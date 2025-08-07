Умирающие города России. Рубцовск и Новокузнецк – под угрозой исчезновения
По мнению специалистов, малые города – а тем более деревни с сотней жителей – объективно "умрут" в ближайшем будущем
Около 130 малых городов в России – на грани исчезновения. В них сейчас проживает 3,4 млн человек, и за десять лет численность жителей там сократилась на 314 тысяч. Попал в этот антирейтинг наряду с малыми городами и Рубцовск Алтайского края: за 30 лет население здесь сократилось в полтора раза. Незавидную судьбу умирающих городов может разделить и некогда чуть ли не "угольная столица" Сибири – Новокузнецк. И это не весь "траурный" список.
Почему умирают города, когда-то жившие вполне полноценно? И верно ли то, что тенденцию на укрупнение агломераций мегаполисов объективно не побороть, значит – малые моногорода обречены? В этом разбирался amic.ru.
Не спасают и богатые недра Сибири
Странно, если честно, осознавать, когда мощный на пике своего развития промышленный центр через пару-другую десятилетий становится городом-призраком, который покидают его жители. Этот процесс деградации зачастую начинается неуловимо, а потом его очень трудно остановить.
Норильск. Один из самых северных городов России, находящийся за Полярным кругом. Основан был в 1935 году. По численности населения (176 тысяч человек) – второй город в Красноярском крае после самого Красноярска. И хотя Норильск не вписывается в разряд "малых" городов, скорее он – средний, но проблема исчезновения города остается.
И это несмотря на то, что по разным подсчетам экспертов в окрестностях Норильска собрано более 40% мировых запасов платиноидов, 35% – никеля, 10% – меди и 15% – кобальта. Казалось бы, это важный промышленный центр не только для России, но и для мировой экономики.
Однако с начала 1990-х годов, в период экономического спада и реформ, население начало сокращаться. Люди покидали Норильск в поисках более комфортных условий жизни. Кому-то надоели температуры ниже минус 40 и грязь промышленных выбросов на фоне понижения заработков – ведь исчез советский аргумент "северных зарплат". Сейчас заработать столько же или даже больше можно и не за Полярным кругом. С каждым годом молодежь и квалифицированные специалисты все чаще покидают Норильск и едут в центральные регионы России, где климат более мягкий, а возможности для работы и образования шире.
Власти, конечно, пытаются удержать людей за счет развития социальной инфраструктуры, но успехов в этом направлении пока особых нет. Кроме того, ученые и экологи полагают, что если тенденция ухудшения климата и экологических условий сохранится, то уже через 50 лет Норильск может стать непригодным для жизни.
Не нужен уголь – не нужен и город
Новокузнецк умирающим не назовешь, рано пока хоронить этот центр угледобычи в Сибири. Но тенденции по убыли населения оптимизма не внушают. За пять лет Кемеровскую область покинули 115 тысяч человек, из них более 20 тысяч – это уехавшие из Новокузнецка. Власти города особенно обеспокоены, что мигрирует трудоспособное население – в поисках лучшей доли. Не меньшая головная боль для муниципалитета – сокращение числа женщин фертильного возраста – конечно, падает рождаемость.
Здесь не нужно искать каких-то сверхъестественных объяснений. Все просто: не решаются проблемы в угледобыче Кузбасса, закрываются шахты на волне нерентабельности добычи угля – людям надо кормить семьи, они уезжают банально туда, где есть работа.
Еще раньше семьи шахтеров стали уезжать из "угольного" Прокопьевска. За последние десять лет население города снизилось на 15,4% – до 190 тысяч. Причина все та же – кризис в угледобыче Кузбасса.
Год назад некоторые СМИ обратили внимание на демографические проблемы Рубцовска в Алтайском крае. Если в 1992 году в городе проживало 172 тысячи человек, то по данным 2021-го – 127 тысяч жителей. Это почти 30% в минус. И вновь причина оттока населения из Алтайского края проста и понятна, она объясняется проблемой отсутствия высокооплачиваемой работы.
При этом Рубцовск занял четвертую позицию в антирейтинге городов-стотысячников по убыли населения. На шестой строчке расположился еще один алтайский город – Бийск. Как прокомментировал эту ситуацию преподаватель Высшей школы экономики Александр Файб:
«Для Сибири свойственны высокая смертность, старение населения, сокращение числа женщин. Не помогают даже мигранты: в Бийске, например, умирает куда больше людей, чем приезжает».
Ситуация на этих примерах сибирских городов еще больше повышает актуальность исследования РАНХиГС, подготовленного для правительства страны.
Для справки:
В рамках исследования эксперты РАНХиГС изучили демографические тенденции и экономический потенциал в малых городах. Анализ был подготовлен в рамках госзаказа аппарата правительства.
Малыми считаются города с населением менее 50 тысяч жителей. В таких населенных пунктах проживают 3,4 млн человек, и за десять лет численность жителей там сократилась на 314,5 тысячи.
От моногорода до города-призрака
В России могут исчезнуть 129 малых городов. Северные и сибирские угольные и металлургические города под угрозой по уже понятным причинам. Но есть еще и малые городки на периферии областей, оказавшиеся оторванными от регионального развития и финансирования. Для 106 таких населенных пунктов уже готовят мастер-планы по реализации инвестпроектов с инфраструктурным развитием. Только в этом году на подобные цели выделено 4 млрд рублей.
Причины убыли населения везде одни и те же. Отсутствие нормальной работы, устаревшая инфраструктура, разрушение сетей ЖКХ, отсутствие современного транспорта, связи, медицины, массовый отток молодежи и старение населения.
При этом судьба сиротеющих городов в аграрных районах полегче за счет продовольственной безопасности и более благоприятных условий проживания населения. Но со временем город утрачивает свои "городские" черты и функции, превращаясь в село. И это в лучшем случае. В худшем – просто исчезает с карты.
Как сообщает портал профессиональной и экспертной информации для застройщиков и риелторов, в исчезновении малых населенных пунктов есть и явные плюсы – развитие крупных агломераций.
Агломерации вокруг мегаполисов
Рассматривая трудности малых городов, нужно учитывать и естественную причину проблем в этой сфере – географические (физические) размеры страны. На такой громадной территории очень сложно обеспечить самодостаточность малым моногородам. Управляющий партнер аналитического агентства "ВМТ Консалт" Екатерина Косарева отметила в разговоре с "Известиями":
«Сейчас мы видим результат изменений, которые постигли страну с 90-х годов. Моногорода находятся в самой высокой зоне риска, поскольку их процветание сводится к вопросу благополучия одной компании. Так, по мере выработки угольных месторождений исчезает и сама необходимость в городе. Это грустный, но в принципе закономерный процесс».
В 2021 году большинство посчитало популизмом и предвыборной агитацией идеи тогдашнего министра обороны. Сергей Шойгу предложил строить в Сибири новые города – промышленные центры. Благо территория и потенциал региона позволяют. Между Братском и Красноярском Сергей Кужугетович предложил создать "Алюминиевую долину". У Лесосибирска – кластер "Лес и строительные материалы", в районе Канска – углехимическое производство востребованных пластиков из неликвидного сырья.
Популизм или нет – но идеи как раз здравые. Ведь именно по принципу консолидации населения в приносящих достаток районах происходит сейчас "сворачивание" малых городов. Только экс-министр четыре года назад предложил количество таких центров дохода увеличивать, а сейчас все с точностью до наоборот – схлопывание всех не примкнувших к уже существующим.
И эксперты видят тем не менее в этом плюс для страны. В свое время на заре 2020-х годов глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что будущее всей мировой экономики будет строиться на противостоянии между агломерациями. Их успех будет определять будущее государств: «Если мы ориентируемся на рост 3–4%, то крупные города и агломерации будут давать от 5 до 7%. Они не просто должны – они будут это делать».
Возможно, в масштабах страны это и будет плюсом. А как же умирающий город – родина тысяч его жителей, где у них жилье? Нигде в другом месте бесплатно крышу над головой никто не предоставит.
Но – чуть подробнее по факту консолидации населения в крупных агломерациях. Мэр Москвы Сергей Собянин, как и Кудрин, еще летом 2021 года на ПМЭФ, рассуждая о госинвестициях в развитие территорий, заметил, что вкладывать средства необходимо туда, где наблюдается большая концентрация людей. Если растет плотность населения, динамика развития экономики, образования и технологий становится выше. Эти локации естественным образом превращаются в точки роста целых регионов, а затем и всей страны.
Уже сейчас города в общей сложности производят порядка 60% мирового ВВП. Более того, половина мирового ВВП приходится всего на 280 городов. И данные показатели продолжают расти.
Верить или нет заявленной на сайте информации, но якобы одна только московская агломерация, занимающая пятое место по уровню богатства в мире, генерирует больше 1 трлн долларов ВВП России по ППС. При этом общий объем ВВП нашей страны в 2024 году составил 2 триллиона долларов.
Не спасать?
Такие агломерации на планете давно развиваются. Чего стоит американский пример – половина Восточного побережья страны уже сейчас слилась в практически единую агломерацию, протянувшуюся от Атланты до границы Канады.
Что предлагают российские урбанисты для Сибири, например? На взгляд этих специалистов, ничего не мешает соединить Новосибирск высокоскоростными дорогами с соседними Томском, Кемерово, Новокузнецком, Барнаулом и Красноярском. Это объединит их не только транспортно или инфраструктурно, но и экономически. Рост мегаполиса неизбежно улучшает благосостояние городов-спутников. В итоге это даст прирост населения в Сибири вообще, а не только в главном по агломерации Новосибирске.
Другими словами, по мнению специалистов, малые города объективно "умрут". Но это не значит, что населенного пункта обязательно не станет (хотя и такой исход не исключается). В одном случае он может быть поглощен растущей агломерацией, а в другом – стать как бы "загородным дачным поселком" (как, например, в Москве и пределах 200 км от мегаполиса). На этот счет довольно красноречиво высказался российский демограф, аналитик центра "Дипломатия знаний" РГГУ Владимир Тимаков:
«Это обычно подразумевает не полное исчезновение людей, а сокращение населения меньше трех тысяч, после чего статус города уже переходит автоматически в сельское поселение… У нас масса деревень, где три человека, допустим, сохраняются. Это считается населенный пункт еще живой. Так же и город, он не может просто опустеть полностью, это же не нейтронная бомба ударила по нему, не просто сокращается население, оно уходит, и он со временем теряет статус города, там нет каких-то промышленных предприятий работающих. Там может сохраняться какое-то небольшое население, которое эксплуатирует какие-то там местные ресурсы, например, они занимаются сельским хозяйством, охотой, рыболовством. Человек может сдавать жилье приезжим, охотникам или туристам. Но это уже не та деятельность, которая может поддержать статус города. Это такая очаговая остаточная деятельность, которую можно вести и в селе, и на хуторе одиночном даже каком-то».
В конце концов, процесс "вымирания" малых городов – это процесс не стремительный. А в ближайшие годы свои результаты покажут и правительственная программа инвестпроектов для моногородов, и объективное развитие агломераций.
Как бы ни было, а выбирать придется по экономической целесообразности и эффективности, отбросив "душевность" и ностальгию.
Тикать нужно, ломая ноги.
да ладно, а кто-то говорит, что за малыми городами будущее. людям комфортнее жить и растить детей в малых городах нежели в человейниках, ведь с этим не поспоришь? и через 10-15 лет страна повернется в сторону Сибири. так что, товарищи, не торопитесь бежать отсюда
Гость (12:57:03 07-08-2025) да ладно, а кто-то говорит, что за малыми городами будущее. ... Это при условии, если у вас будет возможность здесь зарабатывать. В противном случае, чем вы здесь станете заниматься? Собирать чермет на развалинах "технопарков"?
Нет работы - какое житьё?
"Город начинает лихорадить". Архитектор о том, как будет выглядеть Барнаул через 25 лет - страшно представить.
Те кто сейчас инвестирует в жилье в Барнауле "на старость", сильно удивятся через 20-30 лет.
Вопрос знатокам: а как копить на пенсию? Акции? Российские ниже уровня инфляции, западные в блокировке.
Депозиты? Так инфляция все равно выше.
Золото? Да, но есть проблема хранения, чисто гипотетически, как безопасно хранить условные 5 кг?
ПИФы? Тоже не особо надежно, бывают просадки и потери.
Эксперты, передаю вам слово.
Гость (13:15:33 07-08-2025) Те кто сейчас инвестирует в жилье в Барнауле "на старость", ... вы рассуждаете неправильно. Вы пытаетесь средства складывать куда то. Так не получится. В наше время точно не получится.
Могу вам посоветовать обратить внимание на мертвые брошенные деревни. Даже если там не осталось ничего просто место они строились с учетом водных путей, на источниках питьевой воды и рядом с полями где можно растить урожаи. Вы можете покупать место а чтобы оно не пустовало делать там хотя бы маленькое частное хозяйство. Вы не прогадаете потому что планета входит в полосу климатических катастроф и если в край попрут беженцы с ценностями в чемоданах на пмж вы им и предложите приобрести готовое место. И вот на этом реально можно будет озолотиться
Холмс (13:36:15 07-08-2025) вы рассуждаете неправильно. Вы пытаетесь средства складывать... Ага. Когда попрут беженцы,они просто займут то,что захотят. "Озолотитесь", ну.
Холмс (13:36:15 07-08-2025) вы рассуждаете неправильно. Вы пытаетесь средства складывать... Мистер Холмс. Не первый раз прошу телефон дилера
Вы серьезно? Уголь станет не нужен??? Бэээхэхэхэ. Ну насмешили так насмешили. Уголь будет нужен ВСЕГДА
а что касается Рубцовска то это -бывший центр тракторостроения и центр создания новейшей сельхозтехники. Он удобно расположен. Именно рубцовск станет специализироваться на этом в будущем и давать стране хлеб и продукты. Запомните хорошенько. Рубцовск это будущая столица западной Сибири и третий по размерам город после Новосибирска. Это сейчас он зачах благодаря иуде Мишке Горбачеву и команде перестройщиков. Он будет процветать!
майор (13:27:22 07-08-2025) Вы серьезно? Уголь станет не нужен??? Бэээхэхэхэ. Ну насмеши... Третий по размерам после Новосибирска, говорите? Не Бийск?
15:56:29 08-08-2025
Гость (13:34:45 07-08-2025) Третий по размерам после Новосибирска, говорите? Не Бийск?... Не обращайте внимания. У них с Холмсом один дилер
майор (13:27:22 07-08-2025) Рубцовск это будущая столица западной Сибири и третий по... Рубчик это город, в отношении которого не нужно употреблять глаголы в будущем времени.
Ибо будущего там нет.
Гость (13:35:31 07-08-2025) Рубчик это город, в отношении которого не нужно употреблять ... Руки прочь от Рубцовска! Наши предки жили в нём и мы живём, городу - жить! Правителям должно быть стыдно, что в такой богатейшей стране вымирают люди и города!
Гость (14:24:44 07-08-2025) Руки прочь от Рубцовска! Наши предки жили в нём и мы живём, ... да как-то в основном позор ужасный - ваш Рубцовск-то. увы
12:21:15 09-08-2025
Гость (18:02:49 07-08-2025) да как-то в основном позор ужасный - ваш Рубцовск-то. увы... по-моему ужасный тот, кто так пишет. Конкретно здесь проблема в рождаемости, а не в миграциях. А Рубцовск едут больше, чем выезжают. И работа там есть: предприятия Рубцовска производят продукции на сумму больше барнаульских, а зарплаты на Сибирь-полиметаллы, Алмаз, Рубцовский-машиностроительный завод, Алтайвагон, молзавод.
Плюс железная дорога все равно здесь есть. И как бы кто не хотел: город промышленный статус сохранил, после того что здесь произошло, и что сейчас есть: много благоустройства сделали, дороги ПОЧТИ все положили, и теперь опять строят МКД, - город не заглухнет, может не будет мегаполисом, но честно я и не хочу видеть его мегаполисом.
Гость (14:24:44 07-08-2025) Руки прочь от Рубцовска! Наши предки жили в нём и мы живём, ... потому что у предков были рабочие места, а в нынешнем рубчике где работать то? заводов раз два и обсчёлся, на зону идти или контрактником в в/ч? и всё? вы если с рубы, в садгороде давно были? прогуляйтесь по нему посмотрите как там, или на западный зайдите. Город умирает и вы с этим ничего не сделаете, ему банально не на что жить
17:54:36 09-08-2025
Гость (03:39:56 09-08-2025) потому что у предков были рабочие места, а в нынешнем рубчик... какие раз два и обчолся🤣🤣🤣
Крупнейшие налогоплательщики здесь, предприятия здесь. Шутник.
А какие в Барнауле предприятия? Бийске?
Крупные предприятия Алтая: Коксохим Заринск, Алтайвагон Новоалтайск и Рубцовск, Сибирь-Полиметаллы Рубцовск, Молочный завод Рубцовск, молочный комбинат Барнаул, Рубцовский машиностроительный завод
Тоже важные: Алмаз Рубцовск и Барнаул, Алейскзернопродукт, АШК, Трансмаш. Все!!! Так где заводы крупные, не доходит всё ещё?
12:17:18 09-08-2025
Гость (13:35:31 07-08-2025) Рубчик это город, в отношении которого не нужно употреблять ... Но только именно с Рубцовске самые крупные предприятия Алтайского края сосредоточены, а самые крупные инвестиционные проекты (40 млрж)
майор (13:27:22 07-08-2025)... что касается Рубцовска то это -бывший центр тракторостроения и центр создания новейшей сельхозтехники...
Полнейшая ерунда.
Заводы вместе со специалистами сюда эвакуировали с Харькова, Одессы во время Великой Отечественной по двум причинам: здесь были железнодорожные пути и была возможность накормить эвакуированных специалистов (Алтайский край - аграрный регион). Больше никаких таких "особенностей" и "центров" здесь сроду никогда не было. Кончилась война и голодуха - все, кто мог, разъехались по домам. А когда закончилась планово-принудительная экономика, разъехались и оставшиеся спецы.
майор (13:27:22 07-08-2025) Вы серьезно? Уголь станет не нужен??? Бэээхэхэхэ. Ну насмеши... Сначала не поверил, как можно такой отборный бред написать, даже в общеизвестном не соответвующий действительности, а потом прочитал имя автора комментария, и сразу всë стало понятно...
03:46:49 09-08-2025
майор (13:27:22 07-08-2025) Вы серьезно? Уголь станет не нужен??? Бэээхэхэхэ. Ну насмеши... кому он нужен то будет? в кузбассе одно за другим закрываются угольные предприятия, в междуреченске за последний год закрылись полностью или уже подошли к закрытию как минимум 5 шахт и разрезов, а на тех что ещё работают идут массовые сокращения, к примеру на разрезе ао "междуречье" на консервацию отправлены уже около 30 БелАЗов, а большинство работников с графика 2/2 переведены на 2/3
P.S. санкции нам ж ведь ни по чём))) а то что уголь перестали покупать в том числе из за них, и соответственно исчезает необходимость в его добыче и в результате к закрытию рабочих место, так это ничего страшного
Кузню распустят
А уголь с новых ттерриторий грузить будут?
У меня бизнес рушится без мобильного интернета! Не могу же я с собой провод оптоволоконный волочить привязав к машине, а точек вайфай практически нет. Куда бежать?
Значит всегда были нужны трактора комбайны, сельхозтехника, а стали не нужны?! Разграбили рубцовские заводы! Стали закупать у китайцев и белорусов 🤣, нормально? Где рост производства обещанный?! 🤔
Гость (14:40:27 07-08-2025) Где рост производства обещанный?! Там же, где коммунисты обещали квартиру каждой советской семье к двухтысячному году.
15:58:27 07-08-2025
Гость (15:17:51 07-08-2025) Там же, где коммунисты обещали квартиру каждой советской сем... В то время квартиры давали, не надо утрировать .
17:08:00 07-08-2025
Гость (15:58:27 07-08-2025) В то время квартиры давали, не надо утрировать .... Давали, поддавали, догоняли и еще раз давали.
18:05:38 07-08-2025
Гость (15:58:27 07-08-2025) В то время квартиры давали, не надо утрировать .... в 1997 давали, кстати
17:55:46 09-08-2025
Гость (14:40:27 07-08-2025) Значит всегда были нужны трактора комбайны, сельхозтехника, ... Промышленность Рубцовска выросла за пять лет в три раза до 80 млрд. рублей, к слову, это больше чем заводы крупные барнаула...🤨
"Не спасают и богатые недра Сибири"
И не спасут если тупо продавать зарубеж
Что враньем заниматься про Кузбасс, его специально разрушили, так же как и промышленность, доставшуюся от СССР!!! С 90-х годов в Кузбассе закрывают угольные шахты с уникальными коксующимися углями для металлургии под крики о модернизации устаревших шахт, потом там же открыли угольные разрезы, чтобы удешевить расходы на добычу (ведь шахта, это не только шахтеры, но и инженеры, которые обслуживают шахтное оборудование, это заводы, которые выпускали это оборудование), но ведь это дороже, чем большую дырку в земле копать, и угробили промышленность и экологию Кузбасса, люди болеют из-за висящей угольной пыли, такими болезнями легких, которые считались профессиональными у шахтеров, сейчас болеют жители кузбасских городов и это не считая выросшей онкологии, территории превратились в безжизненный лунный ландшафт, из космоса видны уже эти дыры. А ведь в Европе не даром запрещено добывать ресурсы открытым способом, а у нас можно, да? Закрыли Кузнецкий металлургический комбинат в Новокузнецке, который как раз и использовал этот уголь для выпуска металла, все для того, чтобы уголь за границу гнать. Почему то Германия, покупая у нас же наши ископаемые и оплачивая их транспортировку через всю нашу страну, на 20 млрд. долларов умудряется из них сделать товара на 2 трлн. долларов уже и им это выгодно! А наши "дефективные менеджеры" только и умеют, что варварским способом как в средневековье ресурсы добывать и за границу продавать, и рассказывая всем сказки, как это невыгодно ресурсы здесь перерабатывать, в соседней области. Люди то бегут из Кузбасса не только от маленьких зарплат, но и от того, что предприятия разрушены, работы нет, там жить уже невозможно из-за угольных разрезов, которые уже в городах делают. Перерабатывающую промышленность восстановите сперва, а потом посмотрим, куда люди поедут работать и жить. А все эти "эксперты" из ВШЭ никогда в жизни промкой не занимались, и самое большое, что могут сделать "языком вместо молотилки работать".
Гость (17:54:14 07-08-2025) Что враньем заниматься про Кузбасс, его специально разрушили... Хуже этого ещё то, что пришли к власти детки , получившие "мерканьское " образование. Оно разрушительно действует на страну, думать их там не учили, только купить-продать. Детки эти засели во всех ветках власти , и кроме разрушений в огромных масштабах и получения не заработанных премий не могут ничего!
более 1700 компаний и более 2000 чел (госкомпаний) обязаны переместить в ближайшие 5 лет ЗА урал по указу Путина, вы в курсе? официальные адреса не должны быть в москве, так решили на последнем Эконом. форуме. так что не нойте, профессиональные плакальщики
Гость (18:04:53 07-08-2025) более 1700 компаний и более 2000 чел (госкомпаний) обязаны п... дата и номер указа? кем подписан? на какие компании распространён? может пора уже свою голову включить а не слепо верить всему что говорят по телеку?
а ещё Путин говорил что пенсионный возраст поднимать не будет, и что конституцию не будут переписывать
Почему умирают города? Ответ (как ни странно) простой - всё дело в экономике (для начала, самого города). Если город сам себя окупает, значит живёт и должен развиваться. Можно конечно, забирать прибыль и если под ноль, то естественно город не жилец (скорость зависит от масштабов затрат, убытков, налогов, .. ). Прибыли городов идут на разные цели, например оборона, образование, здравоохранение, бюджеты разных уровней, в т.ч. в частный карман (у нас капитализм). Если ещё и за пределы своего государства денежку вывозить (далеко не туристами), плюс куча серых схем ухода от легальной работы, то в целом хозяйство потихоньку приходит в упадок, начиная с мелких деревень и далее по списку.. Государство наше самое большое по территориям и только на охрану периметра требуются приличные средства, которые надо где то взять.. , а рынок прибыль кладёт себе в карман, он не хочет развиваться, ищет эффективные пути получения прибыли, но не новинок и технологий! Технологии скупаются, что бы не было конкуренции.. Если экономика слаба, то и все друзья (СНГ) начинают скучать и смотреть в поиске других друзей.. опять потери.. На сегодня возвращаемся к началу СССР - восстанавливаем своё производство, наращиваем оборону, увы, надо вводить госрегулирование.. ИП не потянет атомные или квантовые технологии.. и т.д. и т.п.. И многое зависит от управления специалистами (где их взять?)..
03:57:41 09-08-2025
dok_СФ (21:26:00 07-08-2025) Почему умирают города? Ответ (как ни странно) простой - всё ... так если государство не в состоянии обеспечить комфорт и безопасность такой территории, зачем тогда оно её себе взяло?
а специалисты... они уезжают за рубеж, потому что там таланты ценятся, в отличие от нашей необъятной, когда ты последний раз видел чтобы просто человек чтото изобрёл или придумал, и государство его поддержало? у нас скорее отожмут сразу же или закроют, чем помогут (яркий пример Дуров)
Так это цель такая, чтобы малых городов не было или что-то делается для их спасения 🤣?
Гость (13:34:45 07-08-2025) Третий по размерам после Новосибирска, говорите? Не Бийск?... Не обращайте внимания. У них с Холмсом один дилер. По селам. Я жил в селе в 80-90х у дедушек бабушек. Был колхоз, на 1000 человек, общая численность под 2000. Сейчас все это делают 3 фермера и 200 рабочих. Остальным что делать? Голову включите. Это идет процесс. Посмотрите процесс урбанизации в истории. Сколько жили в Иерихоне?Дамаске? А сколько вокруг?
Есть уникумы, типа Бочкари. Но это единицы, которые держатся на конкретных людях
Пузырек (16:08:57 08-08-2025) Есть уникумы, типа Бочкари. Но это единицы, которые держатся... Считаю что развитием страны , производством должно заниматься не инвесторы а государство. Ведь за Уралом живут 12 мл. человек их тяжело содержать. При этом отток населения из Сибири огромен.Кто здесь будет жить после нас. Опустеют маленькие города ,села, умрет Рубцовск. Не могут все жить в Барнауле и Москве. Пустая, богатая территория интерес других государств это в нашем правительстве должны понимать, хотя с 14г помощь в развитии промышленности возросла .