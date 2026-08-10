В "Национальном автомобильном союзе" предложили изучать ПДД с 5-го класса
Инициатива предполагает встраивание ПДД в курс ОБЖ без введения отдельного предмета
10 августа 2026, 21:00, ИА Амител
Правила дорожного движения следует преподавать школьникам в рамках курса ОБЖ начиная с 5-го класса, считает вице-президент "Национального автомобильного союза" (НАС) Антон Шапарин. Он также предлагает засчитывать результаты экзамена по ПДД как теоретическую часть при обучении на права, пишет РИА Новости.
НАС уже направил соответствующее обращение в Министерство просвещения РФ, и, по словам Шапарина, в ведомстве заинтересовались этой инициативой и начали её проработку.
«Мы предлагаем ввести правила дорожного движения в школьный курс ОБЖ, причем начиная с 5-го класса. То есть, не вводить, не городить никаких дополнительных предметов, потому что эти дополнительные предметы никак не помещаются в школьное расписание», — сказал он.
Шапарин отметил, что правила дорожного движения необходимы каждому человеку, поскольку все являются участниками дорожного движения, будь то пешеход или водитель автобуса.
«Мы уверены, что если на первом этапе внедрить правила дорожного движения в школьный курс… а на втором этапе ввести экзамен на знание ПДД и результатом этого экзамена считать засчитанную сданную теорию, тогда мы, во-первых, получим людей, которые точно знают ПДД, без разницы, будут они водителями или нет, а во-вторых, снимаем проблему со стоимостью автошкол и в значительной степени снижаем дефицит водителей», — добавил Шапарин.
Будущему водителю останется только сдать практическую часть экзамена в Госавтоинспекции.
«Это все достаточно органично складывается, потому что у нас автошколы находятся под контролем министерства просвещения, которое как раз таки и способно все это дело поменять, школьные программы - тоже их вопрос», — резюмировал вице-президент НАС.
21:32:27 10-08-2026
нам так-то в детском саду приходили из ГАИ (кста, кто помнит как расшифровывается аббревиатура?)
21:48:57 10-08-2026
Мусик (21:32:27 10-08-2026) нам так-то в детском саду приходили из ГАИ (кста, кто помнит... ГАИ она и сейчас ГАИ. Госавтоинспекция
21:58:43 10-08-2026
Мусик (21:32:27 10-08-2026) нам так-то в детском саду приходили из ГАИ (кста, кто помнит... Приехали! Сейчас тоже есть ГАИ. ГИБДД переименовали.
Очень хорошая идея изучать в школе. Всё население будет знать правила. Причем с юного возраста.
21:50:43 10-08-2026
Ну правильно. А то пешики забывают, что они тоже участники дорожного движения. Да и вообще полезный навык - водить. Раньше всему учили в школе: и поесть приготовить, и табурет сколотить, и паяльником пользоваться, и одежду шить
04:43:07 11-08-2026
Вообще то, это курс уже давно ведётся с первого класса по 7, а с 8 класса включён в курс ОБЗР, только вот беда родители своим примером часто перечеркивают все труды. Порой читаешь, что предлагают разные чиновники и депутаты изменить в школе и диву даёшься. Всё давно уже придумали до них, а они как будто снова хотят велосипед изобрести.
06:41:20 11-08-2026
Инна (04:43:07 11-08-2026) Вообще то, это курс уже давно ведётся с первого класса по 7,...
Зачем вы сочиняете? Сын отучился 7 классов, ничего подобного не было. Сейчас в 8 пойдет. И тоже ни слова о таком не слышно. Если это делается в некоторых отдельных регионах, то говорить про это "давно ведется" нельзя.
16:06:54 11-08-2026
Гость (06:41:20 11-08-2026) Зачем вы сочиняете? Сын отучился 7 классов, ничего подоб... я не сочиняю, а точно знаю, если в Вашей школе нарушения это Вам стоит обсудить с администрацией
16:51:35 11-08-2026
Инна (16:06:54 11-08-2026) я не сочиняю, а точно знаю, если в Вашей школе нарушения это... Ребенок школу в прошлом году закончил. Не было такого курса в школе.