Россияне потеряли более миллиарда рублей из-за взлома криптобиржи Grinex

Работа биржи приостановлена

16 апреля 2026, 22:07, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Хакеры взломали криптобиржу Grinex и украли у российских пользователей более одного миллиарда рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Компания заявила, что она подверглась масштабной кибератаке с признаками участия "зарубежных спецслужб".

«Все украденные активы конвертировали в TRX и вывели на один кошелек. Работа биржи приостановлена», — передает канал.

Ранее Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект, вводящий уголовную ответственность за незаконное обращение криптовалюты.

Комментарии 5

гость

22:12:44 16-04-2026

А вы думали для чего крипту придумали?

Гость

22:23:10 16-04-2026

Если учесть что о криптовалюте и всей этой теме большинство знакомы весьма поверхностно, а конкретно с этой грйникс думаю ещё меньше, то скорее всего количество этих потерявших миллиарды измеряется наверно сотнями

Гость

05:56:52 17-04-2026

Пирамида... Свои и свистнули...

Гость

08:28:43 17-04-2026

Если люди не умеют пользоваться своими деньгами, то другие люди будут пользоваться этими деньгами.

Вежливый Человек

13:18:09 17-04-2026

Удобно это - цифровые валюты.
Раз и нет денег, а может и не было.

