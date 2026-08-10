Инициатива предполагает встраивание ПДД в курс ОБЖ без введения отдельного предмета

10 августа 2026, 21:00, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

Правила дорожного движения следует преподавать школьникам в рамках курса ОБЖ начиная с 5-го класса, считает вице-президент "Национального автомобильного союза" (НАС) Антон Шапарин. Он также предлагает засчитывать результаты экзамена по ПДД как теоретическую часть при обучении на права, пишет РИА Новости.

НАС уже направил соответствующее обращение в Министерство просвещения РФ, и, по словам Шапарина, в ведомстве заинтересовались этой инициативой и начали её проработку.

«Мы предлагаем ввести правила дорожного движения в школьный курс ОБЖ, причем начиная с 5-го класса. То есть, не вводить, не городить никаких дополнительных предметов, потому что эти дополнительные предметы никак не помещаются в школьное расписание», — сказал он.

Шапарин отметил, что правила дорожного движения необходимы каждому человеку, поскольку все являются участниками дорожного движения, будь то пешеход или водитель автобуса.

«Мы уверены, что если на первом этапе внедрить правила дорожного движения в школьный курс… а на втором этапе ввести экзамен на знание ПДД и результатом этого экзамена считать засчитанную сданную теорию, тогда мы, во-первых, получим людей, которые точно знают ПДД, без разницы, будут они водителями или нет, а во-вторых, снимаем проблему со стоимостью автошкол и в значительной степени снижаем дефицит водителей», — добавил Шапарин.

Будущему водителю останется только сдать практическую часть экзамена в Госавтоинспекции.