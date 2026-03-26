Уличная торговля и такси. Фоторепортаж с юбилейной сессии алтайских депутатов

В проект повестки вошло 16 вопросов: десять проектов законов и шесть проектов постановлений

26 марта 2026, 15:23, ИА Амител

50-я сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

26 марта в Барнауле прошла 50-я сессия Алтайского краевого Законодательного собрания, на которой депутаты рассмотрели 16 вопросов. Одним из значимых проектов стало изменение законодательства по транспортному обслуживанию, связанное с требованиями к локализации транспортных средств для такси, сообщает правительство края. Также были приняты поправки, касающиеся розничных рынков, поддержки малого и среднего бизнеса, а также снятия требований к минимальному размеру уставного капитала для федеральных предприятий.

Дополнительно обсуждены изменения в административно-территориальном устройстве трех муниципальных округов региона. Депутаты также поддержали законопроект о социальной защите граждан, пострадавших от радиации вследствие чернобыльской катастрофы и ядерных испытаний. Важным решением стала инициатива по увеличению штрафов за незаконную уличную торговлю, с повышением сумм до 10 тысяч рублей за повторные нарушения.

В ходе сессии уполномоченный по правам человека Антон Васильев представил доклад о работе правозащитного института в 2025 году. Он отметил, что в прошлом году было получено более 2400 обращений, на 300 больше по сравнению с 2024-м. Почти 30% обращений касались вопросов, связанных со специальной военной операцией, также поступали жалобы на пенсионное и социальное обеспечение, права участников уголовного судопроизводства, соблюдение трудовых прав и жилищно-коммунальное обслуживание.

