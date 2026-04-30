В России предложили ловить алиментщиков по ночам и в праздники
Для этого нужно расширить полномочия приставов
30 апреля 2026, 10:40, ИА Амител
Счетная палата выступила с предложением усилить контроль за выплатами алиментов и расширить полномочия судебных приставов, пишет газета "Известия".
В частности, речь идет о предоставлении приставам возможности вести работу по таким делам в ночное время и в выходные дни, а также об организации отслеживания автомобилей должников. Ключевая проблема в этой сфере — скрытые доходы неплательщиков: если человек получает деньги неофициально, удержать алименты из зарплаты невозможно.
«Особенно это актуально для самозанятых граждан, а также для тех, кто зарабатывает с помощью маркетплейсов, работает в такси или использует электронные кошельки, — подобные доходы значительно сложнее отследить и проконтролировать», — говорится в публикации.
Кроме того, Счетная палата рассматривает вопрос ужесточения наказаний за неуплату алиментов. Сейчас свыше 80% приговоров предусматривают исправительные работы, которые на практике часто не исполняются. Более действенной мерой считаются принудительные работы с проживанием в специальном центре: в этом случае человек трудится и направляет свой заработок на погашение долга.
На сегодняшний день такой вид наказания применяется редко — лишь примерно в 8% случаев. Однако с 2026 года он станет отдельной мерой воздействия и, по прогнозам аудиторов, будет использоваться значительно чаще.
Прекрасная реклама сходить в ЗАГС.
Гость (10:51:00 30-04-2026) Прекрасная реклама сходить в ЗАГС.... Алименты и без загса присудят по экспертизе отцовства
Гость (11:14:59 30-04-2026) Алименты и без загса присудят по экспертизе отцовства ... В роддомах надо всех рожающих проверять на предмет чей ребёнок, чтобы отцы случайно не воспитали чужих детей
Алименты должны быть отменены. Иначе мужчины перестанут распространять свой ген.
Гость (10:51:46 30-04-2026) Алименты должны быть отменены. Иначе мужчины перестанут расп... Помахать палкой и уйти в закат безнаказанно не получится
Гость (10:51:46 30-04-2026) Алименты должны быть отменены. Иначе мужчины перестанут расп... Распространение своего гена должно стать платной привилегией. Ибо ген надо растить до 18 лет если ген получился тупой, и до 21 года если ген получился умный и в вышку поступил. Нераспространение своего гена это как нераспространение ядерного оружия - всё время надо следить за чехлом на ракете.
Что то душно стало, хоть и не алиментщик я.
мальчик ольоша с мальчиком онтошей сидели в гд понурив головы, когда принимались поправки по пенсионном возрасту.
профит от этого появился? обслуга со счетами, что сказать могла бы?
Скоро ловить будет некого.
Гость (11:28:22 30-04-2026) Скоро ловить будет некого.... Мальчикам будет опасно находиться на улице, их могут девочки начать отлавливать для принудительного отжатия семенного материала для оплодотворения, и последующего суда и алиментов по результатам экспертизы и установлении отцовства.
По ночам на живца, точнее на живичку, ловить будут? На тарелочниц засланных по кабакам.