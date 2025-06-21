Врач назвала причины летней бессонницы

Жара плохо сказывается на качестве сна

21 июня 2025, 20:30, ИА Амител

Фото: Greg Pappas / unsplash.com

Кардиолог и сомнолог Наталия Золотарева рассказала "Ленте.ру", почему летом возникают проблемы со сном.

Главная причина – сбой терморегуляции: для глубокого сна телу нужно немного остыть, а жара мешает этому, что делает сон поверхностным и прерывистым.

Также бессонницу вызывает дефицит мелатонина – гормон сна хуже вырабатывается в жару и при ярком свете ночного города. К тому же длинный световой день сбивает циркадные ритмы, а духота не дает расслабиться и уснуть.

Ранее нутрициолог назвала продукты, которые лучше не есть на ночь.