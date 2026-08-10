Главные угрозы — сальмонелла и листерия; критическим фактором считается недостаточная термическая обработка

10 августа 2026, 22:00, ИА Амител

Курица / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Кандидат медицинских наук и врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с "Абзацем" предупредила, что употребление куриного мяса может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая онкологические заболевания, нарушения в работе мочевыделительной системы и печени, а также инфаркты, инсульты и раннюю смерть.

«Некоторые факторы могут повышать вред от употребления куриного мяса, например жарка. При таком способе приготовления образуются канцерогенные вещества. Также не рекомендуется употреблять куриную кожу, так как она практически полностью состоит из жира, при термической обработке у нее повышаются онкогенные свойства. Недостаточно обработанное куриное мясо может содержать патогенные бактерии. Чаще всего это сальмонеллез, также может быть листерия, кампилобактериоз», – рассказала специалист.

Специалист также предупредила о рисках, связанных с употреблением недостаточно обработанного куриного мяса, которое может содержать патогенные бактерии, такие как сальмонелла, листерия и кампилобактерии.

По ее словам, мясо, произведенное на промышленных птицефабриках, может содержать гормоны и антибиотики, которые используются для ускорения роста кур. Кроме того, при неправильных условиях содержания в мясе могут присутствовать микробы и следы хронических воспалительных процессов.