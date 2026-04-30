Путин заявил о готовности объявить перемирие на период Дня Победы

Президент подчеркнул, что цели специальной военной операции будут достигнуты, однако Москва предпочла бы добиться этого за столом переговоров

30 апреля 2026, 09:31, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, которые длились свыше полутора часов. Как сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, российский лидер предложил объявить перемирие на Украине на период Дня Победы, и американский президент эту идею поддержал, сообщает "Абзац".

В ходе беседы Путин также выразил Трампу поддержку в связи с покушением на него и рассказал о террористических атаках по гражданским объектам.

Со своей стороны Трамп заявил, что сделка по урегулированию конфликта на Украине уже близка. Путин, в свою очередь, проинформировал собеседника о ситуации в зоне СВО, отметив, что российские войска теснят противника.

Российский президент подчеркнул, что цели специальной военной операции будут достигнуты, однако Москва предпочла бы добиться этого за столом переговоров.