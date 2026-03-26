Депутат предложила ввести бесплатную послеродовую реабилитацию в рамках ОМС
Сегодня аналогичные услуги в частных клиниках обходятся в сумму до 200 тысяч рублей, что делает их недоступными для многих семей
26 марта 2026, 15:15, ИА Амител
Программы реабилитации для женщин после родов предложили интегрировать в систему обязательного медицинского страхования (ОМС). С такой инициативой к министру здравоохранения Михаилу Мурашко обратилась депутат Госдумы Яна Лантратова, пишет РИА Новости.
Согласно ее предложению, программа должна включать консультации с врачами различных специальностей: гинекологом, терапевтом, эндокринологом и диетологом. Также предусмотрено оказание психологической поддержки для предотвращения послеродовой депрессии и проведение физиотерапевтических процедур.
Женщины смогут получать витамины и минеральные комплексы бесплатно. При доказанной эффективности и безопасности будут доступны и эстетические процедуры.
«Многие женщины откладывают решение о рождении ребенка из-за опасений по поводу своего здоровья и возможности восстановления после родов. Беременность сопровождается значительными изменениями в организме, которые могут негативно сказаться на общем самочувствии женщины», — отметила она.
Депутат подчеркнула, что частные клиники предлагают широкий спектр услуг по реабилитации после родов, таких как консультации специалистов, лечебная физкультура, гидрокинезотерапия, массаж, рекомендации по питанию и эстетические процедуры. Однако стоимость этих программ может достигать 200 тысяч рублей, что делает их недоступными для значительной части женщин.
17:24:47 26-03-2026
она и так проводится, меня после всех детей посещала Патронажная медсестра, очень помогала, все объясняла, Любовь Дмитриевна, великолепный человек.Все же в курсе, что из поликлиник ВСЕХ мам с младенцами должна посещать патронажная медсестра помогать ухаживать за младенцем минимум 2 раза в неделю??!!
21:02:14 26-03-2026
Патронаж направлен на обучение заботе о ребенке. А тут речь про восстановление матери. Вот только когда новоиспеченная мама сможет посещать все эти восстановителные процедуры? Новорождённый требует постоянного присмотра, хорошо если муж готов включиться в равной мере в воспитание ребёнка, но порой даже при всем его желании не получится взять отпуск или отгулы в это время. А бабушки-дедушки сами работают, спасибо дорогому нашему президенту
09:01:59 27-03-2026
Кака така послеродовая депрессия? Сплошное счастье! Даже если оно часто марает подгузники.