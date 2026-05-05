В России предложили отказаться от длинных новогодних каникул в пользу майских выходных
По мнению сенатора Айрата Гибатдинова, праздничные дни стоит равномерно распределить между зимой и весной
05 мая 2026, 12:41, ИА Амител
Сенатор Айрат Гибатдинов в беседе с РИА Новости выступил с предложением сократить продолжительность новогодних праздников в пользу увеличения майских выходных.
Инициатива прозвучала на фоне публикации Минтруда РФ производственного календаря на 2027 год. Согласно документу, новогодние праздники продлятся 11 дней — с 31 декабря по 10 января, тогда как в мае россияне будут отдыхать два коротких периода: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.
«На мой взгляд, стоит рассмотреть возможность сокращения продолжительности новогодних каникул в пользу увеличения майских праздничных дней. Согласно производственному календарю на 2027 год, новогодние праздники вновь будут длиться дольше 10 дней, тогда как майские выходные значительно короче и разделены рабочими днями», — отметил Гибатдинов.
Сенатор пояснил, что в мае, когда устанавливается хорошая погода, многие планируют отдых на природе и поездки за город. Однако из‑за разрыва между праздничными периодами людям "приходится возвращаться на работу буквально на несколько дней".
По мнению политика, самым справедливым и объективным решением могло бы стать равномерное распределение праздничных дней между зимним и весенним периодами. Такой подход позволит сохранить привычный объем выходных, но сделать их использование более удобным, заключил собеседник. Ранее юрист напомнил о двойной оплате за работу в выходные и праздники.
12:50:51 05-05-2026
да хватит уже всякую фигню предлагать. то туда то сюда. узбагойтесь уже. выборы чтоль скоро?
13:04:02 05-05-2026
Гость (12:50:51 05-05-2026) да хватит уже всякую фигню предлагать. то туда то сюда. узба... Как раз не фигня, а очень дельное предложение. Длинные майские праздничные дни гораздо нужнее, чем в зимние холода. Весной в начале мая обычно хорошая погода для прогулок и времяпровождения на свежем воздухе: на дачах, в сельской местности. Что доступно большинству жителей. В январе только малая часть может себе позволить путешествие к теплым морям, остальные сидят по домам.
13:09:35 05-05-2026
этим сенаторам-россиянам видимо заняться нечем...
13:17:28 05-05-2026
Самое нормальное предложение от законодательной ветви власти за 33 года
13:41:13 05-05-2026
Достаточно оставить на Новый год 2 дня - 1 и 2 января. За счет чего добавить праздничные дни на 7 ноября и между майскими праздниками.
14:00:57 05-05-2026
Оставьте уже в покое единственный праздник, который реально праздник!
15:20:04 05-05-2026
Гость (14:00:57 05-05-2026) Оставьте уже в покое единственный праздник, который реально ... Расскажите, что вы подразумеваете под реальным праздником?
15:14:46 05-05-2026
Оставьте в покое Новогодние каникулы (это мини отпуск)
15:22:09 05-05-2026
Гость (15:14:46 05-05-2026) Оставьте в покое Новогодние каникулы (это мини отпуск)... Вы макси-отпуск тоже берете зимой?
17:51:35 05-05-2026
Отмените вы непонятные праздники в ноябре и июне. И добавьте эти выходные к майским. Выйдут полноценные каникулы раз в полгода
20:06:26 05-05-2026
Остановитесь!!! Лично знаю несколько случаев когда люди вырываются на майские праздники после зимы с ослабленным здоровьем на дачи-огороды и получают кучу увечий вплоть до летальных исходов, не выдерживает сердце. Ибо весна период всплеска заболеваний, а тут такой соблазн "отдохнуть"! Во всем нужна мера. Оставьте в покое Новогодние праздники, они реально нужны и не надо их сокращать. лично я отдыхаю именно на новый год, а на майские просто работаю лошадью вот и все!
21:51:40 05-05-2026
гость (20:06:26 05-05-2026) Остановитесь!!! Лично знаю несколько случаев когда люди выры... Расскажите, как вы отдыхаете именно на Новый год? Ну, хоть один бы поведал реальную историю отдыха! Лично я знаю от знаеомых врачей, что во время новогодних каникул морги забиты, медики не успевают проводить вскрытия всех "праздновавших". Достаточно сделать праздничные дни с 31 декабря по 7 января, не больше. Кто-то писал, что не успевают приехать домой, 8 января нужен день на дорогу. Если так, берите один день без содержания. Большинство верующих христиан проводит Рождество дома. А атеистам и адептам других религий это не принципиально.
07:45:14 06-05-2026
Гость (21:51:40 05-05-2026) Расскажите, как вы отдыхаете именно на Новый год? Ну, хоть о... Ну к примеру Шерегеш. Другие горнолыжные места. Китай, Вьетнам, Таиланд и тд.
08:41:25 06-05-2026
Гость (07:45:14 06-05-2026) Ну к примеру Шерегеш. Другие горнолыжные места. Китай, Вьетн... Горнолыжный спорт стоит весьма недешево. Экипировка, спортинвентарь - доступны ограниченному числу людей из-за высоких цен. Китай, Вьетнам, Таиланд и прочее сейчас могут себе позволить не более 10% населения. Из них бюджетников 1%, которые имеют оплачиваемые каникулы. А остальным 90% что? Сидят по домам, ещё и короткий световой день, мало что можно успеть.
09:21:34 06-05-2026
Гость (08:41:25 06-05-2026) Горнолыжный спорт стоит весьма недешево. Экипировка, спортин... Водка тоже не дешевая, если что. Как и мясо к шашлыку.
22:10:13 05-05-2026
гость (20:06:26 05-05-2026) Остановитесь!!! Лично знаю несколько случаев когда люди выры... Весной жертвы садового ударного труда преимущественно пенсионеры. Но у пенсов каждый день – воскресенье. Они без объявленных выходных поедут на дачи. В Новогодние же праздники гибнут в основном молодые люди и среднего возраста. Из тех, кого довелось знать, в разные годы ушли из жизни в 25 лет, в 37, в 42. На майские только один, в 70 лет, от тромба, был дома, не садовод, вёл здоровый образ жизни.