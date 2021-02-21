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Рубка шашками и концерт группы "КняZz". Куда сходить в длинные выходные в Барнауле

, ИА "Амител"
Куда пойти и на что посмотреть 21-23 февраля в краевой столице

Длинная рабочая неделя закончилась и впереди нас ждут длинные выходные и замечательный праздник 23 февраля. Как провести эти мини-каникулы, чтобы было интересно, весело и полезно, рассказывает amic.ru. Мероприятий много, выбирайте и не сидите дома.

1
Сходить в кино

"Рыцари справедливости"

Режиссер: Андерс Томас Йенсен (Дания)
Комедия
В ролях: Мадс Миккельсен, Николай Ли Каас, Роланд Мюллер, Густав Линд и др.
Возрастная категория: 18+

Фильм рассказывает о безумной команде, состоящей из необычных персонажей. Они объединяются, чтобы восстановить справедливость. Их главная цель — раскрыть истинную причину гибели жены одного из них. Любопытные обстоятельства начинают всплывать во время расследования смерти, которая на первый взгляд кажется случайной. В состав команды вошли: бывший военный, его дочь, поехавший математик и парочка гиков. После первых показов лента успела обзавестись хорошими отзывами.

"Батя"

Режиссер: Дмитрий Ефимович (Россия)
Комедия
В ролях: Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова и др.
Возрастная категория: 16+

Специально к 23 февраля приурочили премьеру русской комедии о суровых советских мужиках, которые и сыновей воспитывали, настоящими мужиками (в своем представлении этого понятия).

 "Аферистка"

Режиссер: Дж. Блэйксон (Великобритания)
Криминальная комедия
В ролях: Розамунд Пайк, Эйса Гонсалес, Дайэнн Уист, Исайя Уитлок мл. и др.
Возрастная категория 18+

Главная героиня фильма (Марла) руководствуется принципом "побеждает сильнейший". Она искусно пользуется людьми, прикрываясь заботой о них. Марла наловчилась безнаказанно обдирать своих богатых клиентов за счёт редкого обаяния и немалой доли цинизма. Однако её новая подопечная не так проста, как кажется, и сладкая жизнь аферистки скоро превратится в игру на выживание.

"Конек-Горбунок"

Режиссер: Олег Погодин
В ролях: Антон Шагин, Павел Деревянко, Михаил Ефремов, Паулина Андреева и др.
Возрастная категория: 6+

Знаменитая сказка, полная волшебства, чудес и смеха. Зло обязательно будет наказано, а прекрасная девица отдаст свое сердце тому, кто по-настоящему этого будет достоин и пройдет множество испытаний. Говорящий Конек и чудо-юдо рыба-кит восхитят, развеселят  и заставят поверить в настоящую дружбу. Удивительная история оживает на экранах в очередной раз и вновь грозит стать любимой сказкой и детей и взрослых. А ведь подумать только, Петр Ершов написал ее 200 лет назад. И было ему всего 18 лет. Еще до 1917 года сказка переиздавалась 26 раз. А во времена СССР ее перевели на 27 языков.

2
Сходить в театр или на концерт? Выбирайте

"Три мушкетера" 

22 февраля в 17:00
Музыкальный театр Алтая
Возрастная категория 12+
 

Музыкальный театр Алтая в преддверии 23 февраля приглашает зрителей посмотреть на прекрасных во всех отношениях мужчин: красивых, смелых, добрых, горячих, справедливых и верных. Да, это все о них — мушкетерах Александра Дюма.

В путешествие по страницам этого авантюрного исторического произведения приглашает театр, представляя мюзикл "Три мушкетёра". Зрители вместе с артистами вспомнят приключения героев, тайны Миледи, трагическую любовьюКонстанции и Д`Артаньяна. Музыку к спектаклю написал Максим Дунаевский. Мюзикл "Три мушкетёра" — это яркое и динамичное зрелище для всей семьи.

Спектакль "Темные аллеи"

21 февраля в 17:30
Театр Драмы им. Шукшина
Возрастая категория 18+

В основе спектакля "Темные аллеи" лежат рассказы из сборника И. Бунина. Вслед за писателем спектакль исследует любовь как страсть, любовь как испытание, любовь как награду и спасение, любовь как институт взросления души, как камертон смысла нашего присутствия на Земле. Человек очень часто открывает что-то новое, встречая любовь в своей жизни. Этот спектакль именно о них. О наших сбывающихся и не сбывающихся надеждах, об утраченной или обретенной чистоте.

Концерт рок-группы "КняZz"

21 февраля в 19:00
ДК "Сибэнергомаш"
Возрастая категория 18+

Российская рок-группа, созданная Андреем Князевым – бывшим участником панк-группы "Король и Шут", представит большую концертную программу "Сказочник". Программа обязана названием "сказкам" – музыкальным историям, которые занимают особую нишу в творческом наследии музыкантов. Барнаульцы смогут оценить как новый материал, так и услышать любимые песни группы "КняZz" предыдущих лет.  

3
Заняться спортом

"Трасса здоровья"

21, 22, 23 февраля с 10.00 до 17.00
Змеиногорский тракт, 36
Бесплатный вход

В выходные, с 10.00 до 17.00 часов, все желающие смогут покататься на лыжах и угоститься горячим чаем и сладостями на лыжне "Трасса здоровья" в ленточном бору. На 5-м и 13-м километрах трассы для катающихся будут обустроены перевалы. На лыжной базе работает прокат инвентаря, теплый гардероб, буфет, около базы имеется парковка и остановки общественного транспорта.

Парк "Изумрудный", пр. Комсомольский, 128.

23 февраля, 12.00

В День Защитника Отечества  в парке проведут спортивно-патриотическое мероприятие. Участников ждут много испытаний, в числе которых бег в мешках, и головоломки. Организаторы обещают хорошие призы.

Парк "Арлекино", ул. Георгия Исакова, 149А

23 февраля, 13.00

Настоящих мужчин ждут в парке "Арлекино". Там можно будет помериться силушкой, тягая гири, помахать шашкой, подраться нагайками и еще много всего интересного. Здесь же пройдет выставка боевого оружия казаков и спортивных мотоциклов.

Катание на коньках. Бесплатно

21 и 22 февраля с 10.00 до 14.00
Хоккейные коробки:

 "Атлант" (ул.Островского, 17а),
"Скиф" (ул.Юрина, 287а)
"Факел" (ул.Шукшина, 2а)

4
Сходить в музей

Выставка "Модные акценты. Русский портрет XVIII–XIX вв"

Художественный музей
Работает до 9 мая
Возрастная категория 0+

На выставке впервые экспонируется "Портрет женщины в синем платье" кисти неизвестного художника, возможно, принадлежавшего кругу П. А. Федотова. Элегантное платье и изысканный ювелирный гарнитур отражают модные тенденции середины XIX века и говорят о безупречном вкусе модели. Также в экспозиции представлены работы известных художников, истории моделей которых неизвестны. Например, работа В. А. Тропинина "Дама в зеленом" позволит зрителю при внимательном рассмотрении элементов одежды и аксессуаров, тщательно выписанных художником, составить представление о портретируемой.

Автор:
Никита Голяшкин Корреспондент 8 3852 594466

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