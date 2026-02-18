Врачи назвали продукты, которые помогают снизить холестерин

Квашеная капуста, кефир и комбуча помогают решить проблемы с пищеварением и даже предотвратить рак

18 февраля 2026, 13:02, ИА Амител

Квашеная капуста / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Новое исследование австралийских медиков подтвердило пользу привычных продуктов, которые есть практически на каждом столе. Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на Daily Mail, ферментированные продукты с высоким содержанием пробиотиков могут значительно влиять на уровень холестерина и сахара в крови.

Наблюдения за добровольцами показали: у тех, кто регулярно употреблял продукты с живыми микроорганизмами, повышался уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП), а уровень сахара в крови снижался. Также исследователи зафиксировали уменьшение "плохого" холестерина (ЛПНП).

«Пробиотики способствуют улучшению разнообразия микрофлоры кишечника, это известно давно. Продукты от комбучи до кефира, если нет противопоказаний, помогают решить проблемы с пищеварением, поддержать здоровье мозга и даже предотвратить рак. Теперь же мы видим их влияние на холестерин», — поясняют специалисты.

В список полезных продуктов вошли:

  • кефир и другие кисломолочные продукты;
  • комбуча (чайный гриб);
  • квашеная капуста и другие ферментированные овощи.
Комментарии 7

Гость

13:15:39 18-02-2026

Квашеная капуста, кефир --- поел, запил и сразу понял, что это полезно

Гость

13:37:07 18-02-2026

Гость (13:15:39 18-02-2026) Квашеная капуста, кефир --- поел, запил и сразу понял, что э... То-то Горбатый одной квашеной капустой закусывал при таком изобилии на столе.

Гость

13:43:11 18-02-2026

Гость (13:15:39 18-02-2026) Квашеная капуста, кефир --- поел, запил и сразу понял, что э... селедка соленая молоко огурчики малосоленые картоха вареная-кушал в 70-е и нормуль было

Гость

13:54:19 18-02-2026

Гость (13:15:39 18-02-2026) Квашеная капуста, кефир --- поел, запил и сразу понял, что э... Вообще ничего не будет, могу ещё и селёдкой отполировать

Гость

17:58:18 18-02-2026

Холестерин непосредственно участвует в выработке витамина Д в нашей коже на солнечном свету!!!
Потому как наша кожа не умеет делать фотосинтез!...

гость

21:29:37 18-02-2026

Гость (17:58:18 18-02-2026) Холестерин непосредственно участвует в выработке витамина Д ... уже умеет, только наука пока не изучала это

Элен без ребят

20:00:18 18-02-2026

комбуча блин... это же обычный чайный гриб из банки бабушки . кстати, уже давно доказана его бесполезность. вреда не будет, но и пользы от него 0.
разве что, можно представить, что у тебя живёт детёныш Ктулху и каждый день будет немного веселее)

