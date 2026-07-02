Выпускникам с высокими баллами ЕГЭ подарят красивые номера с "555"

Yota запустила акцию для отличников 2026 года

02 июля 2026, 14:25, ИА Амител erid: 2W5zFHF6f5T

Сим-карта / Фото: пресс-служба Yota

Выпускники 2026 года младше 20 лет, которые набрали 200 баллов по двум предметам ЕГЭ, смогут бесплатно получить мобильный номер с комбинацией "555". Акцию для отличников до конца года проводит Yota ("Йота") при поддержке Минпросвещения России. Первой обладательницей особого номера станет московская школьница, которая впервые в истории ЕГЭ получила 500 баллов — максимальный результат сразу по пяти дисциплинам.

Сколько человек получат красивые номера?

По предварительным итогам экзаменационной кампании 2026 года, 200 баллов получили 933 выпускника. Еще 76 участников набрали 300 баллов, восемь человек — 400 баллов. Максимальный результат — 500 баллов — показал один выпускник, отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Отличные результаты на ЕГЭ — это не просто цифры в аттестате, а доказательство того, что наша молодежь готова к вызовам времени и способна достигать вершин», — сказал министр.

По его словам, достижения ребят уже сегодня создают основу для великих свершений завтра.

Как получить номер?

Действующим абонентам Yota для получения номера нужно зайти в личный кабинет, написать в службу поддержки и подтвердить свои баллы. После этого специалисты оператора помогут подобрать подходящий номер с сочетанием "555".

Новую сим-карту можно получить в объединенной розничной сети "МегаФона" и Yota.

После экзаменов у выпускников начинается новый этап — студенческая жизнь, отметил управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников. Компания решила дать отличникам из разных регионов возможность закрепить свою победу на важном старте.

«Уникальная комбинация — это не просто цифры, это символ того, что они могут достичь всего, к чему стремятся», — прокомментировал Дмитрий Чудесников.

И добавил, что такой номер может стать для выпускников счастливым талисманом на пути к большим достижениям.

ООО "Скартел", ИНН 7701725181

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