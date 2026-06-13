За неделю в Алтайском крае клещи покусали более 800 человек

У части пациентов выявлены заболевания, передающиеся через укусы этих членистоногих

13 июня 2026, 07:36, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Алтайском крае сохраняется высокая активность клещей. За прошедшую неделю от укусов опасных членистоногих пострадал 841 человек. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

С начала эпидемического сезона в регионе зарегистрировано уже 5506 случаев присасывания клещей. Из общего числа пострадавших 1383 человека являются жителями Барнаула. По данным ведомства, у части пациентов выявлены заболевания, передающиеся через укусы клещей.

Так, зарегистрировано 137 случаев с подозрением на сибирский клещевой тиф, в том числе у 14 детей. Кроме того, подтверждено 19 случаев иксодового клещевого боррелиоза, среди заболевших — шестеро несовершеннолетних. Наиболее опасным последствием укусов остается клещевой энцефалит. С начала сезона диагноз подтвердился у 11 жителей региона — девяти взрослых и двоих детей.

Всем пациентам, пострадавшим от укусов зараженных клещей, назначено профилактическое лечение.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что при посещении лесов, парков и дачных участков необходимо соблюдать меры предосторожности. Жителям рекомендуют носить закрытую одежду, использовать репелленты, а также регулярно проводить само- и взаимоосмотры.

При обнаружении присосавшегося клеща следует как можно быстрее обратиться за медицинской помощью в травмпункт или поликлинику по месту жительства. Врачи оценят риск заражения и примут решение о необходимости проведения экстренной профилактики.

Медики подчеркивают, что введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита наиболее эффективно в течение первых 72 часов после укуса при подтвержденном факте заражения клеща вирусом. При этом детям до 18 лет, не привитым против клещевого энцефалита, иммуноглобулин вводят независимо от результатов исследования клеща.

Врачи напоминают, что своевременное обращение за медицинской помощью существенно снижает риск развития тяжелых осложнений, связанных с инфекциями, переносимыми клещами.