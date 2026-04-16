Россияне потеряли более миллиарда рублей из-за взлома криптобиржи Grinex
Работа биржи приостановлена
16 апреля 2026, 22:07, ИА Амител
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Хакеры взломали криптобиржу Grinex и украли у российских пользователей более одного миллиарда рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Компания заявила, что она подверглась масштабной кибератаке с признаками участия "зарубежных спецслужб".
«Все украденные активы конвертировали в TRX и вывели на один кошелек. Работа биржи приостановлена», — передает канал.
Ранее Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект, вводящий уголовную ответственность за незаконное обращение криптовалюты.
22:12:44 16-04-2026
А вы думали для чего крипту придумали?
22:23:10 16-04-2026
Если учесть что о криптовалюте и всей этой теме большинство знакомы весьма поверхностно, а конкретно с этой грйникс думаю ещё меньше, то скорее всего количество этих потерявших миллиарды измеряется наверно сотнями
05:56:52 17-04-2026
Пирамида... Свои и свистнули...
08:28:43 17-04-2026
Если люди не умеют пользоваться своими деньгами, то другие люди будут пользоваться этими деньгами.
13:18:09 17-04-2026
Удобно это - цифровые валюты.
Раз и нет денег, а может и не было.