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В Госдуме призвали россиян не бояться клещей

Важно соблюдать простые методы профилактики, заявил депутат Леонов

01 июня 2026, 08:00, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Клещ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Переживать из-за клещей не стоит, если принимать все необходимые меры, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Бояться клещей не нужно. Частота встречаемости энцефалита и боррелиоза очень низкая. Не каждый клещ переносит энцефалит, не каждый клещ переносит боррелиоз, поэтому в этом отношении нужно быть спокойными. Но если появились те или иные симптомы после укуса клеща, конечно, нужно сразу обратиться к врачу», — сказал депутат.

Как отметил Леонов, важно соблюдать простые методы профилактики. При походе в лес нужно одеваться, использовать репелленты, а по приходе домой — осмотреться. В свою очередь, садовые участки, расположенные вблизи лесов, следует обрабатывать специальными средствами.

«В целом те средства, которые сейчас есть в продаже, они прекрасно помогают отпугивать клещей — и с участков приусадебных, и в лесу. Обрабатывая одежду, перед тем как идти в лес, вы тоже избежите укусов клещей», — заключил парламентарий.

Госдума Сезон клещей
Читайте также в сюжете: Сезон клещей
       

Комментарии 9

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Трагати

08:06:07 01-06-2026

подволачивать ножку и показывать фиги воробьям - это тоже нормально.
поэтому не переживайте
спросить бы у великих геостратегов и кормчих - как так получилось, что за 25 лет выстроена система, когда в гд кто угодно, но не профессиональные законотворцы

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ыть

09:01:41 01-06-2026

Может Госдума вместо тупых советов примет закон об обработке лесов как в советское время? Что? Денег нет? А что случилось?

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Юс

09:47:40 01-06-2026

Клещи стали главными героями новостной ленты

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Гость

10:49:54 01-06-2026

Ну так пусть депутат покажет пример - походит по лесу весной, снимет с себя десяток-другой, пусть какой-то его укусит, а там как карта ляжет - повезет, будет не энцефалитный а, скажем боррелиозный. Вообще вот этот его спич о чем? Что надо делать? Не бояться и бегать по лесам, не бояться и не бегать по лесам? Как бы меры профилактики и так всем нормальным людям известны, а бояться или нет... Очередной чиновничий бред.

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Гость

11:05:49 01-06-2026

Только у меня вопрос - ЗА ЧТО люди получают з/п в полляма?

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dok_СФ

11:59:41 01-06-2026

Россияне не бояться вообще ничего..

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гость

14:52:50 01-06-2026

Россияне боятся не клещей.а госдуму

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Александр

19:20:34 01-06-2026

Клещей бояться в лес не ходить!

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Гость

21:35:56 01-06-2026

Депутат из Центральной России (географически). Там энцефалитные клещи появились относительно недавно. Население европейской части РФ практически ничего не знает об энцефалите и других инфекциях, передающихся клещами. Не осознают опасности. Недавно на mail.ru были рекомендации какого-то врача. Он тоже успокаивал, ерунда, клеща отцепить и всё, советовал не беспокоиться, не нести насекомое в лабораторию на проверку.
Для нас, сибиряков, это дикость! Страна непуганых идиотов!

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