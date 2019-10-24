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Что нельзя делать в високосный год и почему его считают опасным

, ИА "Амител"
Рожать, жениться и ходить за грибами. Что можно, а что нельзя делать в високосный 2020 год?
Космос. pixabay.com

Космос. pixabay.com


Скоро наступит новый, 2020 год. Год Белой Металлической Крысы, да еще и високосный. Поэтому многие ждут его наступления уже с опаской. Считается, что високосный год приносит одни только неприятности, стихийные бедствия и катастрофы. Откуда взялся високосный год, что не так с 29 февраля и правда ли, что в 2020-м нельзя ни жениться, ни рожать, разбирался amic.ru.

1
Ну и что же такое високосный год?
Все просто. Это год, который длиннее на один день и случается он только раз в четыре года. Это связано с тем, что астрономический год, за который планета делает полный оборот вокруг Солнца, равен 365 суткам и 6 часам. Поэтому за четыре года накапливается "лишний" день.
2
Почему мы считаем, что високосный год тяжелый?

Мистикой и поверьями такой год оброс еще с древних времен. На Руси связывали високосный год со Святым Касьяном. По одной из легенд, он предал Бога, переметнулся на сторону Сатаны и был за это наказан. Тогда Господь приказал три года бить его по лбу молотком, а на четвертый – отпускать на Землю.

По другой легенде Касьян не помог человеку вытащить воз из грязи, потому что боялся запачкать одежду. За это Бог наказал святого тем, что его именины будут только раз в четыре года.

Еще одно предание: Касьян служил у ворот ада и только один раз в году мог оставить свой пост.

Согласно поверьям, появлялся Касьян именно 29 февраля – с этого времени и начиналась череда несчастий: скотина дохла, техника ломалась, продукты портились, люди голодали, болели и умирали. Те, кто выжил, во всем винили Касьяна.

Время шло, а убеждения крепли. И до сих пор люди верят, что в високосный год следует ждать опасностей. Хотя некоторые считают, что самый страшный день года – это 29 февраля. Говорят, именно в Касьянов день нельзя начинать никаких дел, лучше вообще не выходить из дома и отложить работу. Остальные 365 дней в году вполне пригодны для нормальной и, в общем-то, счастливой жизни.

3
Что можно и что нельзя делать в високосный 2020 год?
  • Для тех, кто верит в приметы, в високосный год нельзя начинать новых дел, менять работу, покупать квартиру или делать ремонт.
  • О своих планах на 2020-й лучше никому не говорить, чтобы не спугнуть удачу.
  • Считается, что запланированное на 2020 год путешествие лучше отложить. Вероятно, это связано с поверьем, что на Касьянов день лучше не выходить из дома.
  • В високосный год не стоит собирать грибы, потому что в это время они вбирают в себя все негативное. Однако у этой приметы есть и научное объяснение. Дело в том, грибница вырождается каждые четыре года, и это влияет на вкус грибов: когда они вырождаются, то впитывают ядовитые вещества.
  • Согласно поверьям, нельзя отмечать праздник "первого зуба" у ребенка, иначе плохие зубы будут всю жизнь.
  • Домашнее животное в високосный год лучше не заводить: предки верили, что оно не приживется.
  • Пожилым людям нельзя заранее покупать вещи для похорон, так как это может приблизить смерть.
  • Хотя не стоит переживать раньше времени: если ждать от года плохого, то все так и будет.
4
А жениться в високосный год можно?

Если вы подали заявление, то, конечно, в ЗАГС идти придется.

Хотя по народным приметам, жениться в високосный год нельзя. На Руси это время называли "годом невесты". Тогда жениху запрещалось засылать сватов, но зато девица могла сама сосватать себе мужа. Отказать было нельзя, и молодой человек даже против воли и не по любви женился на той, которая его выбрала. Вероятно поэтому и бытует суеверие, что свадьба в високосный год – верный путь к несчастливому браку.

К самой "високосной" свадьбе тоже готовились особенно:

  • Чтобы сохранить семью от бедности, в старину в туфли невесты и жениха клали монетку.
  • Свадебное платье шили длинное, чтобы брак длился как можно дольше.
  • Обручальное кольцо не надевали на перчатки, потому что в таком случае молодые будут относиться к созданию семьи несерьезно.
  • По дороге на церемонию бракосочетания молодым нельзя оглядываться.

А вот Церковь ничего против свадеб в високосный год не имеет – можно и жениться, и венчаться. Ведь людей оберегает и соединяет Бог, а не какой-то год. К тому же, если чувства у влюбленных сильные, то откладывать свадьбу из-за високосного года не стоит. Наоборот, надо побыстрее выбирать нужную дату и место, пока другие сомневаются.

5
А рожать в високосный год можно? Или терпеть?

С этим все неоднозначно. Предки считали, что планировать беременность на високосный год не стоит, потому что у ребенка будет печальная судьба.

По другим поверьям, рожденные в високосный год – уникальные люди с особенной судьбой. Это в первую очередь относится к тем, кто появился на свет 29 февраля.

Нет, ну если вам надо рожать – то, конечно, рожайте. Не терпите до 2021. И если рискнули и родили, то, говорят, ребенка нужно быстрее крестить.

6
Кто родился в високосный год?

Многие не боятся рожать в "длинный" год.

Так на свет появились: Владимир Путин, Дэвид Копперфильд, Киану Ривз, Николас Кейдж, Рассел Кроу, Моника Белучи, Хью Джекман, Уилл Смит, Бенедикт Камбербэтч, Ким Кардашян, Марк Цукерберг, Павел Дуров, Валерия, Константин Хабенский, Андрей Малахов, Скарлетт Йоханссон, Хабиб Нурмагомедов, Артем Дзюба и другие.

Судить о том, насколько печальна и сложна судьба этих людей, проблематично. Но то, что они однозначно выдающиеся, это факт.

7
А что еще произошло в високосные года?

Много чего. С ходу вспомнили шесть громких происшествий.

  • В 1908 году упал Тунгусский метеорит, из-за чего взрывной волной повалило лес на площади 2000 кв. км, в радиусе 200 км в  домах выбило стекла, специалисты зафиксировали  сейсмическую волну.
  • В 1912 году потерпел крушение "Титаник", в котором по разным данным погибло от 1400 до 1517 человек. 
  • В 1960 году произошло мощное 9,5-балльное землетрясение в Чили. Погибло более 6 тысяч человек.
  • В 1976-м из-за ужасного тянь-шаньского землетрясения магнитудой 7,9 балла погибли 750 тысяч человек.
  • В 1996 году произошел пожар на Останкинской телебашне, который стал одной из крупнейших техногенных катастроф после распада Советского Союза.
  • В 2000-м затонула подлодка "Курск" (погибли 118 человек), произошел теракт в подземном переходе на Пушкинской площади в Москве, когда погибли 13 и пострадали более 100 человек.

Впрочем, все же нужно понимать, что високосные года не отличаются "кровожадностью" от других лет. Например, Октябрьская революция, Первая мировая и Великая Отечественная войны случились не в високосные года. Так же как взрыв на Чернобольской АЭС и авиакатастрофа над Синайским полуостровом, в которой погибли все пассажиры и члены экипажа.

8
Ну и все же, почему високосный – "високосный"?
Годичный цикл в 365,25 дня установили при Юлии Цезаре.
Тогда римляне дважды считали шестой день перед мартовскими календарями – 24 февраля. По латыни "дважды" – bis, "шестой" – sextus, "дважды шестой" – bissextus. После это слово перекочевало в греческий и стало bisextos. После его заимствовал древнерусский язык, слово превратилось в "високост", позже образовалось прилагательное "високосный". 
9
Что бы было, если бы не было високосного года?
Ничего особенного. Но если бы римские астрономы когда-то не заметили, что календарь отстал от смены времен года, то мы продолжили бы "плавать" по сезонам. В результате все привело бы к тому, что зима поменялась местами с летом.
10
Давайте еще раз. Сколько дней в 2020 году?
Столько же, как в любом другом високосном – 366 дней. Дополнительные сутки добавятся в феврале, в котором вместо привычных 28, будет 29 календарных дней.
11
Когда следующий високосный год?
Високосный год бывает раз в четыре года. Поэтому следующий будет в 2024 году, а после в 2028, 2032, 2036, 2040 и т. д.
12
И что же тогда делать?
Не паниковать. Психологи считают, что все страхи и проблемы – в наших головах. Если заранее настраивать себя на неприятности, что именно в этом году случится что-то плохое, то все так и произойдет. Оно вам надо? Лучше подумайте о хорошем и не откладывайте важные дела на 2021-й (женитесь и рожайте!).

А вот эзотерики считают так: чтобы уберечься от проблем, нужно чаще ходить в церковь и ставить свечки за здравие близких. Если боитесь високосного года, носите с собой оберегающие талисманы или нательные крестики.

В общем, не стоит зацикливаться на суевериях и ждать от 2020-го только плохого.

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