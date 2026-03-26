26 марта 2026, 15:15, ИА Амител

Роды, женщина / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Программы реабилитации для женщин после родов предложили интегрировать в систему обязательного медицинского страхования (ОМС). С такой инициативой к министру здравоохранения Михаилу Мурашко обратилась депутат Госдумы Яна Лантратова, пишет РИА Новости.

Согласно ее предложению, программа должна включать консультации с врачами различных специальностей: гинекологом, терапевтом, эндокринологом и диетологом. Также предусмотрено оказание психологической поддержки для предотвращения послеродовой депрессии и проведение физиотерапевтических процедур.

Женщины смогут получать витамины и минеральные комплексы бесплатно. При доказанной эффективности и безопасности будут доступны и эстетические процедуры.

«Многие женщины откладывают решение о рождении ребенка из-за опасений по поводу своего здоровья и возможности восстановления после родов. Беременность сопровождается значительными изменениями в организме, которые могут негативно сказаться на общем самочувствии женщины», — отметила она.

Депутат подчеркнула, что частные клиники предлагают широкий спектр услуг по реабилитации после родов, таких как консультации специалистов, лечебная физкультура, гидрокинезотерапия, массаж, рекомендации по питанию и эстетические процедуры. Однако стоимость этих программ может достигать 200 тысяч рублей, что делает их недоступными для значительной части женщин.