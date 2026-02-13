Вижу даже звезды. Специалисты клиники "Евростиль" помогли вернуть зрение тысячам пациентов

Клиника проводит лазерную коррекцию зрения уже 20 лет

Только человек с плохим зрением по-настоящему понимает, какое это счастье — видеть четко. Уверенно смотреть вдаль, различать лица прохожих и вывески без напряжения. Современные технологии позволяют приблизить мечту к реальности — быстро и без сложных хирургических вмешательств. Опытные специалисты барнаульской клиники микрохирургии глаза "Евростиль" два десятилетия успешно проводят лазерную коррекцию зрения, помогая пациентам снова увидеть мир ясно и ярко.

"Евростиль" — специализированная офтальмологическая клиника, где диагностируют и лечат заболевания глаз у детей и взрослых. Одно из ключевых направлений — эксимер-лазерная коррекция зрения. В работе используют методики Lasik* и Femtolasik*, ФРК, но одна и самых прогрессивных и индивидуальных — Custom Vue* (Super lasik*).

Если классические методики исправляют основные нарушения — близорукость, дальнозоркость и астигматизм, то у Custom Vue подход гораздо глубже и точнее. Специальный аберрометр создает подробную "карту" глаза — почти как 3Д-сканирование, где учитывают форму роговицы, размер зрачка и даже особенности его работы при разном освещении. На основе данных лазер работает не по стандартному шаблону, а по индивидуальному алгоритму, выверенному до микрона.

Такой формат коррекции выбирают те, кому особенно важно четкое и контрастное зрение — водители, люди, проводящие много времени за компьютером, пациенты с жалобами на блики и ореолы вокруг источников света.

После процедуры не остается швов и рубцов. В большинстве случаев зрение начинает восстанавливаться уже через несколько часов после операции, а коррекцию можно выполнить сразу на обоих глазах.

«Все операции в клинике проводят с использованием американского оборудования последнего поколения. Лазерная установка позволяет отслеживать любые микродвижения глаза и не допускает случайного смещения луча даже на микронном уровне, обеспечивая максимально деликатное воздействие луча на органы зрения», — рассказали в "Евростиле".За годы работы специалисты выполнили около 35 тысяч операций, вернув пациентам уверенность за рулем, возможность заниматься любыми видами спорта и снова видеть детали, которые раньше терялись в размытых силуэтах, даже звезды.

