В Госдуме заявили, что ФАС начала проверку завышенных тарифов ЖКХ
Повышение тарифов на 1,7% обосновано решением правительства и подтверждено, а все, что выше, должно быть исследовано
18 февраля 2026, 13:00, ИА Амител
Фракция "Единая Россия" инициировала проверки Федеральной антимонопольной службы по фактам необоснованного завышения тарифов на жилищно‑коммунальные услуги. Об этом сообщила пресс‑служба партии в официальном Telegram‑канале.
По словам главы комитета Госдумы по строительству и жилищно‑коммунальному хозяйству Сергея Пахомова, первые результаты уже есть.
«Я знаю, что определенные результаты уже есть», — заявил он в беседе с журналистами, его слова передает "Интерфакс".
Пахомов пояснил, что законное повышение тарифов на ЖКУ ограничено 1,7% — эта цифра утверждена решением правительства и имеет документальное обоснование. Все случаи превышения установленного порога, по его словам, подлежат тщательному расследованию. Выявленные нарушения должны быть устранены, виновные — привлечены к ответственности, а переплаченные средства — возвращены гражданам.
Парламентарий выразил уверенность, что итоги проверок окажутся существенными и приведут к реальным изменениям в сфере тарифообразования.
Тем временем депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект о введении моратория на повышение тарифов за ЖКУ. Согласно предложению, запрет на рост платежей должен действовать два года — с 1 марта 2026 по 1 марта 2028 года.
Авторы инициативы исходят из того, что действующий порядок, закрепленный в Жилищном кодексе, допускает колебания максимальных индексов повышения платы за коммунальные услуги в зависимости от региона.
Мораторий, по их замыслу, позволит стабилизировать ситуацию в сфере ЖКХ и снизить финансовую нагрузку на потребителей.
13:11:56 18-02-2026
завышенных тарифов/// то есть априори уже вывод сделали, что тарифы завышены?)
13:13:38 18-02-2026
Так будет продолжаться каждый год Необходимо найти виновных в этой аферы ликвидировать врагов россиян и обнародавать это.Иначе все люди ( особенно пенсионеры) перемрут .Мы уже по ходу живем в отелях у которых каждый год повышается звезды.Ребята это какая та дурость мы живем в тех же коробках где ничего не меняется а только ухудшается.
13:35:08 18-02-2026
Гость (13:13:38 18-02-2026) Так будет продолжаться каждый год Необходимо найти виновных ... не можешь платить, оформляй субсидии. Через госуслуги
13:20:21 18-02-2026
Пару лет назад в мае топили как в январе. У сантехника спрашиваю "Нельзя кран немного закрыть?". Он отвечает, что нельзя, кран изнашивается, вода с песком. УК в сговоре с СГК.
13:27:01 18-02-2026
Поднять тарифы до небес и там зафиксировать - гениально!
13:35:32 18-02-2026
в тарифы закладывается все, начиная от реальных затрат, и заканчивая зарплатами, премиями и всеми остальными атрибутами беззаботной и красивой корпоративной жизни
14:02:57 18-02-2026
Не знаю, про какие 1,7% идет речь, если у меня подорожало на 15%.
15:53:16 18-02-2026
Заморозят, а потом каааак жахнут в 2028! Надо просто наводить порядок, начинать сезон посадок - может, другие поостерегуться, меньше наглеть будут...