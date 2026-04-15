Общественники предложили увеличивать размер пошлины за каждый развод в два раза

Исключение — случаи измен и домашнего насилия

15 апреля 2026, 15:16, ИА Амител

В России растет число разводов, и это происходит, несмотря на усиленное внимание к семейным ценностям. Общественный деятель Вадим Попов в беседе с "Абзацем" предложил бороться с этой тенденцией с помощью финансового рычага.

По его мнению, граждане слишком легко вступают в брак и так же легко его расторгают, не задумываясь о последствиях. Чтобы изменить ситуацию, он предлагает ввести прогрессивную шкалу госпошлины: каждый новый развод должен обходиться в два раза дороже предыдущего.

«Те, кто решил развестись второй, третий, четвертый раз подряд, должны будут заплатить уже не 5 тысяч рублей, как сейчас, а в два раза больше за каждый новый акт. Разумеется, новое правило не должно распространяться на ситуации, где развод — это необходимость: множественные измены или семейное насилие», — пояснил Попов.

По его замыслу, такая мера заставит людей серьезнее относиться к созданию семьи и одновременно пополнит бюджет.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил упростить повторный брак для пар, которые расстались ошибочно. Он считает, что бывшие супруги должны иметь возможность подать заявление через "Госуслуги" без лишних бюрократических преград.