Мужчины 26–35 лет стали главными пользователями ИИ для создания музыки в Барнауле

Аналитики выяснили, что жители Алтайского края все чаще используют нейросети для написания песен и создания каверов

10 июня 2026, 17:00, ИА Амител

Музыка. Молодой человек / Фото предоставлены пресс-службой Yota

Жители Барнаула все активнее используют искусственный интеллект для создания музыки и обработки голоса. При этом самыми активными пользователями таких сервисов в краевой столице стали мужчины в возрасте от 26 до 35 лет. К такому выводу пришли аналитики Yota ("Йота") на основе обезличенных данных своих абонентов.

Сибирский интерес

По объему трафика на AI-музыкальные платформы лидирует Москва, на которую приходится 24% всего потребления. Далее следуют Новосибирск и Санкт-Петербург.

В Барнауле самой активной аудиторией стали мужчины в возрасте 26–35 лет. На них приходится около 26% всего сгенерированного трафика. Второе место занимают мужчины 46–55 лет с долей 22%.

Согласно аналогичному исследованию "МегаФона", в Сибири самый стремительный рост интереса к созданию музыки с помощью искусственного интеллекта показала Республика Алтай. Там объем мобильного трафика на подобные сервисы увеличился почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом лидерами по количеству использованных гигабайтов стали жители Красноярского края, на которых приходится 23% общего трафика, Кузбасса — 17% и Новосибирской области — 15%. В числе наиболее активных регионов также оказались Алтайский край и Иркутская область.

Трафик растет

В целом с начала 2026 года мобильный трафик на сервисы для генерации музыки и работы со звуком вырос более чем на 20%, а время, которое пользователи проводят на таких площадках, увеличилось на 45%. По сравнению с маем прошлого года этот показатель стал выше почти на четверть.

Рост интереса к музыкальным нейросетям связан в том числе с популярностью AI-каверов — известных композиций, перепетых синтезированными голосами популярных исполнителей. Одним из самых известных примеров стал кавер на песню "Седая ночь", исполненный голосом Канье Уэста, который собрал 29 миллионов прослушиваний в сервисе Shazam ("Шазам").

Главный сервис

Самой востребованной платформой для создания музыки остается Suno ("Суно"). На нее приходится 73% аудитории и 94% всего времени, которое пользователи проводят в музыкальных нейросетях. С начала года объем трафика сервиса вырос более чем на 20%.

Вторую строчку занимает Vocal Remover ("Вокал Ремувер"), позволяющий выделять вокал из композиций для создания каверов. Им пользуются около 20% аудитории. Замыкает тройку Udio ("Юдио"), создающий музыку по текстовым запросам пользователей.

Голосовые каверы

Наиболее динамичный рост демонстрируют сервисы, ориентированные именно на работу с голосом. Так, трафик Moises.ai ("Мойзес эй-ай") с начала года увеличился на 116%, Vocal Remover — почти на 65%. Особенно заметно вырос интерес к Covers.ai ("Каверс эй-ай"): в апреле 2026 года объем потребленного трафика здесь оказался более чем в 20 раз выше январского уровня и на 78% превысил показатели прошлого года.

Кто слушает ИИ

Основную аудиторию музыкальных нейросетей составляют россияне в возрасте от 26 до 45 лет — на них приходится около половины всего интернет-трафика в таких сервисах. Еще примерно пятую часть обеспечивают пользователи 46–55 лет. При этом быстрее остальных растет интерес у людей старше 56 лет.

Мужчины в целом пользуются музыкальными нейросетями заметно чаще женщин. Их доля составляет 66% аудитории, на них приходится 73% интернет-трафика и почти 80% общего времени использования сервисов. Средняя продолжительность одной сессии достигает 18 минут.