Рост цен на недвижимость фактически "съедает" выгоду от дешевого кредита

14 сентября 2026, 16:01, ИА Амител

Квартира, ипотека / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Снижение ипотечной ставки не всегда делает жилье доступнее для семей. Важны конечный размер кредита и ежемесячный платеж, который зависит от ставки, стоимости квартиры и первоначального взноса, рассказал "Газете.ru" Александр Аксененко, заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ.

"Это хорошо видно на простом расчете. Сейчас средняя ставка по рыночной ипотеке, по данным Банка России, составляет около 17,8%. Если квартира стоит 10 млн рублей, первоначальный взнос — 20%, а кредит берется на 20 лет, ежемесячный платеж составляет примерно 122 тысячи рублей. При снижении ставки на два процентных пункта он сократился бы примерно до 110 тыс., на три пункта — до 104 тыс. рублей. Но если одновременно с этим квартира подорожает на 10%, то даже при ставке 15,8% платеж составит уже около 121 тыс. рублей — практически столько же, сколько до снижения ставки", — отметил Аксененко.

По словам депутата, при увеличении цены на 15% и ставке 14,8% платеж составит около 120 тыс. рублей. Таким образом, значительная часть выгоды от снижения ставки может быть нивелирована ростом стоимости жилья.

Аксененко подчеркнул, что снижение ставки на два процентных пункта почти полностью компенсируется ростом цен примерно на 11%, а снижение на три пункта — ростом примерно на 17%. Поэтому доступность ипотеки зависит не только от динамики ставок, отметил он.

"Принципиально важно, чтобы снижение стоимости кредита не сопровождалось таким ростом цен на жилье, который делает эту экономию незаметной для людей. Итоговая задача — не просто более низкая ставка в банковском предложении, а посильный ежемесячный платеж и реальная возможность семьи приобрести жилье", — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что жители Алтая стали активнее брать кредиты и ипотеку.