Болезнь, которую надо лечить. Эндокринологи о том, из-за чего в России эпидемия ожирения

В этой беде мы не одиноки — практически во всем мире людей с избыточной массой тела становится все больше

26 мая 2026, 09:00, ИА Амител

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Проблема ожирения в Алтайском крае становится все острее, говорят ведущие эндокринологи региона. Среди взрослых эндокринологических заболеваний оно занимает третье место по распространенности, а среди детей и вовсе удерживает лидерство. Впрочем, растущее количество людей с избыточной массой тела — проблема не региона и даже не страны, а всего мира.

Ожирение — это именно болезнь, которая требует лечения, настаивают медики. О том, почему мир столкнулся с этой эпидемией и как Россия может ее победить, — в материале amic.ru.

Людей с лишним весом становится больше с каждым годом

Сегодня во всем мире живет уже больше миллиарда человек с официально установленной избыточной массой тела, рассказывает главный внештатный специалист-эндокринолог Алтайского края Алла Вигель.

«Наш край — не исключение. Сегодня в нашем регионе насчитывается 4,7 тысячи пациентов с избыточной массой тела на 100 000 населения. И это только то, что было диагностировано врачами. На самом деле, таких пациентов еще больше. И с каждым годом это количество только увеличивается», — рассказывает врач.Статистика по несовершеннолетним тоже тревожная, подчеркивает главный внештатный детский специалист‑эндокринолог края Евгения Тайлакова.

«У детей ожирение занимает третье место среди эндокринологических заболеваний. 9600 ребятишек имеют установленный диагноз. На втором месте — заболевания щитовидной железы, а на третьем — диабеты разных типов. Ежегодный прирост по ожирению у нас составляет 1,5–2%. Категория пациентов со второй степенью и выше наблюдается у детского эндокринолога, а ниже — у педиатра», — отмечает медик.Врачи также добавляют, что за последние годы отношение к ожирению очень сильно изменилось. Во всем мире к проблеме относятся со всей серьезностью.

«Ожирение сегодня относится к хроническим заболеваниям. Хотя раньше считалось, что это некая эстетическая проблема каждого конкретного человека. Сегодня эти подходы изменились — мы понимаем, что такого пациента должны лечить на протяжении всей его жизни. И если мы эти меры отменим, все вернется назад», — поясняет Вигель.

Ожирение очень опасно — оно может стать почвой для диабета и других болезней

Медики напоминают, что избыточная масса тела — один из серьезных факторов развития сахарного диабета. На фоне ожирения у человека может развиться инсулинорезистентность, а после — и сам недуг.

Диабет второго типа опасен тем, что долгое время может вообще себя не проявлять. А обнаруживается он нередко тогда, когда организм уже значительно пострадал от повышенного уровня сахара в крови.

«Диабет опасен своими поздними осложнениями. Это касается органов, где много мелких сосудов, — именно они разрушаются в первую очередь. Мы можем впервые обнаружить диабет у пациента, когда у него уже поздняя стадия диабетической ретинопатии — это болезнь, чреватая полной потерей зрения. Или диабетическая нефропатия, когда совсем молодой пациент может оказаться на гемодиализе — заместительной почечной терапии. Много сталкиваемся тем, что пациент не знал о своем диагнозе, а на койке оказался уже с диабетической стопой», — перечисляет Алла Вигель.По ее словам, очень важно не пренебрегать диспансеризацией. Это бесплатная возможность узнать о своем заболевании как можно раньше. А даже если недуга еще нет, но вес уже превысил норму, человека продиагностируют и расскажут, чем это опасно. И подскажут, как с этим бороться.

Лечение есть, но оно должно быть пожизненным

Конечно, главные инструменты в борьбе с ожирением — правильное питание и достаточная физическая активность. Но в случаях, когда человек весит уже экстремально много, врачи могут прибегнуть и к хирургическому вмешательству.

Важное открытие последних лет — препараты на основе семаглутида. Первым по-настоящему известным на весь мир стал "Оземпик". Сегодня в России изготавливают похожие лекарства — "Семавик" и прочие. Это уколы, которые пациент ставит себе в живот на протяжении длительного времени. Препараты снижают аппетит, облегчая жизнь пациенту.

«Эти препараты отлично себя показали в лечении сахарного диабета второго типа — это было первое показание. Но сегодня их уже назначают и для лечения ожирения тоже. Важно, что они в том числе влияют и на центральную нервную систему, на те зоны, которые отвечают за вознаграждение и удовольствие. Эффективность достигается за счет того, что перестраивается отношение к еде», — рассказывает Алла Вигель.Но уколы — временная мера, подчеркивают врачи. В период, когда человек принимает лекарство, он должен привыкнуть к новому образу жизни. Это лишь "костыль", а не решение. Если желания победить недуг нет, после отмены препарата все вернется назад.

«У детей терапия немного отличается от взрослых. Подобных препаратов не так много, но они есть. Но мы назначаем их не на постоянной основе — примерно на шесть-восемь месяцев. За это время пациент учится соблюдать режим питания, меняет свои привычки, нормализует качественный состав тела. За счет этого мы и имеем положительную динамику», — говорит Тайлакова.Также к работе с пациентами активно подключают психологов — это значительно увеличивает шансы на победу над избыточным весом.

Стране нужна "здоровая" идеология, убеждены врачи

К ожирению в подавляющем большинстве случаев ведут расстройства пищевого поведения, убеждена Алла Вигель. Причем многие из них формируются еще в детстве.

«Как в семье или садиках принято говорить ребенку: "Пока все не съешь, из-за стола не выйдешь". Так и формируется расстройство. Человек вырастет и уже не будет понимать, когда он сытый, а когда — голодный», — приводит пример врач.По ее словам, предпосылки к избыточной массе тела могут сформироваться еще в утробе.

«Родителям нужно объяснять, что здоровье будущего ребенка напрямую зависит от того, что мама ест. Я порой поражаюсь, когда узнаю, что наши женщины едят, будучи беременными. Совершенно нездоровая еда», — добавляет эндокринолог.Медики отмечают, что в России со временем разрабатывают все больше мер, направленных на борьбу с ожирением. Но, по их мнению, этого недостаточно — нужна идеология.

«Чтобы получить результат, нужна нацеленная политика всего государства. Употребления фастфуда мы не избежим, когда реклама этих заведений на каждом экране, на очень ярких баннерах. Можно посмотреть на пример Китая — там удалось внедрить традицию делать всей страной зарядку в пять часов утра», — говорит Вигель.Ну а пока эндокринологи советуют жителям Алтайского края быть примером для собственных детей — не пренебрегать обследованиями, заниматься спортом и стараться питаться правильно.