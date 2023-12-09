Второй день морозов. О погоде в Алтайском крае 9 декабря

Местами температура опустится до -29 градусов

09 декабря 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От -24 до -29 градусов ожидается в Алтайском крае днем 9 декабря. Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, местами будет теплее – от -18 до -23 градусов.

День пройдет преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

В Барнауле от -26 до -28 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.