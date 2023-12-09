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Второй день морозов. О погоде в Алтайском крае 9 декабря

Местами температура опустится до -29 градусов

09 декабря 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

От -24 до -29 градусов ожидается в Алтайском крае днем 9 декабря. Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, местами будет теплее – от -18 до -23 градусов.

День пройдет преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

В Барнауле от -26 до -28 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Алтайский край Погода

Комментарии 3

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Владимир Овчинников

11:20:01 09-12-2023

Долго зима "запрягала", но с места в карьер, жаль поскупилась на снег, а он очень важен. Первое это посадки, в том числе озимые, второе это вспучивание почвы, что негативно для водо и теплосетей. Думаю долго не простоит холод и климатические нормы вернутся!

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Андрей

22:29:55 09-12-2023

Владимир Овчинников (11:20:01 09-12-2023) Долго зима "запрягала", но с места в карьер, жаль поскупилас... Капец

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Гость

01:15:29 10-12-2023

Владимир Овчинников (11:20:01 09-12-2023) Долго зима "запрягала", но с места в карьер, жаль поскупилас... Ты думаешь, а Бог располагает. Может убьет пиндосовскую колорадскую напасть.

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