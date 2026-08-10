Врач: куриное мясо может быть смертельно опасным
Главные угрозы — сальмонелла и листерия; критическим фактором считается недостаточная термическая обработка
10 августа 2026, 22:00, ИА Амител
Кандидат медицинских наук и врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с "Абзацем" предупредила, что употребление куриного мяса может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая онкологические заболевания, нарушения в работе мочевыделительной системы и печени, а также инфаркты, инсульты и раннюю смерть.
«Некоторые факторы могут повышать вред от употребления куриного мяса, например жарка. При таком способе приготовления образуются канцерогенные вещества. Также не рекомендуется употреблять куриную кожу, так как она практически полностью состоит из жира, при термической обработке у нее повышаются онкогенные свойства. Недостаточно обработанное куриное мясо может содержать патогенные бактерии. Чаще всего это сальмонеллез, также может быть листерия, кампилобактериоз», – рассказала специалист.
Специалист также предупредила о рисках, связанных с употреблением недостаточно обработанного куриного мяса, которое может содержать патогенные бактерии, такие как сальмонелла, листерия и кампилобактерии.
По ее словам, мясо, произведенное на промышленных птицефабриках, может содержать гормоны и антибиотики, которые используются для ускорения роста кур. Кроме того, при неправильных условиях содержания в мясе могут присутствовать микробы и следы хронических воспалительных процессов.
«Избыточное потребление белковой пищи также может перегружать мочевыделительную систему, печень. Нельзя питаться исключительно куриным мясом, чрезмерное потребление может повысить риски атеросклероза, инфарктов, инсультов. Употребление более 300 г курицы в неделю повышает риск смертности, развитие рака желудочно-кишечного тракта», – отметила Русакова.
22:23:31 10-08-2026
Как же выжить в этом аду...
08:59:51 11-08-2026
Вроде как человек должен в сутки употреблять 1,6 г белка на 1 кг идеального веса. То есть,человек весом в 70 кг должен получать 112 г белка. Откуда его брать? Яйцами и бобовыми такую норму не наберешь, говядина не по карману. Свинина жирное мясо.
09:22:55 11-08-2026
Гость (08:59:51 11-08-2026) Вроде как человек должен в сутки употреблять 1,6 г белка на ... спортпитание? кило протеина можно за один тыр взять
12:03:25 11-08-2026
Гость (08:59:51 11-08-2026) Вроде как человек должен в сутки употреблять 1,6 г белка на ...
Неужели так сложно сочетать в течение всего дня? Мясо + бобовые + рыба + творог/кефир. Если прямо надо добрать до нормы, действительно, купи протеин в банке
11:20:08 11-08-2026
сидит там квакает
крапивой питаться видимо
18:20:02 11-08-2026
Гость (11:20:08 11-08-2026) сидит там квакает крапивой питаться видимо... Одуванчиками еще можно.
18:06:11 11-08-2026
Соя