Врач назвала причины летней бессонницы
Жара плохо сказывается на качестве сна
21 июня 2025, 20:30, ИА Амител
Фото: Greg Pappas / unsplash.com
Кардиолог и сомнолог Наталия Золотарева рассказала "Ленте.ру", почему летом возникают проблемы со сном.
Главная причина – сбой терморегуляции: для глубокого сна телу нужно немного остыть, а жара мешает этому, что делает сон поверхностным и прерывистым.
Также бессонницу вызывает дефицит мелатонина – гормон сна хуже вырабатывается в жару и при ярком свете ночного города. К тому же длинный световой день сбивает циркадные ритмы, а духота не дает расслабиться и уснуть.
Ранее нутрициолог назвала продукты, которые лучше не есть на ночь.
20:15:21 22-06-2025
Секс излечит.