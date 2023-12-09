Второй день морозов. О погоде в Алтайском крае 9 декабря
Местами температура опустится до -29 градусов
09 декабря 2023, 06:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
От -24 до -29 градусов ожидается в Алтайском крае днем 9 декабря. Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, местами будет теплее – от -18 до -23 градусов.
День пройдет преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
В Барнауле от -26 до -28 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
11:20:01 09-12-2023
Долго зима "запрягала", но с места в карьер, жаль поскупилась на снег, а он очень важен. Первое это посадки, в том числе озимые, второе это вспучивание почвы, что негативно для водо и теплосетей. Думаю долго не простоит холод и климатические нормы вернутся!
22:29:55 09-12-2023
Владимир Овчинников (11:20:01 09-12-2023) Долго зима "запрягала", но с места в карьер, жаль поскупилас... Капец
01:15:29 10-12-2023
Владимир Овчинников (11:20:01 09-12-2023) Долго зима "запрягала", но с места в карьер, жаль поскупилас... Ты думаешь, а Бог располагает. Может убьет пиндосовскую колорадскую напасть.