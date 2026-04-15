Общественники предложили увеличивать размер пошлины за каждый развод в два раза
Исключение — случаи измен и домашнего насилия
15 апреля 2026, 15:16, ИА Амител
В России растет число разводов, и это происходит, несмотря на усиленное внимание к семейным ценностям. Общественный деятель Вадим Попов в беседе с "Абзацем" предложил бороться с этой тенденцией с помощью финансового рычага.
По его мнению, граждане слишком легко вступают в брак и так же легко его расторгают, не задумываясь о последствиях. Чтобы изменить ситуацию, он предлагает ввести прогрессивную шкалу госпошлины: каждый новый развод должен обходиться в два раза дороже предыдущего.
«Те, кто решил развестись второй, третий, четвертый раз подряд, должны будут заплатить уже не 5 тысяч рублей, как сейчас, а в два раза больше за каждый новый акт. Разумеется, новое правило не должно распространяться на ситуации, где развод — это необходимость: множественные измены или семейное насилие», — пояснил Попов.
По его замыслу, такая мера заставит людей серьезнее относиться к созданию семьи и одновременно пополнит бюджет.
Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил упростить повторный брак для пар, которые расстались ошибочно. Он считает, что бывшие супруги должны иметь возможность подать заявление через "Госуслуги" без лишних бюрократических преград.
15:19:47 15-04-2026
Поддерживаю
15:40:57 15-04-2026
Гость (15:19:47 15-04-2026) Поддерживаю... Уже развелся по дешевой цене?
17:31:24 15-04-2026
Гость (15:40:57 15-04-2026) Уже развелся по дешевой цене?... Один брак и действующий.
06:31:40 16-04-2026
Гость (15:19:47 15-04-2026) Поддерживаю... - Ох сколько же минусящих планирующих развестись, на кой в загс то ходили?
08:29:35 16-04-2026
Гость (06:31:40 16-04-2026) - Ох сколько же минусящих планирующих развестись, на кой в з... Причем тут планы на развод. Люди, вы головой думать научитесь, вообще ЗА ЧТО платить государству? Моя семья это личное дело мужа и жены. И платить вообще государству за то, что в браке пошло что то не так и он распался - это бред сивой кобылы. очередной налог на воздух. Очередной барьер чтобы как в зоопарке, самец и самка жили вместе и их останавливала сумма для развода. Пофиг что дживут не счастлво, пофиг, что дети страдают и слушают ругань и брань, главное бабки в казну.
Кстати такие действа могут породить и обратный эффект, молодые люди просто не будут регистрироваться, уже сейчас живут многие без официальной бумажки, и ничего не теряют. Каких либо неоспоримых плюсов от брака просто нет. Вские программы молодых семей и прочее? Да они очень плохо работают, сталкивался, пытался в молодости - и нишиша. от государства что либо получить очень проблемотично, особенно молодым людям, без опыта жизненного.
15:22:40 15-04-2026
Как раз наоборот, за возможность зарегистрировать брак надо сделать пошлину 300 000 рублей, а вот развод сделать бесплатным. Тогда только по настоящему любящие сердца будут заключать законный брак, а остальные пусть просто так чпокаются и не претендуют на имущество друг друга. Нельзя кому попало давать возможность брак заключать. Это ответственное дело.
15:23:29 15-04-2026
"Общественный деятель Вадим Попов" (Кстати, не родственник Олега Попова?), видать изуверился в женщинах. Уходят от него, гадины, пишут заявления и браки расторгают. А потом ещё и алименты какие-нибудь требуют или имущество делют. Алчные попадаются.
😁
15:24:25 15-04-2026
Чтобы сэкономить придется или изменять или побить, а если и то и то, то государство ещё и доплатит.
15:26:47 15-04-2026
Что за бред?! Вы серьезно???? Не знаете как народ ободрать??? Да пенсионеры с бюджетниками и так не жируют, мягко сказать!!! За подобные сомнительные инициативы и премии/бонусы еще полагаются???
15:41:47 15-04-2026
Гость (15:26:47 15-04-2026) Что за бред?! Вы серьезно???? Не знаете как народ ободрать??... Пенсионеры, обычно, не разводятся. Или вы про "молодых пенсионеров"?
😁
15:28:42 15-04-2026
Брак по-итальянски - только смерть может их разлучить. Чаще: она убивает его)
17:42:22 15-04-2026
Гость (15:28:42 15-04-2026) Брак по-итальянски - только смерть может их разлучить. Чаще:... Бред не неси, итальянец.
15:34:28 15-04-2026
Мда... Если люди решили разойтись, значит не просто так, значит есть проблемы, которые уже никак не решить. Да любили раньше, но что то пошло не так, это жизнь. А общественники предлагают обрекать на страдания всю семью, если денег нет на развод? Ну будут значит просто разъезжаться. Или жить вместе пока что то плохое не случится на почве неприязни друг к другу? О, и ли ещё вариант, будут меньше заключать браки, что как бы тоже не в плюс ценностям. В чем смысл предложения? Точно не в том, что бы люди жили счастливо. Именно, деньги получить с налогов, а до состояния и чувств людей дела нет.
15:39:44 15-04-2026
Эт так скоро вобще жениться перестанут))
15:48:54 15-04-2026
Гость (15:39:44 15-04-2026) Эт так скоро вобще жениться перестанут)) ... А тут с другой стороны заходят. Если брак не зарегистрирован официально, начинается такая делёжка после (не дай бог) смерти одного из супругов, что аж п...ц. "Родственники имеют право" - и всё. А вы остаётесь с детьми (не важно, муж вы, жена), которые "родственникам" не нужны, и обязаны им, "родственникам", выплатить, предоставить и вернуть. И это по закону.
16:05:41 15-04-2026
Кхм... (15:48:54 15-04-2026) А тут с другой стороны заходят. Если брак не зарегистрирован... Сразу надо записывать на детей
16:24:13 15-04-2026
Гость (16:05:41 15-04-2026) Сразу надо записывать на детей... Как вариант.
Но суды будут...
😁
А когда "муж-жена-одна сатана" - тут сложнее.
15:52:35 15-04-2026
А сами общественники , все женаты и за мужем???
17:32:07 15-04-2026
А мы жениться не будем, без приданного - все вопросы к общественникам Поповым, Ивановым...
Капитализм - будет выгодно женимся, а нет - доброволки -волонтерки помогут на общественных началах.
17:34:22 15-04-2026
Дети нынче мясо для империалистических войн до достижения поставленных целей.
17:38:05 15-04-2026
Молодеж вообще асексуальная - серые призраки на заплетающихся ногах с немытыми волосами - фу, кошмар педофила, не молодежь.
08:32:07 16-04-2026
Молча разъедутся не ставя государство в известность и все. Откуда в стране столько бредопредлагателей??