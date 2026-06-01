В Госдуме призвали россиян не бояться клещей

Важно соблюдать простые методы профилактики, заявил депутат Леонов

01 июня 2026, 08:00, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Переживать из-за клещей не стоит, если принимать все необходимые меры, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Бояться клещей не нужно. Частота встречаемости энцефалита и боррелиоза очень низкая. Не каждый клещ переносит энцефалит, не каждый клещ переносит боррелиоз, поэтому в этом отношении нужно быть спокойными. Но если появились те или иные симптомы после укуса клеща, конечно, нужно сразу обратиться к врачу», — сказал депутат.

Как отметил Леонов, важно соблюдать простые методы профилактики. При походе в лес нужно одеваться, использовать репелленты, а по приходе домой — осмотреться. В свою очередь, садовые участки, расположенные вблизи лесов, следует обрабатывать специальными средствами.

«В целом те средства, которые сейчас есть в продаже, они прекрасно помогают отпугивать клещей — и с участков приусадебных, и в лесу. Обрабатывая одежду, перед тем как идти в лес, вы тоже избежите укусов клещей», — заключил парламентарий.