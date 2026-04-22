Юрист предупредила о росте домашнего насилия при ужесточении разводов

По мнению Регины Гильмановой, усложнение процедуры может привести к росту домашнего насилия и отказу от официальной регистрации отношений

22 апреля 2026, 18:31, ИА Амител

Развод, раздел имущества / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

Ужесточение процедуры развода в России, если оно произойдет, может обернуться серьезными социальными последствиями. Среди них — рост числа фактических расставаний, снижение желания вступать в официальный брак и увеличение случаев домашнего насилия. Об этом в интервью "Известиям" заявила адвокат и медиатор Регина Гильманова.

«Если в браке оставаться больше невыносимо, надо из него уходить. Мне бы очень хотелось, чтобы подобные инициативы принимались не по вопросу запрета на расторжение брака, а по вопросу помощи молодым людям в выборе партнера, важности вступления в брак и ответственности супругов», — подчеркнула специалист.

Гильманова напомнила, что действующее законодательство уже содержит определенные ограничения. Согласно статье 17 Семейного кодекса, мужчина не может инициировать развод, пока его жена беременна или ребенку не исполнился год. Эта норма, по словам адвоката, не нарушает равенство прав, поскольку призвана защищать женщину в сложный период материнства.

Усложнение процедуры развода, считает эксперт, может спровоцировать несколько негативных тенденций. Во-первых, вырастут риски домашнего насилия — люди окажутся в ловушке неблагополучных отношений.

Во-вторых, некоторые россияне начнут откладывать официальную регистрацию брака из страха перед возможными сложностями при разводе.

В-третьих, часть граждан может вообще предпочесть заключать брак за рубежом.

Кроме того, нововведение способно породить "серые" схемы. Например, появятся фиктивные причины для ускоренного расторжения брака. В итоге, резюмировала юрист, это может привести к росту числа "вынужденных" браков и ухудшению психологической обстановки в российских семьях.

Ранее депутат Валентина Матвиенко призвала пересмотреть легкую процедуру развода в России. Спикер Совфеда считает, что расторгать брак нужно не быстрее, чем принимать решение об аборте, особенно когда в семье есть дети.