В Госдуме поддержали наказание вплоть до лишения свободы за незаконный майнинг

Отдельно оговаривается ужесточение ответственности за подобные преступления

07 мая 2026, 22:33, ИА Амител

Майнинг криптовалюты / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Комитет Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, вводящий уголовную ответственность за незаконный майнинг криптовалюты. В случае причинения особо крупного ущерба нарушителям может грозить до пяти лет лишения свободы, пишут РИА Новости.

Документ предусматривает наказание за незаконное осуществление майнинга цифровой валюты, а также за незаконную деятельность операторов майнинговой инфраструктуры, если такие действия нанесли крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо были связаны с получением крупного дохода.

Согласно законопроекту, виновным могут назначить штраф от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей либо в размере дохода осужденного за период от одного года до трех лет. Кроме того, предусмотрены принудительные работы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок со штрафом до 400 тысяч рублей или без него.

Отдельно в документе оговаривается ужесточение ответственности за подобные преступления, совершенные организованной группой.

При этом авторы инициативы предлагают освободить от уголовной ответственности лиц, занимавшихся незаконным майнингом или работой майнинговой инфраструктуры, если они полностью возместят причиненный ущерб.