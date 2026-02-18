В Госдуме заявили, что ФАС начала проверку завышенных тарифов ЖКХ

Повышение тарифов на 1,7% обосновано решением правительства и подтверждено, а все, что выше, должно быть исследовано

18 февраля 2026, 13:00, ИА Амител

Фракция "Единая Россия" инициировала проверки Федеральной антимонопольной службы по фактам необоснованного завышения тарифов на жилищно‑коммунальные услуги. Об этом сообщила пресс‑служба партии в официальном Telegram‑канале.

По словам главы комитета Госдумы по строительству и жилищно‑коммунальному хозяйству Сергея Пахомова, первые результаты уже есть.

«Я знаю, что определенные результаты уже есть», — заявил он в беседе с журналистами, его слова передает "Интерфакс".

Пахомов пояснил, что законное повышение тарифов на ЖКУ ограничено 1,7% — эта цифра утверждена решением правительства и имеет документальное обоснование. Все случаи превышения установленного порога, по его словам, подлежат тщательному расследованию. Выявленные нарушения должны быть устранены, виновные — привлечены к ответственности, а переплаченные средства — возвращены гражданам.

Парламентарий выразил уверенность, что итоги проверок окажутся существенными и приведут к реальным изменениям в сфере тарифообразования.

Тем временем депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект о введении моратория на повышение тарифов за ЖКУ. Согласно предложению, запрет на рост платежей должен действовать два года — с 1 марта 2026 по 1 марта 2028 года.

Авторы инициативы исходят из того, что действующий порядок, закрепленный в Жилищном кодексе, допускает колебания максимальных индексов повышения платы за коммунальные услуги в зависимости от региона.

Мораторий, по их замыслу, позволит стабилизировать ситуацию в сфере ЖКХ и снизить финансовую нагрузку на потребителей.