, что речь идет о базовой фильтрованной воде, а не о премиальных марках
07 августа 2026, 17:14, ИА Амител
Депутат Государственной Думы от ЛДПР Каплан Панеш выступил с инициативой об обязательном обеспечении бесплатного доступа к питьевой воде в торговых центрах, кафе и детских учреждениях, пишет РИА Новости.
«Я предлагаю законодательно закрепить обязанность для торговых центров, кафе, детских центров и других мест массового посещения обеспечивать бесплатный доступ к питьевой воде — через кулеры, питьевые фонтанчики или просто стакан воды из-под крана (где она пригодна для питья) по требованию посетителя», — сказал он.
Парламентарий отметил, что сегодня многие торговые центры, кафе и детские учреждения не предоставляют посетителям бесплатную воду, предлагая ее приобрести через автомат.
«Не обязательно, чтобы вода была бутилированной — достаточно, чтобы она соответствовала санитарным нормам для питьевой воды. Для предприятий общественного питания это может означать обязанность предоставить стакан воды при наличии запроса либо обеспечить доступ к кулеру или фонтанчику в зоне ожидания», — рассказал депутат.
Он отметил, что для торговых центров важно предусмотреть наличие питьевых фонтанчиков или кулеров в удобных местах, особенно в зонах отдыха и вблизи детских площадок.
«Вода — это не товар в жаркий день, это необходимость. Отказ в бесплатной воде в кафе или торговом центре — это не вопрос экономики, это вопрос человечности. Государство должно защитить граждан от такого рода халатности и сделать доступ к воде правом, а не привилегией», — подытожил Панеш.
18:08:48 07-08-2026
Существенный шаг вперёд!
19:59:54 07-08-2026
Мощное начинание. Голосуйте за ЛДПР
13:17:43 08-08-2026
Вода в здании не воздух.
Бутили, фильтры, посуда и т.д. существенная статья расходов.
Постоянно действующий фонтанчик питьевой воды при глобальном внедрении тоже внесёт свой вклад в понижение давления водопровода.
Не время для идеи.
Организация по случаю нормально
16:30:37 08-08-2026
Гость (13:17:43 08-08-2026) Вода в здании не воздух.Бутили, фильтры, посуда и т.д. с..Постоянно действующий фонтанчик питьевой воды при глобальном внедрении тоже внесёт свой вклад в понижение давления водопровода.. Фонтанчик можно сделать с краном или фотоэлементом. Чтобы зря воду не лить.