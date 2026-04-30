В России предложили ловить алиментщиков по ночам и в праздники

Для этого нужно расширить полномочия приставов

30 апреля 2026, 10:40, ИА Амител

Алименты / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Счетная палата выступила с предложением усилить контроль за выплатами алиментов и расширить полномочия судебных приставов, пишет газета "Известия".

В частности, речь идет о предоставлении приставам возможности вести работу по таким делам в ночное время и в выходные дни, а также об организации отслеживания автомобилей должников. Ключевая проблема в этой сфере — скрытые доходы неплательщиков: если человек получает деньги неофициально, удержать алименты из зарплаты невозможно.

«Особенно это актуально для самозанятых граждан, а также для тех, кто зарабатывает с помощью маркетплейсов, работает в такси или использует электронные кошельки, — подобные доходы значительно сложнее отследить и проконтролировать», — говорится в публикации.

Кроме того, Счетная палата рассматривает вопрос ужесточения наказаний за неуплату алиментов. Сейчас свыше 80% приговоров предусматривают исправительные работы, которые на практике часто не исполняются. Более действенной мерой считаются принудительные работы с проживанием в специальном центре: в этом случае человек трудится и направляет свой заработок на погашение долга.

На сегодняшний день такой вид наказания применяется редко — лишь примерно в 8% случаев. Однако с 2026 года он станет отдельной мерой воздействия и, по прогнозам аудиторов, будет использоваться значительно чаще.