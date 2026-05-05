Трамп назвал Зеленского "хитрецом" на фоне переговоров по Украине

Президент США подчеркнул стремление Америки добиться мирного урегулирования украинского конфликта

05 мая 2026, 10:38, ИА Амител

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Salem News назвал Владимира Зеленского "хитрецом" и в очередной раз подчеркнул стремление Соединенных Штатов добиться мирного урегулирования украинского конфликта, пишут РИА Новости.

«Он хитрец, а мы хотим добиться урегулирования на Украине», - заявил Трамп.

Ранее президент США неоднократно выражал раздражение по поводу нежелания Зеленского заключить соглашение для завершения конфликта. С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров, последний из которых состоялся в Женеве 17–18 февраля.

15 марта пресс‑секретарь российского президента Дмитрий Песков объявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, а США сосредоточены на другом. На следующий день он добавил, что Россия ждет нового раунда переговоров по украинскому конфликту, однако место и время пока не определены по понятным причинам.