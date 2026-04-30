Путин заявил о готовности объявить перемирие на период Дня Победы
Президент подчеркнул, что цели специальной военной операции будут достигнуты, однако Москва предпочла бы добиться этого за столом переговоров
30 апреля 2026, 09:31, ИА Амител
Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, которые длились свыше полутора часов. Как сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, российский лидер предложил объявить перемирие на Украине на период Дня Победы, и американский президент эту идею поддержал, сообщает "Абзац".
В ходе беседы Путин также выразил Трампу поддержку в связи с покушением на него и рассказал о террористических атаках по гражданским объектам.
Со своей стороны Трамп заявил, что сделка по урегулированию конфликта на Украине уже близка. Путин, в свою очередь, проинформировал собеседника о ситуации в зоне СВО, отметив, что российские войска теснят противника.
Российский президент подчеркнул, что цели специальной военной операции будут достигнуты, однако Москва предпочла бы добиться этого за столом переговоров.
09:34:08 30-04-2026
Может уже пора вообще объявить мир, а не перемирие?! Что за клоунада.
09:47:12 30-04-2026
Гость (09:34:08 30-04-2026) Может уже пора вообще объявить мир, а не перемирие?! Что за ... Почитайте, что такое ловушка невозвратных затрат.
10:54:53 30-04-2026
Гость (09:47:12 30-04-2026) Почитайте, что такое ловушка невозвратных затрат. ...
Вот именно! Они продолжают эту бессмысленную войну, тратя на это огромные ресурсы, в страхе, что народ спросит власть, зачем вообще все это было нужно
18:26:04 30-04-2026
Гость (10:54:53 30-04-2026) Вот именно! Они продолжают эту бессмысленную войну, трат... ну если ты не понимаешь смысла то это не значит что его нет, это означает только то что ты туп.
11:16:30 30-04-2026
Гость (09:47:12 30-04-2026) Почитайте, что такое ловушка невозвратных затрат. ... Так выход из ловушки лёгок и понятен для всех в неё приведших и попавших.
Почитайте, как к примеру экс-министр транспорта ловко и элегантно соскочил с этой ловушки с помощью обычного наградного глока.
09:38:46 30-04-2026
"Российский президент подчеркнул, что цели специальной военной операции будут достигнуты" - когда? Планы без сроков называются фантазиями.
10:07:59 30-04-2026
Гость (09:38:46 30-04-2026) "Российский президент подчеркнул, что цели специальной военн...
в таких случаях вспоминается притча хаджи насреддина
11:19:36 30-04-2026
Гость (09:38:46 30-04-2026) "Российский президент подчеркнул, что цели специальной военн... А какие цели? Смена власти? Так зеленского не трогают. Ликвидация укрогосударственности? Тогда смысл переговоров
09:52:00 30-04-2026
Бесполезно хохлам что то объяснять. Какое перемирие?, укропы то будут бомбить. Они по хорошему не понимают.
09:59:45 30-04-2026
Ну они подготовятся, оборонную линию укрепят. Сталин вроде ни разу на празники так не делал. Другое дело если у самих проблемы и самим надо тормознуть, так не факт, что тормознут они
10:44:46 30-04-2026
"Не в коня овес" (с)
11:13:08 30-04-2026
Поясните, буферная зона, о необходимости которой говорят с 2023 года, проходит сейчас по территории Сумской области (У) или по территории Курской(Р) ?
13:33:04 30-04-2026
Гость (11:13:08 30-04-2026) Поясните, буферная зона, о необходимости которой говорят с 2... Недавно закрывали аэропорт Екатеринбурга. Как вам такая "блюферная зона"?
18:28:05 30-04-2026
нельзя с ними играть в Леопольда, они это воспринимают ха слабость, тут вариант один мочить мочить и еще раз мочить, и не надо говорить что там мирные и дети, нет там мирных, берите пример с Нетаньяхо.