Захарова заявила, что Россия готова к переговорам по Украине с реальным результатом

Официальный представитель МИД РФ подтвердила открытость Москвы к диалогу

06 мая 2026, 11:17, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью РИА Новости заявила, что Россия готова к эффективным и результативным переговорам по Украине и не отказывается от них.

«Безусловно, мы открыты, как всегда это подчеркивало российское руководство, к переговорному процессу, к контактам, которые будут иметь реальный эффект, реальный результат», — сказала она.

Захарова также отметила, что в настоящее время лица с американской стороны, ответственные за переговоры по Украине, полностью вовлечены в ситуацию на Ближнем Востоке. При этом она еще раз подчеркнула позицию России:

«Но еще раз говорю: мы со своей стороны от концепции переговорного процесса, контактов, осуществления встреч, которые были бы нацелены на заявленный нами результат, не отказывались».

Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию ситуации вокруг Украины и участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом в Москве ставят под вопрос желание киевского режима идти на договоренности.

Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование. По его словам, достичь его можно лишь после устранения первопричин конфликта — в их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из‑за расширения НАТО, а также притеснение русскоговорящего населения на Украине.