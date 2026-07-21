Платить криптовалютой в России по-прежнему нельзя, но инвестировать и использовать ее для внешней торговли можно, но только через площадки, одобренные ЦБ

21 июля 2026, 20:30, ИА Амител

Кпиптовалюта / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Госдума утвердила закон о цифровых валютах в России, определяющий правовые аспекты их использования. В соответствии с документом, криптовалюты классифицируются как имущество и подлежат защите в суде. Регулирование этой области возложено на Банк России, который создаст реестры криптовалютных платформ и цифровых депозитариев, пишет "Коммерсантъ".

«Граждане России смогут вкладывать средства в криптовалюты через биржи и брокеров. Для непрофессиональных инвесторов, успешно прошедших тестирование, установлен лимит в 300 тысяч рублей на ежегодные вложения в ликвидные активы через каждого посредника», — сообщило издание.

Председатель комитета Государственной Думы Анатолий Аксаков подчеркнул, что это уменьшит риски для новичков на изменчивом рынке.

«Цифровые валюты и стейблкоины будут доступны для участников внешней торговли. Переводы на некастодиальные кошельки, превышающие 100 тысяч рублей, будут возможны только после 48-часового "периода охлаждения". Криптообменники обязаны перечислять купленную валюту исключительно на счет покупателя, а с сентября 2027 года им предстоит проверять счета получателей. Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что россияне потеряли более миллиарда рублей из-за взлома криптобиржи Grinex.