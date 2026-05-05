Трамп назвал Зеленского "хитрецом" на фоне переговоров по Украине
Президент США подчеркнул стремление Америки добиться мирного урегулирования украинского конфликта
05 мая 2026, 10:38, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Salem News назвал Владимира Зеленского "хитрецом" и в очередной раз подчеркнул стремление Соединенных Штатов добиться мирного урегулирования украинского конфликта, пишут РИА Новости.
«Он хитрец, а мы хотим добиться урегулирования на Украине», - заявил Трамп.
Ранее президент США неоднократно выражал раздражение по поводу нежелания Зеленского заключить соглашение для завершения конфликта. С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров, последний из которых состоялся в Женеве 17–18 февраля.
15 марта пресс‑секретарь российского президента Дмитрий Песков объявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, а США сосредоточены на другом. На следующий день он добавил, что Россия ждет нового раунда переговоров по украинскому конфликту, однако место и время пока не определены по понятным причинам.
10:50:59 05-05-2026
"Президент США подчеркнул стремление Америки добиться мирного урегулирования украинского конфликта"
я даже не могу эту фразу в моск всунуть.
пусть полежит пока в сторонке
11:03:16 05-05-2026
Musik (10:50:59 05-05-2026) "Президент США подчеркнул стремление Америки добиться мирног... В духовке дойдёт.
11:08:56 05-05-2026
Трамп назвал Зеленского "хитрецом" --- говорят, когда хохол родился, еврей заплакал. А он и еврей, и хохол, получается двойной хитрец. Походу разводит он Запад на бабки
11:17:23 05-05-2026
Он не хитрец - это "нечто" продавшее Родину, народ!, Иуда, клоун который кончит свою жизнь в лучшем случае с ледорубом в голове, в худшем будет видеть как страдают его близкие люди....