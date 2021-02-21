Рубка шашками и концерт группы "КняZz". Куда сходить в длинные выходные в Барнауле

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"Рыцари справедливости"

Режиссер: Андерс Томас Йенсен (Дания)

Комедия

В ролях: Мадс Миккельсен, Николай Ли Каас, Роланд Мюллер, Густав Линд и др.

Возрастная категория: 18+

Фильм рассказывает о безумной команде, состоящей из необычных персонажей. Они объединяются, чтобы восстановить справедливость. Их главная цель — раскрыть истинную причину гибели жены одного из них. Любопытные обстоятельства начинают всплывать во время расследования смерти, которая на первый взгляд кажется случайной. В состав команды вошли: бывший военный, его дочь, поехавший математик и парочка гиков. После первых показов лента успела обзавестись хорошими отзывами.

"Батя"

Режиссер: Дмитрий Ефимович (Россия)

Комедия

В ролях: Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова и др.

Возрастная категория: 16+

Специально к 23 февраля приурочили премьеру русской комедии о суровых советских мужиках, которые и сыновей воспитывали, настоящими мужиками (в своем представлении этого понятия).

"Аферистка"

Режиссер: Дж. Блэйксон (Великобритания)

Криминальная комедия

В ролях: Розамунд Пайк, Эйса Гонсалес, Дайэнн Уист, Исайя Уитлок мл. и др.

Возрастная категория 18+

Главная героиня фильма (Марла) руководствуется принципом "побеждает сильнейший". Она искусно пользуется людьми, прикрываясь заботой о них. Марла наловчилась безнаказанно обдирать своих богатых клиентов за счёт редкого обаяния и немалой доли цинизма. Однако её новая подопечная не так проста, как кажется, и сладкая жизнь аферистки скоро превратится в игру на выживание.

"Конек-Горбунок"

Режиссер: Олег Погодин

В ролях: Антон Шагин, Павел Деревянко, Михаил Ефремов, Паулина Андреева и др.

Возрастная категория: 6+

Знаменитая сказка, полная волшебства, чудес и смеха. Зло обязательно будет наказано, а прекрасная девица отдаст свое сердце тому, кто по-настоящему этого будет достоин и пройдет множество испытаний. Говорящий Конек и чудо-юдо рыба-кит восхитят, развеселят и заставят поверить в настоящую дружбу. Удивительная история оживает на экранах в очередной раз и вновь грозит стать любимой сказкой и детей и взрослых. А ведь подумать только, Петр Ершов написал ее 200 лет назад. И было ему всего 18 лет. Еще до 1917 года сказка переиздавалась 26 раз. А во времена СССР ее перевели на 27 языков.