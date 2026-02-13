Бывшему губернатору Алтайского края Льву Коршунову исполнилось 80 лет

13 февраля 2026, 15:03, ИА Амител

Лев Коршунов / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

13 февраля свое 80-летие отмечает второй губернатор Алтайского края, депутат и общественный деятель Лев Коршунов, пишет "Атмосфера".

«Он родился в 1946 году в Иркутске в семье строителя, а детство и юность во многом связал с Алтайским краем, куда в начале 1950-х была направлена организация, возглавляемая его отцом, для строительства железной дороги Барнаул — Славгород — Карасук — Камень-на-Оби — Барнаул», — вспоминает издание.

В одном из интервью Лев Коршунов рассказывал, что семья сначала переехала в село Черемное, где он пошел в первый класс, а затем часто меняла места жительства.

«Мы приехали в село Черемное. Мне в ту пору было семь лет, и там же я пошел в первый класс. А затем по кругу: Кулунда, Бурла, Златополь (Кулундинский район), Камень-на-Оби, Карасук (Новосибирская область) и, в конечном итоге, Барнаул. В школе начал заниматься футболом», — рассказывал он.

В Барнауле окончил среднюю школу № 25 и в 1965 году поступил в Алтайский политехнический институт. Высшее образование получил в 1970 году, после чего начал карьеру в строительной отрасли.

В разные годы работал мастером, прорабом и заместителем начальника производственно-технического отдела строительного управления № 12 треста "Алтайпромстрой", затем занимал должности главного инженера треста "Алтайкоксохимстрой", начальника строительного управления № 38, секретаря парткома этого же треста, а также управляющего трестом № 46 "Главалтайстроя".

К работе в органах власти Лев Коршунов приступил в 1987 году, когда был избран председателем Рубцовского горисполкома. Этот период пришелся на конец 1980-х — начало 1990-х годов, когда страна столкнулась с острым дефицитом товаров и введением талонов на продукты. Воспоминания о тех событиях, он называл их одними из самых тяжелых в своей жизни.

«Помню, идет встреча с населением, я отчитываюсь. Мы уже перестали читать "по бумажке", надо было уметь выйти к людям и говорить с ними. Встреча заканчивается, и я вижу боковым зрением, что где-то в углу поднимается женщина на костылях, автоматически определяю, что она участница Великой Отечественной войны. И она идет ко мне. В зале устанавливается тишина. Женщина доходит до сцены, я помогаю ей подняться. Она останавливается и кричит: "Это ты у моей внучки конфеты украл!" — и плюет мне в лицо. И ты понимаешь, что ты на ее стороне. Это было психологически очень тяжелое время», — вспоминал он.

В 1990 году Коршунов был избран председателем Рубцовского городского Совета народных депутатов и народным депутатом РСФСР. Спустя год, после создания администрации Алтайского края и назначения ее главой Владимира Райфикешта, он стал сначала заместителем, а затем первым заместителем руководителя региона. В этот период Коршунов курировал вопросы ЖКХ, развития электрических сетей и газификации.

После отставки Райфикешта 20 января 1994 года Борис Ельцин назначил Льва Коршунова главой администрации Алтайского края. На этом посту он активно занимался завершением строительства газопровода Новосибирск — Барнаул. Летом 1995 года в край прибыли председатель правительства России Виктор Черномырдин и глава правления ОАО "Газпром" Рэм Вяхирев. 14 декабря 1995 года на территории Барнаульского шинного завода был зажжен факел — природный газ поступил в Алтайский край, а к 1996 году в Барнауле и Тальменском районе уже работали три газораспределительные станции.

Коршунов также добивался увеличения федерального финансирования региона, считая Алтайский край депрессивной территорией. Его усилия привели к принятию 21 октября 1996 года постановления правительства РФ № 1256 "О мерах государственной поддержки в преодолении депрессивных явлений в экономике Алтайского края".

В середине 1990-х годов в России начался переход к выборности глав регионов. В октябре 1995 года Алтайское краевое Законодательное Собрание изменило устав края, закрепив порядок избрания главы администрации депутатами. Коршунов не согласился с таким решением и обратился в Конституционный суд. 18 января 1996 года суд признал этот порядок противоречащим Конституции РФ, указав, что он подменяет прямое волеизъявление граждан.

В сентябре 1996 года были назначены выборы главы администрации Алтайского края. Основными соперниками стали Лев Коршунов и председатель Заксобрания Александр Суриков. На фоне задержек зарплат и пенсий Коршунов, как представитель федеральной власти, уступил во втором туре с разницей около 3%.

В 1997–2003 годах он возглавлял Государственную налоговую инспекцию по Алтайскому краю и региональное управление Министерства РФ по налогам и сборам. В 2003 году был избран депутатом Государственной Думы по Бийскому округу и стал заместителем председателя комитета по делам Федерации и региональной политики.

С 2007 по 2012 год Лев Коршунов занимал пост ректора Алтайского государственного технического университета имени И. И. Ползунова, позже стал его президентом. В настоящее время он работает советником ректора, возглавляет кафедру "Государственная налоговая служба" в АлтГТУ.

Лев Коршунов — доктор экономических наук, награжден медалью "За трудовую доблесть", орденом Почета, орденом "За заслуги перед Алтайским краем" II степени и другими наградами. Он неоднократно избирался председателем Общественной палаты Алтайского края и в настоящее время является членом ее восьмого состава.