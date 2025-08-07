Умирающие города России. Рубцовск и Новокузнецк – под угрозой исчезновения

По мнению специалистов, малые города – а тем более деревни с сотней жителей – объективно "умрут" в ближайшем будущем

Дома в городе

Около 130 малых городов в России – на грани исчезновения. В них сейчас проживает 3,4 млн человек, и за десять лет численность жителей там сократилась на 314 тысяч. Попал в этот антирейтинг наряду с малыми городами и Рубцовск Алтайского края: за 30 лет население здесь сократилось в полтора раза. Незавидную судьбу умирающих городов может разделить и некогда чуть ли не "угольная столица" Сибири – Новокузнецк. И это не весь "траурный" список.

Почему умирают города, когда-то жившие вполне полноценно? И верно ли то, что тенденцию на укрупнение агломераций мегаполисов объективно не побороть, значит – малые моногорода обречены? В этом разбирался amic.ru.

Не спасают и богатые недра Сибири

Странно, если честно, осознавать, когда мощный на пике своего развития промышленный центр через пару-другую десятилетий становится городом-призраком, который покидают его жители. Этот процесс деградации зачастую начинается неуловимо, а потом его очень трудно остановить.

Норильск. Один из самых северных городов России, находящийся за Полярным кругом. Основан был в 1935 году. По численности населения (176 тысяч человек) – второй город в Красноярском крае после самого Красноярска. И хотя Норильск не вписывается в разряд "малых" городов, скорее он – средний, но проблема исчезновения города остается.

И это несмотря на то, что по разным подсчетам экспертов в окрестностях Норильска собрано более 40% мировых запасов платиноидов, 35% – никеля, 10% – меди и 15% – кобальта. Казалось бы, это важный промышленный центр не только для России, но и для мировой экономики.

Однако с начала 1990-х годов, в период экономического спада и реформ, население начало сокращаться. Люди покидали Норильск в поисках более комфортных условий жизни. Кому-то надоели температуры ниже минус 40 и грязь промышленных выбросов на фоне понижения заработков – ведь исчез советский аргумент "северных зарплат". Сейчас заработать столько же или даже больше можно и не за Полярным кругом. С каждым годом молодежь и квалифицированные специалисты все чаще покидают Норильск и едут в центральные регионы России, где климат более мягкий, а возможности для работы и образования шире.

Власти, конечно, пытаются удержать людей за счет развития социальной инфраструктуры, но успехов в этом направлении пока особых нет. Кроме того, ученые и экологи полагают, что если тенденция ухудшения климата и экологических условий сохранится, то уже через 50 лет Норильск может стать непригодным для жизни.

Не нужен уголь – не нужен и город

Новокузнецк умирающим не назовешь, рано пока хоронить этот центр угледобычи в Сибири. Но тенденции по убыли населения оптимизма не внушают. За пять лет Кемеровскую область покинули 115 тысяч человек, из них более 20 тысяч – это уехавшие из Новокузнецка. Власти города особенно обеспокоены, что мигрирует трудоспособное население – в поисках лучшей доли. Не меньшая головная боль для муниципалитета – сокращение числа женщин фертильного возраста – конечно, падает рождаемость.

Здесь не нужно искать каких-то сверхъестественных объяснений. Все просто: не решаются проблемы в угледобыче Кузбасса, закрываются шахты на волне нерентабельности добычи угля – людям надо кормить семьи, они уезжают банально туда, где есть работа.

Еще раньше семьи шахтеров стали уезжать из "угольного" Прокопьевска. За последние десять лет население города снизилось на 15,4% – до 190 тысяч. Причина все та же – кризис в угледобыче Кузбасса.

Год назад некоторые СМИ обратили внимание на демографические проблемы Рубцовска в Алтайском крае. Если в 1992 году в городе проживало 172 тысячи человек, то по данным 2021-го – 127 тысяч жителей. Это почти 30% в минус. И вновь причина оттока населения из Алтайского края проста и понятна, она объясняется проблемой отсутствия высокооплачиваемой работы.

При этом Рубцовск занял четвертую позицию в антирейтинге городов-стотысячников по убыли населения. На шестой строчке расположился еще один алтайский город – Бийск. Как прокомментировал эту ситуацию преподаватель Высшей школы экономики Александр Файб:

«Для Сибири свойственны высокая смертность, старение населения, сокращение числа женщин. Не помогают даже мигранты: в Бийске, например, умирает куда больше людей, чем приезжает».

Ситуация на этих примерах сибирских городов еще больше повышает актуальность исследования РАНХиГС, подготовленного для правительства страны.

Для справки:



В рамках исследования эксперты РАНХиГС изучили демографические тенденции и экономический потенциал в малых городах. Анализ был подготовлен в рамках госзаказа аппарата правительства.



Малыми считаются города с населением менее 50 тысяч жителей. В таких населенных пунктах проживают 3,4 млн человек, и за десять лет численность жителей там сократилась на 314,5 тысячи.

От моногорода до города-призрака

В России могут исчезнуть 129 малых городов. Северные и сибирские угольные и металлургические города под угрозой по уже понятным причинам. Но есть еще и малые городки на периферии областей, оказавшиеся оторванными от регионального развития и финансирования. Для 106 таких населенных пунктов уже готовят мастер-планы по реализации инвестпроектов с инфраструктурным развитием. Только в этом году на подобные цели выделено 4 млрд рублей.

Причины убыли населения везде одни и те же. Отсутствие нормальной работы, устаревшая инфраструктура, разрушение сетей ЖКХ, отсутствие современного транспорта, связи, медицины, массовый отток молодежи и старение населения.

При этом судьба сиротеющих городов в аграрных районах полегче за счет продовольственной безопасности и более благоприятных условий проживания населения. Но со временем город утрачивает свои "городские" черты и функции, превращаясь в село. И это в лучшем случае. В худшем – просто исчезает с карты.

Как сообщает портал профессиональной и экспертной информации для застройщиков и риелторов, в исчезновении малых населенных пунктов есть и явные плюсы – развитие крупных агломераций.

Агломерации вокруг мегаполисов

Рассматривая трудности малых городов, нужно учитывать и естественную причину проблем в этой сфере – географические (физические) размеры страны. На такой громадной территории очень сложно обеспечить самодостаточность малым моногородам. Управляющий партнер аналитического агентства "ВМТ Консалт" Екатерина Косарева отметила в разговоре с "Известиями":

«Сейчас мы видим результат изменений, которые постигли страну с 90-х годов. Моногорода находятся в самой высокой зоне риска, поскольку их процветание сводится к вопросу благополучия одной компании. Так, по мере выработки угольных месторождений исчезает и сама необходимость в городе. Это грустный, но в принципе закономерный процесс».

В 2021 году большинство посчитало популизмом и предвыборной агитацией идеи тогдашнего министра обороны. Сергей Шойгу предложил строить в Сибири новые города – промышленные центры. Благо территория и потенциал региона позволяют. Между Братском и Красноярском Сергей Кужугетович предложил создать "Алюминиевую долину". У Лесосибирска – кластер "Лес и строительные материалы", в районе Канска – углехимическое производство востребованных пластиков из неликвидного сырья.

Популизм или нет – но идеи как раз здравые. Ведь именно по принципу консолидации населения в приносящих достаток районах происходит сейчас "сворачивание" малых городов. Только экс-министр четыре года назад предложил количество таких центров дохода увеличивать, а сейчас все с точностью до наоборот – схлопывание всех не примкнувших к уже существующим.

И эксперты видят тем не менее в этом плюс для страны. В свое время на заре 2020-х годов глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что будущее всей мировой экономики будет строиться на противостоянии между агломерациями. Их успех будет определять будущее государств: «Если мы ориентируемся на рост 3–4%, то крупные города и агломерации будут давать от 5 до 7%. Они не просто должны – они будут это делать».

Возможно, в масштабах страны это и будет плюсом. А как же умирающий город – родина тысяч его жителей, где у них жилье? Нигде в другом месте бесплатно крышу над головой никто не предоставит.

Но – чуть подробнее по факту консолидации населения в крупных агломерациях. Мэр Москвы Сергей Собянин, как и Кудрин, еще летом 2021 года на ПМЭФ, рассуждая о госинвестициях в развитие территорий, заметил, что вкладывать средства необходимо туда, где наблюдается большая концентрация людей. Если растет плотность населения, динамика развития экономики, образования и технологий становится выше. Эти локации естественным образом превращаются в точки роста целых регионов, а затем и всей страны.

Уже сейчас города в общей сложности производят порядка 60% мирового ВВП. Более того, половина мирового ВВП приходится всего на 280 городов. И данные показатели продолжают расти.

Верить или нет заявленной на сайте информации, но якобы одна только московская агломерация, занимающая пятое место по уровню богатства в мире, генерирует больше 1 трлн долларов ВВП России по ППС. При этом общий объем ВВП нашей страны в 2024 году составил 2 триллиона долларов.

Не спасать?

Такие агломерации на планете давно развиваются. Чего стоит американский пример – половина Восточного побережья страны уже сейчас слилась в практически единую агломерацию, протянувшуюся от Атланты до границы Канады.

Что предлагают российские урбанисты для Сибири, например? На взгляд этих специалистов, ничего не мешает соединить Новосибирск высокоскоростными дорогами с соседними Томском, Кемерово, Новокузнецком, Барнаулом и Красноярском. Это объединит их не только транспортно или инфраструктурно, но и экономически. Рост мегаполиса неизбежно улучшает благосостояние городов-спутников. В итоге это даст прирост населения в Сибири вообще, а не только в главном по агломерации Новосибирске.

Другими словами, по мнению специалистов, малые города объективно "умрут". Но это не значит, что населенного пункта обязательно не станет (хотя и такой исход не исключается). В одном случае он может быть поглощен растущей агломерацией, а в другом – стать как бы "загородным дачным поселком" (как, например, в Москве и пределах 200 км от мегаполиса). На этот счет довольно красноречиво высказался российский демограф, аналитик центра "Дипломатия знаний" РГГУ Владимир Тимаков:

«Это обычно подразумевает не полное исчезновение людей, а сокращение населения меньше трех тысяч, после чего статус города уже переходит автоматически в сельское поселение… У нас масса деревень, где три человека, допустим, сохраняются. Это считается населенный пункт еще живой. Так же и город, он не может просто опустеть полностью, это же не нейтронная бомба ударила по нему, не просто сокращается население, оно уходит, и он со временем теряет статус города, там нет каких-то промышленных предприятий работающих. Там может сохраняться какое-то небольшое население, которое эксплуатирует какие-то там местные ресурсы, например, они занимаются сельским хозяйством, охотой, рыболовством. Человек может сдавать жилье приезжим, охотникам или туристам. Но это уже не та деятельность, которая может поддержать статус города. Это такая очаговая остаточная деятельность, которую можно вести и в селе, и на хуторе одиночном даже каком-то».

В конце концов, процесс "вымирания" малых городов – это процесс не стремительный. А в ближайшие годы свои результаты покажут и правительственная программа инвестпроектов для моногородов, и объективное развитие агломераций.

Как бы ни было, а выбирать придется по экономической целесообразности и эффективности, отбросив "душевность" и ностальгию.