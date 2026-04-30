Путин заявил о готовности объявить перемирие на период Дня Победы

Президент подчеркнул, что цели специальной военной операции будут достигнуты, однако Москва предпочла бы добиться этого за столом переговоров

30 апреля 2026, 09:31, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, которые длились свыше полутора часов. Как сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, российский лидер предложил объявить перемирие на Украине на период Дня Победы, и американский президент эту идею поддержал, сообщает "Абзац".

В ходе беседы Путин также выразил Трампу поддержку в связи с покушением на него и рассказал о террористических атаках по гражданским объектам.

Со своей стороны Трамп заявил, что сделка по урегулированию конфликта на Украине уже близка. Путин, в свою очередь, проинформировал собеседника о ситуации в зоне СВО, отметив, что российские войска теснят противника.

Российский президент подчеркнул, что цели специальной военной операции будут достигнуты, однако Москва предпочла бы добиться этого за столом переговоров.

Комментарии 14

Гость

09:34:08 30-04-2026

Может уже пора вообще объявить мир, а не перемирие?! Что за клоунада.

Гость

09:47:12 30-04-2026

Гость (09:34:08 30-04-2026) Может уже пора вообще объявить мир, а не перемирие?! Что за ... Почитайте, что такое ловушка невозвратных затрат.

Гость

10:54:53 30-04-2026

Гость (09:47:12 30-04-2026) Почитайте, что такое ловушка невозвратных затрат. ...
Вот именно! Они продолжают эту бессмысленную войну, тратя на это огромные ресурсы, в страхе, что народ спросит власть, зачем вообще все это было нужно

Гость

18:26:04 30-04-2026

Гость (10:54:53 30-04-2026) Вот именно! Они продолжают эту бессмысленную войну, трат... ну если ты не понимаешь смысла то это не значит что его нет, это означает только то что ты туп.

Гость

11:16:30 30-04-2026

Гость (09:47:12 30-04-2026) Почитайте, что такое ловушка невозвратных затрат. ... Так выход из ловушки лёгок и понятен для всех в неё приведших и попавших.
Почитайте, как к примеру экс-министр транспорта ловко и элегантно соскочил с этой ловушки с помощью обычного наградного глока.

Гость

09:38:46 30-04-2026

"Российский президент подчеркнул, что цели специальной военной операции будут достигнуты" - когда? Планы без сроков называются фантазиями.

Гость

10:07:59 30-04-2026

Гость (09:38:46 30-04-2026) "Российский президент подчеркнул, что цели специальной военн...
в таких случаях вспоминается притча хаджи насреддина

Гость

11:19:36 30-04-2026

Гость (09:38:46 30-04-2026) "Российский президент подчеркнул, что цели специальной военн... А какие цели? Смена власти? Так зеленского не трогают. Ликвидация укрогосударственности? Тогда смысл переговоров

Гость

09:52:00 30-04-2026

Бесполезно хохлам что то объяснять. Какое перемирие?, укропы то будут бомбить. Они по хорошему не понимают.

Гость

09:59:45 30-04-2026

Ну они подготовятся, оборонную линию укрепят. Сталин вроде ни разу на празники так не делал. Другое дело если у самих проблемы и самим надо тормознуть, так не факт, что тормознут они

ППШариков

10:44:46 30-04-2026

"Не в коня овес" (с)

Гость

11:13:08 30-04-2026

Поясните, буферная зона, о необходимости которой говорят с 2023 года, проходит сейчас по территории Сумской области (У) или по территории Курской(Р) ?

Гость

13:33:04 30-04-2026

Гость (11:13:08 30-04-2026) Поясните, буферная зона, о необходимости которой говорят с 2... Недавно закрывали аэропорт Екатеринбурга. Как вам такая "блюферная зона"?

Гость

18:28:05 30-04-2026

нельзя с ними играть в Леопольда, они это воспринимают ха слабость, тут вариант один мочить мочить и еще раз мочить, и не надо говорить что там мирные и дети, нет там мирных, берите пример с Нетаньяхо.

