Заболеваемость гемофильной инфекцией в России взлетела в 19,3 раза
Роспотребнадзор зафиксировал многократное превышение среднемноголетнего уровня по ряду инфекций
08 июня 2026, 08:36, ИА Амител
По данным Роспотребнадзора, изученным ТАСС, в 2025 году в России зафиксировали значительный рост заболеваемости рядом инфекционных заболеваний по сравнению со среднемноголетним уровнем. Сильнее всего выросла заболеваемость гемофильной инфекцией — она превысила средний показатель в 19,3 раза.
«Кроме того, существенно увеличилось число случаев заражения краснухой — в 5,6 раза, корью — в 2,1 раза, генерализованными формами менингококковой инфекции — в 2,5 раза, листериозом — в 3,3 раза, гриппом — в 6 раз, внебольничной пневмонией — в 1,5 раза, в том числе пневмококковой — в 2 раза, лихорадкой Ку — в 1,9 раза, норовирусной инфекцией — в 1,8 раза, а также энтеровирусными инфекциями — в 2,4 раза», — говорится в публикации.
При этом общее число зарегистрированных в 2025 году случаев инфекционных и паразитарных заболеваний составило 35 747 998. Этот показатель на 9,3% ниже данных за 2024 год, когда было зафиксировано 36 130 090 случаев.
09:12:01 08-06-2026
Если официальные данные такие, то в реальности всё значит гораздо хуже...
И с чем же связывают такое? И самое главное что с этим решили делать?
09:45:22 08-06-2026
Павел (09:12:01 08-06-2026) Если официальные данные такие, то в реальности всё значит го...
Антиваксеры и мигранты
09:15:06 08-06-2026
26 лет непрерывных успехов и на тебе бабушка юрьев день
09:38:57 08-06-2026
Гость (09:15:06 08-06-2026) 26 лет непрерывных успехов и на тебе бабушка юрьев день...
Рост должен быть во всём, даже если он отрицательный...
09:45:57 08-06-2026
Гость (09:38:57 08-06-2026) Рост должен быть во всём, даже если он отрицательный......
Вы к нам приехали прямо с ПМЭФ? ХД
09:20:41 08-06-2026
С каждым годом, думаю, показатель больше будет, учитывая, что очень много детей не прививают в детстве.
09:27:35 08-06-2026
Цены взлетаю, да инфекции. Хоть что бы доброе взлетело.
11:03:35 08-06-2026
интересно, как рассчитана разница в 9,3% между цифрами 35 747 998 и 36 130 090 ??? даже на глаз не получается никак, а уж если взять калькулятор - и подавно