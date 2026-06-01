В Госдуме призвали россиян не бояться клещей
Важно соблюдать простые методы профилактики, заявил депутат Леонов
01 июня 2026, 08:00, ИА Амител
Переживать из-за клещей не стоит, если принимать все необходимые меры, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
«Бояться клещей не нужно. Частота встречаемости энцефалита и боррелиоза очень низкая. Не каждый клещ переносит энцефалит, не каждый клещ переносит боррелиоз, поэтому в этом отношении нужно быть спокойными. Но если появились те или иные симптомы после укуса клеща, конечно, нужно сразу обратиться к врачу», — сказал депутат.
Как отметил Леонов, важно соблюдать простые методы профилактики. При походе в лес нужно одеваться, использовать репелленты, а по приходе домой — осмотреться. В свою очередь, садовые участки, расположенные вблизи лесов, следует обрабатывать специальными средствами.
«В целом те средства, которые сейчас есть в продаже, они прекрасно помогают отпугивать клещей — и с участков приусадебных, и в лесу. Обрабатывая одежду, перед тем как идти в лес, вы тоже избежите укусов клещей», — заключил парламентарий.
08:06:07 01-06-2026
подволачивать ножку и показывать фиги воробьям - это тоже нормально.
поэтому не переживайте
спросить бы у великих геостратегов и кормчих - как так получилось, что за 25 лет выстроена система, когда в гд кто угодно, но не профессиональные законотворцы
09:01:41 01-06-2026
Может Госдума вместо тупых советов примет закон об обработке лесов как в советское время? Что? Денег нет? А что случилось?
09:47:40 01-06-2026
Клещи стали главными героями новостной ленты
10:49:54 01-06-2026
Ну так пусть депутат покажет пример - походит по лесу весной, снимет с себя десяток-другой, пусть какой-то его укусит, а там как карта ляжет - повезет, будет не энцефалитный а, скажем боррелиозный. Вообще вот этот его спич о чем? Что надо делать? Не бояться и бегать по лесам, не бояться и не бегать по лесам? Как бы меры профилактики и так всем нормальным людям известны, а бояться или нет... Очередной чиновничий бред.
11:05:49 01-06-2026
Только у меня вопрос - ЗА ЧТО люди получают з/п в полляма?
11:59:41 01-06-2026
Россияне не бояться вообще ничего..
14:52:50 01-06-2026
Россияне боятся не клещей.а госдуму
19:20:34 01-06-2026
Клещей бояться в лес не ходить!
21:35:56 01-06-2026
Депутат из Центральной России (географически). Там энцефалитные клещи появились относительно недавно. Население европейской части РФ практически ничего не знает об энцефалите и других инфекциях, передающихся клещами. Не осознают опасности. Недавно на mail.ru были рекомендации какого-то врача. Он тоже успокаивал, ерунда, клеща отцепить и всё, советовал не беспокоиться, не нести насекомое в лабораторию на проверку.
Для нас, сибиряков, это дикость! Страна непуганых идиотов!