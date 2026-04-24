Юрист напомнил о двойной оплате за работу в выходные и праздники

Сотрудник также может выбрать дополнительный выходной вместо повышенной зарплаты

24 апреля 2026, 08:47, ИА Амител

Привлечение к труду в выходные или праздничные дни должно либо оплачиваться минимум в двойном размере, либо компенсироваться предоставлением другого дня отдыха. Об этом РИА Новости заявил юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.

Он сослался на статью 153 Трудового кодекса, где прописаны эти гарантии для работников. Кроме того, эксперт подчеркнул, что работодатель обязан письменно уведомить сотрудника о необходимости выйти на работу в нерабочий день.

Если же начальство отказывается платить в двойном размере, работник имеет право обратиться в суд. Срок подачи иска — три месяца с того дня, когда человек узнал о нарушении своих прав. Об этом говорится в статье 392 Трудового кодекса.