В Рубцовске мужчина подменял смартфоны муляжами в пункте выдачи заказов

Во время допроса подозреваемый признался, что рассчитывал избежать ответственности

21 июля 2026, 07:44, ИА Амител

Телефон / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В Рубцовске полицейские задержали 28-летнего местного жителя, которого подозревают в мошенничестве с дорогостоящими смартфонами. По версии следствия, мужчина подменил оригинальные устройства на муляжи в пункте выдачи заказов, причинив компании ущерб на сумму более 164 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В полицию обратился представитель коммерческой организации, заявивший о хищении двух смартфонов последней модели.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его. По данным правоохранителей, мужчина заказал два дорогостоящих телефона на одном из крупных маркетплейсов, а при получении заказа в пункте выдачи заменил оригинальные устройства на муляжи, после чего забрал настоящие смартфоны.

Во время допроса подозреваемый признался, что рассчитывал избежать ответственности. По его словам, похищенные гаджеты он собирался перепродать, чтобы заработать.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). На время расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.