"Не упирать на частности". Депутат ГД ответила на обвинения в неприятии "соло-материнства"

Нина Останина пояснила amic.ru, что шум вокруг ее заявлений имеет предвыборный подтекст

23 апреля 2026, 08:00, ИА Амител

Депутат Госдумы Нина Останина

Никаких изменений в действующий закон об охране здоровья, разрешающий процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для одиноких женщин, которые испытывают потребность в такой процедуре, вносить никто не собирается, сообщила amic.ru председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Ранее портал НСН сообщил о негативном отношении депутата к тренду на "соло-материнство" и о том, что воспитание ребенка без отца негативно сказывается на его будущем.

Кроме того, телеграм-канал Baza писал, что за последние четыре года на 50% увеличился спрос на искусственное оплодотворение. По словам Останиной, эта тенденция свидетельствует о наличии очень глубокой проблемы в обществе.

«Эта статистика меня настраивает на проведение серьезного исследования на эту тему. Мы постараемся на площадке нашего комитета обсудить ее совместно с Минздравом. Я бы сегодня на эту тему вообще не рассуждала глазами тех женщин, которые в мужчинах не видят мужчин», — приводит портал высказывание политика.

«На самом деле споры вызвал законопроект о праве на ЭКО для вдов участников СВО. Я автор закона, сейчас он ушел в регионы. Согласно документу, женам участников спецоперации, ставшим вдовами, не вступившим в повторный брак в течение 300 дней после гибели мужа, предоставляется право бесплатно рожать ребенка с процедурой ЭКО, по ОМС. Этот вопрос раздули накануне выборов с подачи политиков, которых мы не пригласили в соавторы», — пояснила Нина Останина.

Для законодателей важна не только эмоциональная сторона дела, но и законодательная, практическая, пояснила парламентарий:

«Ребенок в любом случае должен быть защищен государством, в случае принятия закона он будет получать социальную пенсию по потере кормильца. Что касается сознательного "соло-материнства", здесь тоже следует учитывать множество факторов. Сегодня дама, скажем, успешная бизнес-леди. Сегодня есть работа, деньги, а завтра она может заболеть, не дай Бог конечно, но мало ли. Работы нет, нет денег — как быть с ребенком?»

Как известно, высказывания Нины Останиной подверг критике депутат Барнаульской гордумы Никита Федюнин.

«Миллионы мужчин в стране выросли без отцов — не потому что "так захотели матери", а потому что жизнь сложилась так, как сложилась. И называть их "без стержня" — это просто несправедливо. Сильного человека формирует не только наличие отца, а среда, ценности, ответственность и любовь, которые он получает. И часто именно матери тянут все это на себе», — написал он в своем телеграм-канале.

По сути, депутат Федюнин кидает камень в огород мужчин, считает Останина: