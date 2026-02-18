Врачи назвали продукты, которые помогают снизить холестерин

Квашеная капуста, кефир и комбуча помогают решить проблемы с пищеварением и даже предотвратить рак

18 февраля 2026, 13:02, ИА Амител

Квашеная капуста / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Новое исследование австралийских медиков подтвердило пользу привычных продуктов, которые есть практически на каждом столе. Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на Daily Mail, ферментированные продукты с высоким содержанием пробиотиков могут значительно влиять на уровень холестерина и сахара в крови.

Наблюдения за добровольцами показали: у тех, кто регулярно употреблял продукты с живыми микроорганизмами, повышался уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП), а уровень сахара в крови снижался. Также исследователи зафиксировали уменьшение "плохого" холестерина (ЛПНП).

«Пробиотики способствуют улучшению разнообразия микрофлоры кишечника, это известно давно. Продукты от комбучи до кефира, если нет противопоказаний, помогают решить проблемы с пищеварением, поддержать здоровье мозга и даже предотвратить рак. Теперь же мы видим их влияние на холестерин», — поясняют специалисты.

В список полезных продуктов вошли: