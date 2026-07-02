Юрист: можно уйти с работы на час раньше за счет обеденного перерыва
Все зависит от трудового договора и правил компании
02 июля 2026, 10:17, ИА Амител
Работник может уйти с работы раньше, если не использовал обеденный перерыв, но такая возможность есть не всегда. Как пояснил РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин, все зависит от правил, закрепленных в трудовом договоре, и внутреннего трудового распорядка.
Юрист уточнил, что теоретически сотрудник вправе перенести обед на конец рабочего дня — тогда продолжительность смены сократится. Например, это возможно, если в документах прописана опция использовать перерыв в удобное время. Однако на практике работодатели чаще фиксируют четкие рамки, когда работник может уйти на обед.
По словам эксперта, рабочий график обязательно должен включать сведения о времени и длительности обеденного перерыва, и сотрудник должен его придерживаться. Воспользоваться перерывом в другое время допустимо лишь при согласовании с работодателем. В противном случае отклонение от прописанного режима может стать основанием для дисциплинарного взыскания.
10:37:37 02-07-2026
рассуждение ни о чем.
10:57:07 02-07-2026
Всегда так и делаем, час перерыв в удобное время, можно прийти попозже, а можно уйти пораньше, а можно в нужное время делами заняться
11:25:27 02-07-2026
Ну да, а потом трудовая инспекция "нахлабучит" работодателя, за то что работник без обеда остался))) А это уже понимаете ли "Нарушение прав трудящихся"))))))))))))