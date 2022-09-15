Вильфанд предупредил о заморозках на Алтае в ближайшие дни

До конца недели на юге Западной Сибири будет очень тепло, однако с 15 по 18 сентября также ожидаются заморозки, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, похолодание может составить до -5...-6 градусов.

Среди регионов, которые столкнутся с понижением температуры, — Алтайский край, а также Новосибирская, Томская, Омская и Кемеровская области.

Ранее сообщалось, что бабье лето начнётся в Алтайском крае на следующей неделе.