Роспотребнадзор рассказал, как защититься от укусов клещей на природе

В ведомстве советуют носить светлую закрытую одежду, заправлять брюки в носки, использовать репелленты и каждые 15–20 минут осматривать себя и детей

06 июня 2026, 14:28, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Роспотребнадзор поделился рекомендациями, как снизить риск укусов клещей во время прогулок на природе. В ведомстве советуют отдавать предпочтение светлой одежде — на ней прицепившегося клеща легче заметить. Брюки лучше заправлять в носки или обувь, а головной убор обязателен, сообщает РИА Новости.

Эффективной мерой защиты также станут специальные репелленты. Если вы гуляете в парке с маленькими детьми, лучше переносить их на руках или использовать коляску. Передвигаться следует по центру дорожек, избегая контакта с травой и кустами.

Каждые 15–20 минут рекомендуется проводить самоосмотры. По возвращении домой нужно еще раз внимательно осмотреть себя и близких. Самая надежная защита от клещевого вирусного энцефалита — вакцинация, напомнили в Роспотребнадзоре.