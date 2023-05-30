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Губернатор Подмосковья заявил о нескольких сбитых беспилотниках утром

Утром жители некоторых районов Подмосковья могли слышать звуки взрывов — это была работа ПВО

30 мая 2023, 12:38, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв предупредил жителей региона о работе систем противовоздушной обороны. В своём Telegram-канале он отметил, что утром жители некоторых районов Подмосковья могли слышать звуки взрывов.

"На подлёте к Москве были сбиты несколько беспилотников. Прошу жителей сохранять спокойствие. Все экстренные службы работают. Будем информировать", – добавил он.

Напомним, что утром Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. По последним данным, в столице получили повреждение три жилых дома: 25-этажный дом на улице Атласова, 16-этажка на улице Профсоюзной и многоэтажный дом на Ленинском проспекте.

Как заявлял мэр столицы Сергей Собянин, на данный момент никто серьёзно не пострадал.

Москва чрезвычайное происшествие
Читайте также в сюжете: Атака беспилотников на Москву

Комментарии 5

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Гость

12:50:31 30-05-2023

"Сбитие"... Русский язык обогащается новыми формами)))

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Гость

13:05:20 30-05-2023

А чё не все ?

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Гость

13:31:45 30-05-2023

Гость (13:05:20 30-05-2023) А чё не все ?... Ещё не время …

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кок

13:24:25 30-05-2023

Ну вот и на москву мотопеды прилетели, СВО в разгаре...

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Гость

14:19:19 30-05-2023

А в Киеве в разгаре? Там все сбивают?

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