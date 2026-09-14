В Госдуме объяснили, почему низкая ипотека не помогает купить квартиру
Рост цен на недвижимость фактически "съедает" выгоду от дешевого кредита
14 сентября 2026, 16:01, ИА Амител
Снижение ипотечной ставки не всегда делает жилье доступнее для семей. Важны конечный размер кредита и ежемесячный платеж, который зависит от ставки, стоимости квартиры и первоначального взноса, рассказал "Газете.ru" Александр Аксененко, заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ.
"Это хорошо видно на простом расчете. Сейчас средняя ставка по рыночной ипотеке, по данным Банка России, составляет около 17,8%. Если квартира стоит 10 млн рублей, первоначальный взнос — 20%, а кредит берется на 20 лет, ежемесячный платеж составляет примерно 122 тысячи рублей. При снижении ставки на два процентных пункта он сократился бы примерно до 110 тыс., на три пункта — до 104 тыс. рублей. Но если одновременно с этим квартира подорожает на 10%, то даже при ставке 15,8% платеж составит уже около 121 тыс. рублей — практически столько же, сколько до снижения ставки", — отметил Аксененко.
По словам депутата, при увеличении цены на 15% и ставке 14,8% платеж составит около 120 тыс. рублей. Таким образом, значительная часть выгоды от снижения ставки может быть нивелирована ростом стоимости жилья.
Аксененко подчеркнул, что снижение ставки на два процентных пункта почти полностью компенсируется ростом цен примерно на 11%, а снижение на три пункта — ростом примерно на 17%. Поэтому доступность ипотеки зависит не только от динамики ставок, отметил он.
"Принципиально важно, чтобы снижение стоимости кредита не сопровождалось таким ростом цен на жилье, который делает эту экономию незаметной для людей. Итоговая задача — не просто более низкая ставка в банковском предложении, а посильный ежемесячный платеж и реальная возможность семьи приобрести жилье", — заключил парламентарий.
Ранее сообщалось, что жители Алтая стали активнее брать кредиты и ипотеку.
16:06:08 14-09-2026
как же они о нас заботятся - даже всё рассчитали за нас.
молодчаги! куда бы мы без вас, а?
16:47:25 14-09-2026
2 миллионы на первоначальный взнос, конечно же, есть у каждого второго россиянина
17:39:59 14-09-2026
Нет не уважаемые депутаты а просто люди из народа вы аидите только вершки а вы посмотрите под плинтус а там мы пенсионеры.Все сказано уловили.Как вам не стыдно за стариков нищих.
18:07:20 14-09-2026
А то гадали всем миром, где же собака зарыта? А тут вот, какой молодец, все объяснил. САРКАЗМ
19:45:41 14-09-2026
Как без ипотеки в СССР жили, как правительство вывозило эту проблему?
00:52:06 15-09-2026
А вы не поняли? Не положено иметь в собственности квартиру простому человеку. Недвижимость - это роскошь для избранных. Остальные - марш работать за 3 копейки, будете более сговорчивыми. Это капитализм. За свои права надо бороться, никто их просто так не раздает. А вы на выборы даже не хотите идти.
08:10:59 15-09-2026
Гость (00:52:06 15-09-2026) А вы не поняли? Не положено иметь в собственности квартиру п... Да успокойся ты. Нет ту т капитализма никакого! Это и есть развитой социализм, только не для всех. Не для вас его они строили!