Вильфанд предупредил о заморозках на Алтае в ближайшие дни
Столбики термометров могут опуститься до -6 градусов
15 сентября 2022, 10:15, Никита Черников
До конца недели на юге Западной Сибири будет очень тепло, однако с 15 по 18 сентября также ожидаются заморозки, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, похолодание может составить до -5...-6 градусов.
Среди регионов, которые столкнутся с понижением температуры, — Алтайский край, а также Новосибирская, Томская, Омская и Кемеровская области.
Ранее сообщалось, что бабье лето начнётся в Алтайском крае на следующей неделе.
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