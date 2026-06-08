Заболеваемость гемофильной инфекцией в России взлетела в 19,3 раза

Роспотребнадзор зафиксировал многократное превышение среднемноголетнего уровня по ряду инфекций

08 июня 2026, 08:36, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru

По данным Роспотребнадзора, изученным ТАСС, в 2025 году в России зафиксировали значительный рост заболеваемости рядом инфекционных заболеваний по сравнению со среднемноголетним уровнем. Сильнее всего выросла заболеваемость гемофильной инфекцией — она превысила средний показатель в 19,3 раза.

«Кроме того, существенно увеличилось число случаев заражения краснухой — в 5,6 раза, корью — в 2,1 раза, генерализованными формами менингококковой инфекции — в 2,5 раза, листериозом — в 3,3 раза, гриппом — в 6 раз, внебольничной пневмонией — в 1,5 раза, в том числе пневмококковой — в 2 раза, лихорадкой Ку — в 1,9 раза, норовирусной инфекцией — в 1,8 раза, а также энтеровирусными инфекциями — в 2,4 раза», — говорится в публикации.

При этом общее число зарегистрированных в 2025 году случаев инфекционных и паразитарных заболеваний составило 35 747 998. Этот показатель на 9,3% ниже данных за 2024 год, когда было зафиксировано 36 130 090 случаев.