В России предложили отказаться от длинных новогодних каникул в пользу майских выходных

По мнению сенатора Айрата Гибатдинова, праздничные дни стоит равномерно распределить между зимой и весной

05 мая 2026, 12:41, ИА Амител

Цветущий Барнаул в мае / Фото: amic.ru

Сенатор Айрат Гибатдинов в беседе с РИА Новости выступил с предложением сократить продолжительность новогодних праздников в пользу увеличения майских выходных.

Инициатива прозвучала на фоне публикации Минтруда РФ производственного календаря на 2027 год. Согласно документу, новогодние праздники продлятся 11 дней — с 31 декабря по 10 января, тогда как в мае россияне будут отдыхать два коротких периода: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

«На мой взгляд, стоит рассмотреть возможность сокращения продолжительности новогодних каникул в пользу увеличения майских праздничных дней. Согласно производственному календарю на 2027 год, новогодние праздники вновь будут длиться дольше 10 дней, тогда как майские выходные значительно короче и разделены рабочими днями», — отметил Гибатдинов.

Сенатор пояснил, что в мае, когда устанавливается хорошая погода, многие планируют отдых на природе и поездки за город. Однако из‑за разрыва между праздничными периодами людям "приходится возвращаться на работу буквально на несколько дней".

По мнению политика, самым справедливым и объективным решением могло бы стать равномерное распределение праздничных дней между зимним и весенним периодами. Такой подход позволит сохранить привычный объем выходных, но сделать их использование более удобным, заключил собеседник. Ранее юрист напомнил о двойной оплате за работу в выходные и праздники.