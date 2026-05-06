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Захарова заявила, что Россия готова к переговорам по Украине с реальным результатом

Официальный представитель МИД РФ подтвердила открытость Москвы к диалогу

06 мая 2026, 11:17, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью РИА Новости заявила, что Россия готова к эффективным и результативным переговорам по Украине и не отказывается от них.

«Безусловно, мы открыты, как всегда это подчеркивало российское руководство, к переговорному процессу, к контактам, которые будут иметь реальный эффект, реальный результат», — сказала она.

Захарова также отметила, что в настоящее время лица с американской стороны, ответственные за переговоры по Украине, полностью вовлечены в ситуацию на Ближнем Востоке. При этом она еще раз подчеркнула позицию России: 

«Но еще раз говорю: мы со своей стороны от концепции переговорного процесса, контактов, осуществления встреч, которые были бы нацелены на заявленный нами результат, не отказывались».

Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию ситуации вокруг Украины и участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом в Москве ставят под вопрос желание киевского режима идти на договоренности.

Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование. По его словам, достичь его можно лишь после устранения первопричин конфликта — в их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из‑за расширения НАТО, а также притеснение русскоговорящего населения на Украине.

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

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Россия Политика украина
       

Комментарии 9

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ВВП

11:21:03 06-05-2026

Какие переговоры, мечты, мечты? Король в конгрессе сказал, война с Россией до последнего украинца (конгресс аплодировал стоя), закончатся украинцы, на очереди поляки, молдоване, а там и немцы будут готовы((

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Гость

11:27:41 06-05-2026

Захарова не замечает, что укрофашисты не хотят договариваться, укрофашисты хотят бомбить нашу великую Родину.

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Гость

11:28:36 06-05-2026

Россия готова к переговорам ---- ну лучше наверное сказать, что всегда была готова, а то возникает подозрение, что что-то случилось, что вдруг стала готова

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Гость

11:39:47 06-05-2026

Противник уже давно забил на переговоры, а наши все выпрашивают.

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Гость

11:55:48 06-05-2026

Захарова заявила, что Россия готова к переговорам по Украине с реальным результатом. Еще бы сказала с кем?

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Гость

11:59:50 06-05-2026

О чём договариваться с укрофашистами? Лучше бы Белоусов просто уничтожил врага.

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Гость

12:17:00 06-05-2026

Гость (11:59:50 06-05-2026) О чём договариваться с укрофашистами? Лучше бы Белоусов прос... Сама Украина, без поддержки, проблем не составляет. Абсолютно.

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Гость

15:33:18 06-05-2026

Гость (12:17:00 06-05-2026) Сама Украина, без поддержки, проблем не составляет. Абсолютн... Проблем не составляет? Вот поэтому пятый год бъемься до последнего?

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Гость

10:47:15 07-05-2026

Гость (15:33:18 06-05-2026) Проблем не составляет? Вот поэтому пятый год бъемься до посл... С НАТО. С Украиной через неделю в Стамбул поехали все подписывать

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