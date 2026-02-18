Врачи назвали продукты, которые помогают снизить холестерин
Квашеная капуста, кефир и комбуча помогают решить проблемы с пищеварением и даже предотвратить рак
18 февраля 2026, 13:02, ИА Амител
Новое исследование австралийских медиков подтвердило пользу привычных продуктов, которые есть практически на каждом столе. Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на Daily Mail, ферментированные продукты с высоким содержанием пробиотиков могут значительно влиять на уровень холестерина и сахара в крови.
Наблюдения за добровольцами показали: у тех, кто регулярно употреблял продукты с живыми микроорганизмами, повышался уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП), а уровень сахара в крови снижался. Также исследователи зафиксировали уменьшение "плохого" холестерина (ЛПНП).
«Пробиотики способствуют улучшению разнообразия микрофлоры кишечника, это известно давно. Продукты от комбучи до кефира, если нет противопоказаний, помогают решить проблемы с пищеварением, поддержать здоровье мозга и даже предотвратить рак. Теперь же мы видим их влияние на холестерин», — поясняют специалисты.
В список полезных продуктов вошли:
- кефир и другие кисломолочные продукты;
- комбуча (чайный гриб);
- квашеная капуста и другие ферментированные овощи.
13:15:39 18-02-2026
Квашеная капуста, кефир --- поел, запил и сразу понял, что это полезно
13:37:07 18-02-2026
Гость (13:15:39 18-02-2026) Квашеная капуста, кефир --- поел, запил и сразу понял, что э... То-то Горбатый одной квашеной капустой закусывал при таком изобилии на столе.
13:43:11 18-02-2026
Гость (13:15:39 18-02-2026) Квашеная капуста, кефир --- поел, запил и сразу понял, что э... селедка соленая молоко огурчики малосоленые картоха вареная-кушал в 70-е и нормуль было
13:54:19 18-02-2026
Гость (13:15:39 18-02-2026) Квашеная капуста, кефир --- поел, запил и сразу понял, что э... Вообще ничего не будет, могу ещё и селёдкой отполировать
17:58:18 18-02-2026
Холестерин непосредственно участвует в выработке витамина Д в нашей коже на солнечном свету!!!
Потому как наша кожа не умеет делать фотосинтез!...
21:29:37 18-02-2026
Гость (17:58:18 18-02-2026) Холестерин непосредственно участвует в выработке витамина Д ... уже умеет, только наука пока не изучала это
20:00:18 18-02-2026
комбуча блин... это же обычный чайный гриб из банки бабушки . кстати, уже давно доказана его бесполезность. вреда не будет, но и пользы от него 0.
разве что, можно представить, что у тебя живёт детёныш Ктулху и каждый день будет немного веселее)