Губернатор Подмосковья заявил о нескольких сбитых беспилотниках утром

Утром жители некоторых районов Подмосковья могли слышать звуки взрывов — это была работа ПВО

30 мая 2023, 12:38, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв предупредил жителей региона о работе систем противовоздушной обороны. В своём Telegram-канале он отметил, что утром жители некоторых районов Подмосковья могли слышать звуки взрывов.

"На подлёте к Москве были сбиты несколько беспилотников. Прошу жителей сохранять спокойствие. Все экстренные службы работают. Будем информировать", – добавил он.

Напомним, что утром Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. По последним данным, в столице получили повреждение три жилых дома: 25-этажный дом на улице Атласова, 16-этажка на улице Профсоюзной и многоэтажный дом на Ленинском проспекте.

Как заявлял мэр столицы Сергей Собянин, на данный момент никто серьёзно не пострадал.