Губернатор Подмосковья заявил о нескольких сбитых беспилотниках утром
Утром жители некоторых районов Подмосковья могли слышать звуки взрывов — это была работа ПВО
30 мая 2023, 12:38, ИА Амител
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв предупредил жителей региона о работе систем противовоздушной обороны. В своём Telegram-канале он отметил, что утром жители некоторых районов Подмосковья могли слышать звуки взрывов.
"На подлёте к Москве были сбиты несколько беспилотников. Прошу жителей сохранять спокойствие. Все экстренные службы работают. Будем информировать", – добавил он.
Напомним, что утром Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. По последним данным, в столице получили повреждение три жилых дома: 25-этажный дом на улице Атласова, 16-этажка на улице Профсоюзной и многоэтажный дом на Ленинском проспекте.
Как заявлял мэр столицы Сергей Собянин, на данный момент никто серьёзно не пострадал.
12:50:31 30-05-2023
"Сбитие"... Русский язык обогащается новыми формами)))
13:05:20 30-05-2023
А чё не все ?
13:31:45 30-05-2023
Гость (13:05:20 30-05-2023) А чё не все ?... Ещё не время …
13:24:25 30-05-2023
Ну вот и на москву мотопеды прилетели, СВО в разгаре...
14:19:19 30-05-2023
А в Киеве в разгаре? Там все сбивают?