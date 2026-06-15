Жара выше +30 градусов стала причиной продления штормового предупреждения на Алтае

Жаркая погода продержится как минимум еще десять дней

15 июня 2026, 16:17, ИА Амител

Июньская жара в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае продолжает сохраняться аномально жаркая погода. Синоптики продлили штормовое предупреждение, действующее в регионе с начала июня, до 24-го числа.

По данным специалистов Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, жаркая погода продержится как минимум еще десять дней. Изначально штормпрогноз из-за экстремально высоких температур был объявлен в начале месяца, затем его продлили до 17 июня, а теперь — до 24 июня. Одновременно в регионе сохраняется предупреждение о высокой и местами чрезвычайной пожароопасности.

Существенных изменений погодных условий в ближайшие дни не ожидается. В ночь на 16 июня температура воздуха составит +13...+18 градусов. Днем воздух прогреется до +27...+32 градусов. При этом местами по краю пройдут дожди, в отдельных районах возможны ливни, грозы и град. В утренние часы местами ожидается туман. Ветер будет западный, со скоростью 3–8 м/с, с порывами до 13 м/с, а во время грозы его скорость может достигать 18 м/с.

Аналогичная погода прогнозируется и 17 июня. Ночью столбики термометров покажут +13...+18 градусов, днем ожидается от +27 до +32 градусов. Местами вновь пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер сменит направление на северо-восточное и будет дуть со скоростью 3–8 м/с, с порывами до 17 м/с.

Спасатели напоминают жителям региона о необходимости соблюдать меры предосторожности в период аномальной жары. Важно избегать длительного пребывания на солнце в дневные часы, соблюдать питьевой режим и не оставлять детей и животных в закрытых автомобилях. Кроме того, в условиях высокой пожароопасности категорически запрещается разводить костры, сжигать сухую траву и бросать непотушенные окурки.