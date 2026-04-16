Россияне потеряли более миллиарда рублей из-за взлома криптобиржи Grinex

Работа биржи приостановлена

16 апреля 2026, 22:07, ИА Амител

Хакеры взломали криптобиржу Grinex и украли у российских пользователей более одного миллиарда рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Компания заявила, что она подверглась масштабной кибератаке с признаками участия "зарубежных спецслужб".

«Все украденные активы конвертировали в TRX и вывели на один кошелек. Работа биржи приостановлена», — передает канал.

Ранее Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект, вводящий уголовную ответственность за незаконное обращение криптовалюты.