Уличная торговля и такси. Фоторепортаж с юбилейной сессии алтайских депутатов
В проект повестки вошло 16 вопросов: десять проектов законов и шесть проектов постановлений
26 марта 2026, 15:23, ИА Амител
26 марта в Барнауле прошла 50-я сессия Алтайского краевого Законодательного собрания, на которой депутаты рассмотрели 16 вопросов. Одним из значимых проектов стало изменение законодательства по транспортному обслуживанию, связанное с требованиями к локализации транспортных средств для такси, сообщает правительство края. Также были приняты поправки, касающиеся розничных рынков, поддержки малого и среднего бизнеса, а также снятия требований к минимальному размеру уставного капитала для федеральных предприятий.
Дополнительно обсуждены изменения в административно-территориальном устройстве трех муниципальных округов региона. Депутаты также поддержали законопроект о социальной защите граждан, пострадавших от радиации вследствие чернобыльской катастрофы и ядерных испытаний. Важным решением стала инициатива по увеличению штрафов за незаконную уличную торговлю, с повышением сумм до 10 тысяч рублей за повторные нарушения.
В ходе сессии уполномоченный по правам человека Антон Васильев представил доклад о работе правозащитного института в 2025 году. Он отметил, что в прошлом году было получено более 2400 обращений, на 300 больше по сравнению с 2024-м. Почти 30% обращений касались вопросов, связанных со специальной военной операцией, также поступали жалобы на пенсионное и социальное обеспечение, права участников уголовного судопроизводства, соблюдение трудовых прав и жилищно-коммунальное обслуживание.
Как прошла юбилейная сессия АКЗС — в нашем фоторепортаже.
16:59:21 26-03-2026
Властям надо всячески помогать гражданам , которые торгуют на улице, предоставляя налоговые льготы и субсидии , разрешения на торговлю, особенно с личного подсобного хозяйства, садов, огородов и т.л.
До тех пор, пока медианная зарплата на Алтае не достигнет 100 000 рублей, пока пенсия не будет меньше 40 000 руб, чтобы те, кто торгует не выживали, а жили. А депутатов, которые хотят, чтобы бабушек гоняли со штрафами, самих гнать поганой метлой.
18:41:17 26-03-2026
Несерьезно ведут все таки законодательная власть...